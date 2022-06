Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Salve abitanti dell'Upper East Side, sono Gossip Girl. Vi comunico che tornerò per una seconda stagione del reboot di HBO Max dello show che è tutto incentrato su di me e su ciò che scrivo su di voi.

Potreste vedere un paio di vecchie facce dell'originale Gossip Girl anche nella prossima stagione, quindi continuate a leggere per scoprire quando mi rivedrete, come potrete guardarmi e cosa potete aspettarvi che accada.

Ecco tutto quello che sappiamo finora su Gossip Girl reboot stagione 2.

Non è ancora stata confermata una data di uscita per la seconda stagione del reboot di Gossip Girl, anche se a febbraio è stato confermato l'inizio della produzione.

Il palco è pronto. La seconda stagione è ora in produzione. pic.twitter.com/ZoW75TKUjt- Gossip Girl (@gossipgirl) 4 febbraio 2022

La prima stagione del reboot di Gossip Girl è apparsa sugli schermi statunitensi l'8 luglio 2021, quindi è possibile che la seconda stagione non sia troppo lontana dall'uscita. Lo showrunner Joshua Safran ha detto che c'è una data in mente, ma non è stato in grado di dire quando.

So solo in generale, non nello specifico, e non posso rispondere in ogni caso! " - Joshua Safran (@Anthologist) 22 giugno 2022

Il 22 giugno è stato pubblicato un teaser sull'account Twitter di Gossip Girl, quindi speriamo di sentire presto l'annuncio di una data, anche se probabilmente sarà solo per gli Stati Uniti.

Per chi è nel Regno Unito, la prima stagione di Gossip Girl il reboot è arrivata nel Regno Unito il 25 agosto 2021, quindi è possibile che si debba aspettare un po' di più per la seconda stagione da questa parte dell'oceano dopo l'annuncio di una data.

Il reboot di Gossip Girl è una serie originale HBO, quindi quando la seconda stagione arriverà, sarà necessario abbonarsi al servizio di streaming HBO Max per poterla vedere. La stagione 1 era disponibile anche su CW - la piattaforma che ha trasmesso inizialmente l'originale di Gossip Girl - ed era possibile guardarla anche sulle piattaforme online di The CW, quindi lo stesso potrebbe valere per la stagione 2.

Per quanto riguarda il Regno Unito, Sky ha un accordo di programmazione con HBO per HBO Originals, mentre la BBC si è accaparrata il reboot di Gossip Girl.

Al momento non è chiaro se la BBC abbia anche i diritti iniziali per la seconda stagione, ma se così fosse, sarà possibile guardare la seconda stagione dello show attraverso BBC iPlayer nel Regno Unito quando arriverà.

La prima stagione del reboot di Gossip Girl è stata composta da 12 episodi, di cui i primi sei sono andati in onda prima di una pausa a metà stagione. Non è ancora stato confermato il numero di episodi della seconda stagione, ma ci aspettiamo che sia più o meno lo stesso. Ci aspettiamo anche una pausa di metà stagione.

Joshua Safran conosce il numero di episodi, ma ha dichiarato di non poterlo dire al momento.

La serie originale è andata avanti per sei stagioni per un totale di 121 episodi. Speriamo che il reboot offra la stessa longevità, ma per ora sappiamo solo che una seconda stagione è in arrivo, dopo che è stata confermata nel settembre 2021.

Si prevede il ritorno di Kristen Bell, la voce di Gossip Girl (sia nel reboot che nella serie originale). E dovremmo sperarlo anche noi, perché senza di lei non sarebbe davvero la stessa cosa.

Tra gli altri personaggi che dovrebbero tornare per la seconda stagione ci sono:

Whitney Peak nel ruolo di Zoya Lott

Jordan Alexander nel ruolo di Julien Calloway

Eli Brown nel ruolo di Otto 'Obi' Bergmann IV

Thomas Doherty nel ruolo di Max Wolfe

Emily Alyn Lind nel ruolo di Audrey Hope

Evan Mock: Akeno 'Aki' Menzies

Tavi Gevinson nel ruolo di Kate Keller

Ci aspettiamo di vedere anche Savannah Smith nel ruolo di Monet de Haan e Zion Moreno nel ruolo di Luna La.

Nella prima stagione abbiamo visto i camei di alcuni membri del cast originale di Gossip Girl, tra cui Eleanor Waldorf (Margaret Colin), Cyrus Rose (Wallace Shawn), Nelly Yuki (Yin Chang) e il figlio di Georgina Sparks, Milo (Azhy Robertson).

Il teaser rilasciato a giugno - che potete vedere poco più in basso - mostrava quella che sembra essere Georgina Sparks (Michelle Trachtenberg) che applaudiva in un teatro con il video che diceva "Basta una scintilla... per appiccare un incendio", prima di continuare "E ho la sensazione che questa città stia per bruciare".

Sembra quindi che Michelle Trachtenberg farà la sua comparsa nei panni di Georgina Sparks nella seconda stagione, ma al momento non si sa quanto sarà presente.

Anche se non sappiamo su cosa si concentrerà la seconda stagione del reboot di Gossip Girl, possiamo aspettarci che ci siano molti drammi e sembra che le cose possano scaldarsi un po' e che ci siano anche molte trame aperte della prima stagione.

Joshua Safran ha detto che la seconda stagione è "decisamente più incasinata". La risposta è stata "molto complicata", in seguito a una domanda su come la mamma di Audrey, Kiki, si senta a proposito della relazione tra sua figlia e suo padre.

Questa stagione è DEFINITIVAMENTE più complicata - Joshua Safran (@Anthologist) 22 giugno 2022

Safran ha anche detto che il più grande cambiamento dalla prima alla seconda stagione sarà: "Le cose che ho detto che non avremmo fatto nella S1, un certo personaggio ce le fa fare nella S2".

Lo showrunner ha detto che possiamo "ovviamente" aspettarci più scene di "coppia" e che il motivo di Zoya nella seconda stagione sarà "capire chi è".

Al momento non esiste un trailer della seconda stagione di Gossip Girl, anche se l'account Twitter ufficiale ha pubblicato un mini teaser, che potete vedere qui sotto.

E ho la sensazione che questa città stia per bruciare. pic.twitter.com/NbGfPRN2Xh- Gossip Girl (@gossipgirl) June 22, 2022

Netflix ha interrotto lo streaming dell'originale di Gossip Girl il 31 dicembre 2020. Se volete guardare l'originale Upper East Side, potete vederlo su HBO Max negli Stati Uniti.

Nel Regno Unito, tutte le sei stagioni della serie originale di Gossip Girl sono disponibili su BBC iPlayer e Sky On Demand. Sono arrivate sul servizio della BBC il 19 agosto 2021.

È possibile acquistare le stagioni originali di Gossip Girl anche su iTunes, Amazon e YouTube.

Scritto da Britta O'Boyle.