SEAL Team Stagione 6: tutto quello che sappiamo finora sulla stagione 6 e sul film

(Pocket-lint) - Nella lotta per offrire un'avvincente fiction televisiva sui Navy SEAL statunitensi, il SEAL Team è riuscito a spuntarla, mentre altri, come Six di History, sono stati esclusi volontariamente.

Il SEAL Team Six è salito alla ribalta dopo il raid di Bin Laden nel 2011, ma ha goduto di uno status mitico per molti anni. Tecnicamente chiamato United States Naval Special Warfare Development Group (DEVGRU), l'azione non manca nella rappresentazione sullo schermo di SEAL Team.

Con David Boreanaz - sì, Angel di Buffy l'Ammazzavampiri - nei panni del capo di 2° classe Jason Hayes, la quinta stagione ha lasciato tutto in sospeso. Riuscirà il SEAL Team a far parlare di sé?

Ecco tutto quello che c'è da sapere, come recuperare e cosa aspettarsi.

Sì, la sesta stagione è stata confermata. È stata confermata da Paramount+ il 1° febbraio.

Anche questa è una risposta affermativa. Il 15 febbraio 2022, CBS Studios ha annunciato che produrrà un film standalone per la serie televisiva SEAL Team.

Si tratterà di un'esclusiva per Paramount+, dopo il passaggio di SEAL Team dalla CBS alla piattaforma di streaming, e sembra che l'obiettivo sia quello di attirare più abbonati su Paramount+ con questo tipo di contenuti.

#SealTeam fam - siamo così entusiasti di annunciare che uno speciale evento cinematografico di @sealteam_pplus è in programma su @paramountplus ! Facciamolo ! pic.twitter.com/UqIpCgIQnL- CBS Studios (@CBSTVStudios) 15 febbraio 2022

La buona notizia è che il film verrà realizzato dallo stesso team della serie TV, ma al momento non sappiamo come interagiranno. Si ipotizza che il film collegherà gli eventi della fine della quinta stagione a una nuova era, dando allo show la possibilità di introdurre nuovi personaggi.

Ciò deriva in parte dalla formulazione dell'annuncio in cui si dice che la CBS "espanderà l'universo narrativo", anche se potrebbe essere semplicemente un riferimento al fatto che sta distribuendo contenuti di SEAL Team in un formato diverso.

Questo non lo sappiamo. Non sappiamo nemmeno quale sia la data di uscita del film e non sappiamo quale sarà il primo.

Ovviamente, la prima delle due uscite chiarirà la confusione su come si svolgerà la trama, a meno che non si tratti di una trama secondaria o di un flashback, piuttosto che di una continuazione lineare.

L'unica conferma dell'attività è stato un post su Instagram di David Boreanaz che diceva di essere tornato allo studio di SEAL Team - ora cancellato - il 28 marzo.

Anche in questo caso non si sa, ma secondo Deadline ci sarà Max Thieriot - Clay Spencer. Ma con un altro progetto - Fire Country - in cui Thieriot sarà protagonista e produttore, il tempo del personaggio in SEAL Team potrebbe essere limitato.

Altre star importanti, tra cui lo stesso Boreanaz, dovrebbero tornare. Tra questi, Jessica Pare (Mandy Ellis), Neil Brown Jr (Ray Perry), A J Buckley (Sonny Quinn) e Toni Trucks (Lisa Davis) in ruoli principali.

Tuttavia, visto come si è conclusa la quinta stagione, ci troviamo di fronte a un cliffhanger in termini di narrazione.

Per quanto riguarda il film, ancora una volta non sappiamo chi sarà coinvolto e dove.

Come abbiamo detto, non sappiamo come la Stagione 6 e il film si intrecceranno. Al momento non ci sono dettagli specifici su come si svolgerà la storia, quindi il meglio che possiamo fare è speculare. Ci sono spoiler qui sotto, quindi se non avete finito la stagione 5, andate a leggere qualcos'altro.

La quinta stagione si conclude bruscamente. Con una durata di 14 episodi anziché 22 (per le prime due stagioni), 20 (stagione 3) e 16 (stagione 4), si ha la sensazione che le cose siano state interrotte.

Ed è esattamente dove avevamo lasciato il Bravo Team, sul terreno in Mali, con gli RPG che piovevano su di loro in un'imboscata.

Se il SEAL Team volesse uscire di scena in un tripudio di gloria, sarebbe certamente un punto di arrivo per la storia, ma la conferma del film e della Stagione 6 ci dice che qualcuno - qualcosa - sopravvive.

Con Clay Spenser che ha dichiarato di volersi ritirare dal Bravo Team per passare più tempo con Stella e il bambino e con Jason Hayes affetto dalla sindrome di Breacher, la porta era già aperta per un cambiamento nel Bravo Team.

Al di fuori della squadra, Hayes ha appena fatto dei passi avanti per stabilire la sua relazione con Mandy Ellis, ma se questo non dovesse accadere, nessuno di coloro che guardano lo show sarà sorpreso: la sottotrama di tutto il SEAL Team ha riguardato la pressione che colpisce le relazioni personali.

In realtà, non sappiamo dove andrà a parare la serie, sappiamo solo che sta andando avanti e che SEAL Team sarà sicuramente charlie mike.

SEAL Team è andato originariamente in onda sulla CBS negli Stati Uniti e su Sky Max nel Regno Unito. È stata anche trasmessa sulle rispettive piattaforme di catch-up, ma con il passaggio di CBS All Access a Paramount+ il 4 marzo 2021, dovrete andare su Paramount+ per recuperare l'azione.

Nel Regno Unito, la stagione 1-5 di SEAL Team è disponibile su Now. Non è ancora chiaro se rimarrà sulla piattaforma o se passerà a Paramount+ con il lancio nel Regno Unito, ma ci aspettiamo che lasci la piattaforma di proprietà di Sky. Il lancio di Paramount+ nel Regno Unito è previsto per il 22 giugno 2022.

