(Pocket-lint) - Taylor Sheridan sta dando seguito alla sua prima serie prequel di Yellowstone con una seconda serie intitolata 1923. La serie uscirà nel corso dell'anno su Paramount+. Sebbene non siano ancora disponibili trailer e nemmeno poster, gli MTV Entertainment Studios, di proprietà della Paramount, hanno annunciato chi sarà il protagonista dello show, quando sarà ambientato e su cosa si concentrerà la prima stagione. Ecco quindi tutto ciò che è stato annunciato finora su 1923, compresa la data di uscita, il cast, dove vedere in streaming o online e altri dettagli che probabilmente vorrete sapere.

Ambientato nel 1923 - segue direttamente 1883, il primo prequel di Yellowstone

1923 è una serie drammatica western di prossima uscita prodotta da MTV Entertainment Studios e 101 Studios, che produce anche Yellowstone e 1883, oltre a Mayor of Kingstown del creatore di Yellowstone Taylor Sheridan. Inizialmente era stata annunciata con il nome 1932, suggerendo che la serie sarebbe stata ambientata durante la Grande Depressione. Tuttavia, la Paramount ha cambiato il nome e ha confermato che la serie sarà ambientata alla fine della Prima Guerra Mondiale e all'inizio del proibizionismo. Si svolge circa 35 anni prima della nascita di John Dutton III, il protagonista di Yellowstone interpretato da Kevin Costner.

La Paramount ha dichiarato che il suo secondo prequel di Yellowstone si concentra sulle due generazioni della famiglia Dutton dopo il 1883 - in particolare, mentre "lottano per sopravvivere alla storica siccità, all'illegalità e al proibizionismo, e a un'epidemia di furti di bestiame; il tutto combattuto sotto la nube della grande depressione del Montana, che ha preceduto la nazione di quasi un decennio".

Ricordiamo che gli spettatori hanno visto la famiglia Dutton per l'ultima volta nel 1883, una serie che ha debuttato alla fine dell'anno scorso. Il film spiega il viaggio dei Dutton verso il Montana, spiegando anche come si siano stabiliti lì invece che nell'Oregon, la loro destinazione originaria. Prima che James (interpretato da Tim McGraw) e Margaret (interpretata da Faith Hill) Dutton potessero raggiungere la loro destinazione originaria, l'Oregon, la loro figlia adolescente, Elsa (interpretata da Isabel May), morì. James la depose in una valle del Montana che divenne poi la casa dei Dutton. Presumibilmente, il fratello di Elsa, John, portò avanti il nome dei Dutton.

Protagonisti Harrison Ford ed Helen Mirren, probabilmente nei panni di James e Margaret

Gli MTV Entertainment Studios, di proprietà della Paramount, hanno annunciato che Harrison Ford ed Helen Mirren saranno i protagonisti della nuova serie, ma non sono stati resi noti i dettagli sui loro personaggi.

Dato che la serie è ambientata nel 1923 e che Harrison Ford ha 79 anni nella vita reale, ha l'età giusta per interpretare un James Dutton più anziano (quello interpretato da Tim McGraw nel 1883). Si può ipotizzare che Helen Mirren interpreti Margaret Dutton, sua moglie. I personaggi avrebbero entrambi tra i 70 e gli 80 anni negli anni Venti.

1923 è prodotto da Taylor Sheridan, John Linson, Art Linson, David C Glasser, Ron Burkle, Bob Yari e Ben Richardson.

1923 debutterà nel dicembre 2022

1923 uscirà nel dicembre 2022, dopo la prima della quinta stagione di Yellowstone a novembre. La Paramount non ha confermato il numero di episodi di 1923, ma a 1883 e alle precedenti stagioni di Yellowstone sono stati assegnati 10 episodi ciascuna. È quindi lecito supporre che anche il 1923 avrà una stagione di 10 episodi.

1923 sarà trasmesso in streaming su Paramount+

1923 debutterà sul servizio di streaming video di Paramount, Paramount+, proprio come 1883.

Sarà disponibile sulle piattaforme Sky (inoltre Sky continuerà a trasmettere i canali a pagamento di ViacomCBS come Comedy Central). A quanto pare, gli abbonati a Sky Cinema riceveranno Paramount+ senza costi aggiuntivi, mentre gli altri clienti Sky dovranno aggiungerlo ai loro account, ma sarà anche disponibile direttamente attraverso l'app Paramount+, su dispositivi Apple, Google, Roku e Samsung.

Si tenga presente che lo spettacolo originale di Yellowstone va in onda su Paramount Network e in streaming su Peacock. C'è poi lo spinoff di 1883, 1883: Bass Reeves, che andrà in onda su Paramount+. Infine, c'è uno spin-off di Yellowstone, chiamato 6666, che andrà in onda su Paramount Network. Non è vero che ci si confonde? È la CBS. Aspetta, ViacomCBS. No, Paramount, per te.

Paramount+ offre due piani: Il piano Essential, con spot pubblicitari limitati a 4,99 dollari al mese, e il piano Premium, a 9,99 dollari, senza pubblicità (tranne che per la TV in diretta e per alcuni spettacoli).ViacomCBS ha siglato un accordo con Sky per lanciare Paramount+ nel Regno Unito, in Austria, Germania, Irlanda, Italia e Svizzera nel 2022. Il lancio nel Regno Unito è avvenuto il 22 giugno 2022.

Non ci sono ancora trailer per 1923.

Facile! Guardate Yellowstone e il suo primo prequel, 1883. Le prime quattro stagioni di Yellowstone sono in streaming su Peacock negli Stati Uniti, mentre la prima e unica stagione di 1883 è in streaming su Paramount+.

È inoltre possibile noleggiare o acquistare le versioni digitali delle serie su Amazon:

Oppure è possibile acquistare copie fisiche degli spettacoli su Amazon.

Scritto da Maggie Tillman.