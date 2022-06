Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Freddy Krueger è uno dei cattivi horror più iconici di tutti i tempi, e non solo perché è un costume facile da indossare ad Halloween. Freddy si è scatenato in nove uscite nelle sale cinematografiche, attraversando più di tre decenni e lasciando un sacco di terrore nella sua scia.

Che si tratti di battute spiritose o di uccisioni creative, c'è molto da amare nella serie di Nightmare on Elm Street. Ma se volete conoscere l'intera storia, dovrete guardarla per bene. Quindi, da dove iniziare?

Abbiamo suddiviso l'ordine migliore per guardare tutti i film di Nightmare on Elm Street, oltre a fornire una versione puntuale priva di spoiler in fondo alla pagina. L'ordine è fondamentalmente cronologico, ma i nomi dei film possono creare un po' di confusione, per cui lo abbiamo stabilito per voi, completo di informazioni sull'evoluzione della storia.

Per i veri completisti, abbiamo anche delineato l'ordine dell'universo esteso, che comprende tutti i film di Venerdì 13 che portano a Freddy vs Jason.

Il punto di partenza migliore è il punto in cui tutto è cominciato. Il classico slasher di Wes Craven introduce Freddy Krueger, un assassino sfigurato con un guanto di lama che dà la caccia agli adolescenti nei loro sogni. Il problema è che se Freddy ti prende in sogno, muori nella vita reale.

Spetta a Nancy Thompson e ai suoi amici scoprire l'oscura verità che si cela dietro l'assassino dei sogni.

Cinque anni dopo, una nuova famiglia si è trasferita nella fatidica casa di Elm Street. E, come ci si potrebbe aspettare, le cose iniziano a diventare piuttosto inquietanti nei sogni dei ragazzi.

Questa volta, Freddy vuole impossessarsi di un adolescente per provocare il caos nel mondo reale.

La terza parte è ambientata un anno dopo la seconda. In questa puntata, l'azione si svolge in un ospedale psichiatrico dove i sogni dei bambini vengono visitati dal nostro demone preferito dalle mani di lama.

Viene reintrodotta la Nancy del primo film, che si trova a lavorare nell'ospedale. Fin troppo abituata a vedere la situazione che si sta dipanando, Nancy scopre che uno dei bambini, Kristen Parker, ha un dono che può aiutare a sconfiggere Freddy una volta per tutte.

Il terzo film ci fa credere che Freddy sia stato finalmente sconfitto, ma la quarta parte sarebbe piuttosto noiosa se così fosse. Infatti, Freddy è apparentemente risorto e tenta di dare la caccia e uccidere i ragazzi di Elm Street sopravvissuti.

Vengono introdotti nuovi personaggi, tra cui Alice Johnson, che potrebbe esercitare il potere di mettere finalmente Freddy a riposo.

Alice, sopravvissuta al quarto film, rimane incinta e scopre che Krueger infetta la mente addormentata del nascituro. Freddy ha messo gli occhi sul suo desiderio di nascere nel mondo reale.

Spetta ad Alice salvare suo figlio e, a sua volta, impedire a Freddy di entrare nel mondo reale.

Il titolo potrebbe far pensare che questa sia l'ultima uscita di Freddy, ma non temete, ci saranno altre brutalità.

Questo film si svolge un decennio dopo e Freddy ha finalmente ucciso tutti i bambini della sua città natale. Ora cerca pascoli più verdi e si ritrova a tormentare gli abitanti di un istituto per adolescenti problematici.

Questo film segna una nuova direzione per il franchise e le cose diventano molto metaforiche. La storia segue Heather Langenkamp, l'attore che ha interpretato Nancy nei film precedenti. La ragazza ha uno stalker e diventa evidente che ha delle somiglianze impressionanti con il suo avversario immaginario, Freddy Krueger.

In qualche modo, una forza demoniaca ha portato Freddy nel mondo reale e la Langenkamp deve riprendere il suo ruolo di Nancy per salvare la situazione.

È il momento dello scontro tra i titani dello slasher. Sono passati molti anni tranquilli a Elm Street e i bambini del posto vengono nutriti con pillole che sopprimono i sogni per tenerli al sicuro. Ma Freddy non ha ancora finito di tormentare, quindi cerca un'altra soluzione.

Freddy riesce a resuscitare Jason e lo invia a Elm Street per terrorizzare gli abitanti, ma le cose non vanno secondo i piani. Quando Freddy ritiene che Jason gli stia rubando alcune delle sue meritate uccisioni, si scatena una battaglia epocale.

Infine, abbiamo il remake del 2010. Non riteniamo che sia una visione essenziale, ma approfondisce la storia delle origini di Freddy un po' di più rispetto all'originale. Nel frattempo, Jackie Earle Haley, che potreste riconoscere come Rorschach in Watchmen, dà un tocco estremamente inquietante al personaggio.

A Nightmare on Elm Street (1984)

A Nightmare on Elm Street 2: La vendetta di Freddy (1985)

A Nightmare on Elm Street 3: I guerrieri del sogno (1987)

A Nightmare on Elm Street 4: Il maestro dei sogni (1988)

A Nightmare on Elm Street 5: Il bambino dei sogni (1989)

Freddy's Dead: L'incubo finale (1991)

Il nuovo incubo di Wes Craven (1994)

Freddy vs Jason (2003)

A Nightmare on Elm Street (2010)

Se volete conoscere l'intera storia che ha portato al crossover Freddy vs Jason, dovete guardare un sacco di film. La buona notizia è che ci sono alcuni film assolutamente eccezionali.

Questo elenco vi farà ripercorrere l'intera storia di Jason Voorhees e Freddy Krueger in ordine cronologico, prima di culminare nella loro epica resa dei conti.

Venerdì 13 (1980)

Venerdì 13 Parte II (1981)

Venerdì 13 Parte III (1982)

Venerdì 13: Il capitolo finale (1984)

Nightmare on Elm Street (1984)

Venerdì 13: Un nuovo inizio (1985)

Nightmare on Elm Street II: La vendetta di Freddy (1985)

Venerdì 13 - Parte VI: Jason vive (1986)

Nightmare on Elm Street III: I guerrieri del sogno

Venerdì 13 Parte VII: Il nuovo sangue (1988)

Nightmare on Elm Street IV: Il maestro dei sogni (1988)

Venerdì 13 Parte VIII: Jason conquista Manhattan (1989)

Nightmare on Elm Street V: Il bambino dei sogni (1989)

Freddy's Dead: L'incubo finale (1991)

Jason va all'inferno: Il venerdì finale (1993)

Freddy contro Jason (2003)

Allora forse vi piaceranno le nostre altre guide all'ordine di visione dei film:

Abbiamo anche queste indiscrezioni sui film in uscita:

Scritto da Luke Baker.