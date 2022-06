Paramount+ trasmette in streaming un massimo di 1080p e 5.1 nel Regno Unito al momento del lancio

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Paramount+ è stato lanciato con successo nel Regno Unito e in Irlanda, dopo essere stato disponibile in Nord America dal passaggio da CBS All Access nel marzo 2021. Tuttavia, a differenza del suo cugino statunitense, abbiamo scoperto che la qualità dello streaming è bloccata al massimo al Full HD.

Al momento, non c'è modo di vedere in streaming i programmi TV o i film di Paramount+ in 4K HDR o con supporto Dolby Atmos. Negli Stati Uniti queste sono opzioni per gli abbonati premium alla piattaforma, e alcuni spettacoli hanno persino il Dolby Vision abilitato, ma gli spettatori del Regno Unito sono attualmente limitati a 1080p e all'audio 5.1.

Le cose potrebbero cambiare presto, per fortuna.

Un portavoce di Paramount+ ha dichiarato a Pocket-lint che sono previsti "ulteriori sviluppi per il futuro".

A dire il vero, la cosa ha senso. L'ultima cosa che un nuovo servizio di streaming vuole è che la sua tecnologia cada al primo ostacolo, o che fornisca agli abbonati un'esperienza inferiore alle promesse. Una volta stabilizzato e accertato il numero di utenti giornalieri, è possibile aumentare le prestazioni e la qualità. Lo abbiamo già visto in altri servizi.

Nel frattempo, è possibile guardare le presentazioni in Full HD di Halo, Star Trek: Discovery, 1883 e Star Trek: Strange New Worlds, spettacoli che sono scomparsi da altre piattaforme o che sono nuovi nel Regno Unito.

Paramount+ costa 6,99 sterline al mese o 69,90 sterline per un anno intero di abbonamento. Gli utenti di Sky Q e Sky Glass con un abbonamento a Sky Cinema possono accedere al servizio senza costi aggiuntivi. Scopri come qui.

Scritto da Rik Henderson.