(Pocket-lint) - La HBO sta sviluppando una serie sequel di Game of Thrones che si concentrerà sulle avventure di Jon Snow.

Secondo quanto riportato, le cose sono ancora in fase iniziale, anche se l'attore Kit Harrington è in linea per riprendere il suo ruolo dall'adattamento televisivo di George R.R. Martin di A Song of Ice and Fire, se il sequel dovesse andare in porto.

A tre anni dalla fine di Game of Thrones, la serie sequel di Jon Snow, ancora senza nome, rappresenterebbe in realtà il secondo spinoff della HBO. Il primo, La casa del drago, arriverà sugli schermi ad agosto.

I dettagli relativi a quest'ultima serie non sembrano ancora definiti, e al momento non si parla di alcun membro del team creativo. Anche il concetto stesso, tuttavia, è intrigante.

Mentre La casa del drago è un prequel incentrato sui 300 anni di regno della famiglia Targaryen, un sequel su Jon Snow sarebbe ambientato non troppo lontano dalla fine di Game of Thrones.

Potrebbe quindi presentare molti degli stessi personaggi sopravvissuti e far rivivere tutte le linee di trama lasciate in sospeso dopo che Jon Snow - attenzione agli spoiler - è stato rimandato ai Guardiani della Notte per aver ucciso Daenerys Targaryen (Emilia Clarke).

Come abbiamo detto, non c'è una data precisa per l'arrivo di un sequel dedicato a Snow e, a questo punto, non è certo che venga sviluppato.

Nel vero stile di Game of Thrones, aspettatevi di sentire molti altri sussurri, teorie e indiscrezioni nelle prossime settimane e mesi.

Scritto da Conor Allison.