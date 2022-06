Mike Tyson serie Hulu: Data di uscita e modalità di visione

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Se le serie o i documentari sulla vita di particolari personaggi dello sport sono di vostro gradimento, allora la serie limitata Mike in arrivo su Hulu sarà una di quelle da aggiungere alla vostra lista.

Seguendo la vita dinamica e controversa della leggendaria icona del pugilato Mike Tyson, il titolo della serie limitata è "Forse conosci Tyson, ma conosci Mike?".

Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla serie Mike, compresa la data di uscita e le modalità di visione.

25 agosto 2022 negli Stati Uniti

Hulu ha pubblicato un teaser per Mike l'8 giugno 2022 - potete vederlo più avanti in questa rubrica - e ha annunciato la data di uscita nello stesso momento. La serie limitata sarà disponibile dal 25 agosto 2022 negli Stati Uniti.

Al momento non è chiaro se tutti gli episodi della serie verranno rilasciati in una sola volta o se si tratterà di un evento settimanale, ma vi faremo sapere quando ne sapremo di più.

Per quanto riguarda il Regno Unito, non si sa ancora quando la serie arriverà nel paese.

Hulu negli Stati Uniti

Forse Star su Disney+ nel Regno Unito

Mike è una serie originale di Hulu e quindi arriverà su Hulu negli Stati Uniti quando verrà rilasciata ad agosto. Per guardarla, è necessario un abbonamento al servizio Hulu, che costa 6,99 dollari al mese, oppure si può sottoscrivere il bundle Disney+ che la include a 13,99 dollari al mese.

Il servizio di streaming Hulu non è disponibile nel Regno Unito, anche se alcuni dei principali programmi televisivi offerti tramite il servizio sono disponibili tramite Star su Disney+. Questo vale per programmi come Grey's Anatomy e The Kardasians.

Non è ancora noto se Mike sarà trasmesso su Star nel Regno Unito quando verrà rilasciato, ma se lo sarà, dovrete essere pronti a sottoscrivere l'abbonamento a Disney+, che costa 7,99 sterline al mese. Non è necessario pagare un extra per Star.

La serie limitata Mike è incentrata sulla vita di Tyson sia sul ring che fuori. Hulu dice che:

"Dal creatore/sceneggiatore Steven Rogers e dal team dietro I, Tonya, e dalla showrunner Karin Gist, produttrice esecutiva di Our Kind of People, Mike esplora la storia dinamica e controversa di Mike Tyson". La serie limitata di otto episodi esplora i tumultuosi alti e bassi della carriera pugilistica e della vita personale di Tyson, da atleta amato in tutto il mondo a paria e viceversa.

"Concentrandosi su Mike Tyson, la serie esamina la classe in America, la razza in America, la fama e il potere dei media, la misoginia, il divario di ricchezza, la promessa del Sogno Americano e, infine, il nostro ruolo nel plasmare la storia di Mike.

"Mike è uno sguardo non autorizzato e senza esclusione di colpi sulla vita di Mike Tyson - ed è una cavalcata selvaggia".

Ci aspettiamo che la serie metta in luce parte della carriera professionale di Tyson, che comprende la vittoria di 50 incontri su 58, di cui 44 per K.O secondo ESPN, ma è probabile che ci si concentri anche sul matrimonio di Tyson con Robin Givens e sul suo periodo in prigione. Diciamo che le storie da raccontare non mancano.

No. Mike Tyson non è molto contento della serie limitata Mike che esplorerà la sua vita come "Iron Mike". Quando è arrivato l'annuncio della serie, Tyson ha postato su Instagram(come riportato da Variety):

"L'annuncio di Hulu di fare una miniserie non autorizzata della storia di Tyson senza compenso, anche se spiacevole, non è sorprendente. Questo annuncio, sulla scia delle disparità sociali nel nostro Paese, è un esempio lampante di come l'avidità aziendale di Hulu abbia portato a questa appropriazione indebita della storia di Tyson.

"Fare questo annuncio durante il Mese della Storia Nera non fa che confermare la preoccupazione di Hulu per i dollari piuttosto che per il rispetto dei diritti della storia dei neri. Hollywood deve essere più sensibile alle esperienze dei neri, soprattutto dopo tutto quello che è successo nel 2020. La vera storia autorizzata di Mike Tyson è in fase di sviluppo e sarà annunciata nei prossimi giorni. L'annuncio di Hulu di rubare la storia di un atleta di colore durante il mese della storia nera non potrebbe essere più inappropriato o privo di toni. #boycotthulu #corporategreed".

Dopo l'annuncio di Mike da parte di Hulu, è stata annunciata un'altra serie intitolata semplicemente "Tyson", che lo stesso Tyson ha "autorizzato". Non è ancora stata associata a un servizio di streaming o a una rete, ma vedrà Jamie Foxx interpretare Tyson e sarà anche produttore esecutivo.

Trevante Rhodes interpreterà Mike Tyson in Mike, mentre B.J Minor interpreterà Tyson adolescente. Il giovane Mike è interpretato da Ethan Barrett. Ecco alcuni degli altri membri del cast confermati, anche se l'elenco completo è disponibile su IMDB:

Scott MacDonald nel ruolo dell'allenatore di Tyson

Kerry Sims nel ruolo dell'entourage di Tyson

Russell Hornsby nel ruolo di Don King

Harvey Keitel nel ruolo di Cus D'Amato

Laura Harrier: Robin Givens

Li Eubanks: Desiree Washington

Kale Browne: Bill Cayton

Jackie Sanders: Barbara Walters

Ethan Dubin: Teddy Atlas

Greg Kaston: Rev. Jesse Jackson

La serie limitata Mike su Hulu avrà un totale di otto episodi. Come abbiamo detto in precedenza, però, non si sa ancora se saranno tutti disponibili per la visione in una sola volta o se verranno rilasciati settimanalmente.

Hulu ha pubblicato un teaser di Mike. Non si tratta di un trailer completo, ma dà un assaggio di ciò che ci aspetta.

È in lavorazione un'altra serie sulla vita di Mike Tyson, intitolata Tyson. Anche se le informazioni disponibili sulla serie sono ancora poche, sarà sicuramente interessante vedere come la serie autorizzata si confronterà con lo sguardo "non autorizzato" sulla vita del pugile in Mike.

Se vi piacciono i documentari sui personaggi dello sport, ce ne sono altri da vedere.

Scritto da Britta O'Boyle.