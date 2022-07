Snowpiercer Stagione 4: tutto quello che sappiamo sul finale di stagione

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Snowpiercer è forse un concetto improbabile per una storia, ma nel corso delle ultime tre stagioni dello show abbiamo visto svolgersi questo racconto distopico.

Grazie alle dimensioni impressionanti di Snowpiercer - il treno progettato per salvare l'umanità da un pianeta ghiacciato - c'è stato ampio spazio per lo svolgimento dell'azione.

Laterza stagione ci ha lasciato con molte domande senza risposta e ha aperto la strada alla quarta stagione.

La terza stagione ha debuttato il 24 gennaio 2022 su TNT e il 25 gennaio 2022 su Netflix.

Al momento non ci sono informazioni su quando la stagione 4 potrebbe debuttare, ma ci aspettiamo che sia in un periodo simile, ovvero gennaio 2023. La produzione della stagione 4 è iniziata il 28 marzo 2022.

Psssttt! La stagione 4 di #Snowpiercer sta arrivando. Siete pronti? pic.twitter.com/8kljUtcSq0- Snowpiercer on TNT (@SnowpiercerTV) 29 luglio 2021

Si prevede che Snowpiercer farà la sua ultima fermata nella quarta stagione. Come discuteremo nel riepilogo e nelle trame qui di seguito, ciò potrebbe sembrare piuttosto logico considerando la direzione che sta prendendo la storia.

Ma è stato anche confermato. Parlando con Deadline, un portavoce di TNT ha dichiarato: "Possiamo confermare che Snowpiercer si concluderà dopo una serie di successo di più stagioni su TNT".

Snowpiercer è apparso per la prima volta come film nel 2013 con Chris Evans e diretto da Bong Joon Ho, che è stato anche produttore esecutivo della serie TV Snowpiercer.

No, non c'è ancora un trailer.

La terza stagione si conclude con Wilford (Sean Bean) cacciato dal treno unificato e in giro per il mondo con un track scaler, un piccolo veicolo autonomo.

Mentre la guerra civile sul treno è stata scongiurata in Snowpiercer, grazie al lavoro di Layton (Daveed Diggs) e Melanie (Jennifer Connelly), il dilemma su cosa fare riguardo alla prospettiva di trovare il New Eden - una parte del globo dove le temperature potrebbero essere abbastanza alte da sostenere la vita all'aperto - viene risolto dividendo il treno.

Layton parte per una missione di sola andata, guidando un gruppo verso il Corno d'Africa, dove i dati suggeriscono che potrebbero esserci temperature più elevate, mentre Melanie continua il giro del mondo.

Tre stagioni. Avreste mai pensato che saremmo arrivati qui? pic.twitter.com/vQcvGVaceJ- Snowpiercer on TNT (@SnowpiercerTV) March 29, 2022

La terza stagione si è conclusa con Layton che scendeva dal treno in condizioni di fusione - il New Eden era reale - con un flashforward a tre mesi dopo in cui Melanie vede un fumo crescente e un'esplosione, per poi rendersi conto nei momenti finali della stagione che si tratta di un attacco missilistico.

Questo lascia molte domande senza risposta e prepara perfettamente la quarta stagione. Sappiamo che New Eden è stato trovato e siamo sicuri che gran parte della storia si concentrerà su questo, ma è chiaro che non sarà facile - e quel missile suggerisce che ci sarà una battaglia per questa terra.

Wilford, ovviamente, è ancora là fuori e potrebbe esserci lui dietro quest'ultimo colpo di scena, ma è probabile che l'arrivo di Melanie porti a riunire gli abitanti di Snowpiercer per affrontare l'ultimo ostacolo.

C'è un nuovo showrunner per la quarta stagione, Paul Zbyszewski, conosciuto soprattutto per Lost e Agents of SHIELD. Arriva anche una star di Agents of SHIELD, Clark Gregg, che ha interpretato Phil Coulson della Marvel, mentre anche Michael Aronov si unisce al cast. Poiché Snowpiercer (il treno) è un ambiente chiuso, i nuovi personaggi fanno pensare a persone provenienti da un'altra fonte, il che potrebbe spiegare il missile.

Poiché sappiamo che questa è l'ultima stagione, ci sono due possibilità: potremmo assistere a un momento di "vissero felici e contenti" dopo aver superato la lotta e il New Eden sarà il crogiolo della nuova vita sulla Terra. Oppure, potremmo assistere alla fine dell'umanità, tutti spazzati via e quindi senza possibilità di continuazione.

Al momento non sappiamo quale sarà la direzione da prendere, ma i fili della trama non mancano.

Essendo trasmessa da TNT negli Stati Uniti e da Netflix altrove, si tratta di un'uscita settimanale, piuttosto che di un unico grande scarico.

Si prevedono 10 episodi per la stagione.

Per chi si trova negli Stati Uniti, le stagioni 1, 2 e 3 di Snowpiercer sono disponibili in streaming su HBO Max. La serie è disponibile anche su Amazon Video per lo streaming o l'acquisto su disco fisico.

Nel Regno Unito, le stagioni 1, 2 e 3 di Snowpiercer sono disponibili su Netflix.

