Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Sono passati 36 anni dal debutto di Top Gun nelle sale cinematografiche. Il sequel, Top Gun: Maverick, uscirà a maggio e Tom Cruise riprenderà il suo ruolo di pilota di caccia Pete "Maverick" Mitchell. Ecco come e dove potrete vedere in streaming il kolossal estivo quando sarà disponibile online.

Top Gun: Maverick è l'atteso sequel di Top Gun del 1986. Nel film originale, vediamo gli studenti della scuola di armi da combattimento d'élite della Marina degli Stati Uniti competere per diventare i migliori della classe. Un giovane pilota, Pete "Maverick" Mitchell (Tom Cruise), impara da un istruttore civile alcune cose che non vengono insegnate in classe. Dopo più di trent'anni di servizio come uno dei migliori aviatori della Marina, Mitchell continua a spingersi oltre come coraggioso pilota collaudatore e a "schivare l'avanzamento di grado che lo metterebbe in punizione".

Top Gun: Maverick è classificato PG-13 negli Stati Uniti.

Top Gun: Maverick ha una durata complessiva di 2 ore e 11 minuti, inclusi i titoli di coda.

Top Gun: Maverick è stato scritto da Ehren Kruger, Eric Warren Singer e Christopher McQuarrie. La regia è di Joseph Kosinski.

Ecco chi recita nel film:

Tom Cruise nel ruolo di Pete "Maverick" Mitchell

Miles Teller nel ruolo del tenente Bradley "Rooster" Bradshaw

Jennifer Connelly nel ruolo di Penny Benjamin

Jon Hamm nel ruolo di Amm. Beau "Cyclone" Simpson

Ed Harris nel ruolo del Radm. Chester "Hammer" Cain

Val Kilmer nel ruolo dell'Ammiraglio Tom "Iceman" Kazansky

Top Gun: Maverick uscirà nelle sale cinematografiche statunitensi il 27 maggio 2022, dopo una proiezione in anteprima tre giorni prima.

Data di uscita in streaming: probabile 11 luglio 2022

Top Gun: Maverick non è ancora disponibile in streaming online. Paramount Pictures non ha ancora annunciato una data di uscita ufficiale del film in streaming. Paramount ha aggiunto i suoi film a Paramount+ circa 45 giorni dopo il loro debutto nelle sale. Ciò significa che Top Gun: Maverick potrebbe avere una data di uscita in streaming l'11 luglio 2022.

Dove si può vedere in streaming: Molto probabilmente Paramount+

Se non volete guardare Top Gun: Maverick al cinema, dovrete aspettare che Top Gun: Maverick venga rilasciato sui servizi di streaming o come video-on-demand a noleggio.

Trattandosi di un film Paramount, è lecito aspettarsi che Top Gun: Maverick debutterà negli Stati Uniti in streaming su Paramount+ e non su Netflix o HBO Max. Paramount+ costa 9,99 dollari al mese per lo streaming senza pubblicità negli Stati Uniti. In alternativa, si può provare il piano Essential per 4,99 dollari al mese. Questo piano non contiene pubblicità e non consente l'accesso alla stazione CBS locale in diretta.

Sì. L'ultimo trailer è incorporato all'inizio di questa guida.

I trailer di un paio di anni fa sono riportati di seguito. Ricordate che Maverick ha subito diversi ritardi a causa della pandemia globale in corso.

Top Gun: Maverick (2022) - Nuovo trailer - Paramount Pictures

Top Gun: Maverick - Trailer ufficiale (2022) - Paramount Pictures

La Paramount Pictures ha rilasciato anche la featurette sottostante di Top Gun: Maverick.

Top Gun: Maverick | Il potere dell'aereo navale - Featurette (film del 2022)

Prima di vedere il sequel, è consigliabile guardare o rivedere il primo film di Top Gun. Se avete un abbonamento a Netflix o Paramount+, potete vedere Top Gun in streaming su queste piattaforme senza costi aggiuntivi. Oppure potete noleggiare o acquistare il film su Amazon. Per vedere il film, consultare i link sottostanti.

Scritto da Maggie Tillman.