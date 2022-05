Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Chi ama tutto ciò che riguarda i vichinghi sarà felice di sapere che The Northman è ora disponibile per il noleggio o l'acquisto su Amazon Prime Video.

The Northman è stato presentato in anteprima nel marzo del 2022 ed è uscito nelle sale il mese successivo. Sebbene abbia ricevuto il plauso della critica per la fotografia, la produzione, la costruzione del mondo e persino l'accuratezza storica, il film non ha ottenuto risultati eccellenti al botteghino - finora ha incassato solo 58 milioni di dollari in tutto il mondo. Forse è per questo che il film è ora disponibile in streaming online.

Non lasciatevi scoraggiare dal suo difficile debutto nelle sale. The Northman ha attualmente una valutazione dell'89% su Rotten Tomatoes e di 7,5 su 10 su IMDb.

Anche alcuni redattori di Pocket-lint hanno visto il film e possono affermare che è molto divertente da guardare. Ci piace in particolare il fatto che non ci sia alcuna romanticizzazione dei vichinghi. È brutale, cruento e infernale. Vale la pena noleggiarlo o acquistarlo su Amazon Prime Video. Potete fare una spesa per il noleggio nel fine settimana. Fatevi un regalo.

The Northman è un film del 2022 diretto da Robert Eggers, che ha anche scritto la sceneggiatura. È basato sulla leggenda di Amleth e vede come protagonisti Alexander Skarsgard (che ha collaborato come co-produttore) insieme a Nicole Kidman, Anya Taylor-Joy, Ethan Hawke e Willem Dafoe. Skarsgard interpreta il protagonista, Amleth, un principe vichingo che cerca di vendicare l'omicidio del padre.

Vale la pena notare che la storia dei vichinghi non è solo un'altra incursione in Inghilterra. The Northman è ambientato nella "Terra della Rus'", ovvero l'Ucraina e la Russia dei giorni nostri. In un'intervista a Vanity Fair, Eggers ha rivelato che la sua prima versione della sceneggiatura del film si svolgeva nelle Isole Britanniche, ma Skarsgard ha detto che è stato fatto spesso: "Ha detto: 'Se potessimo andare a est, sarebbe molto più interessante'".

The Northman streaming data di uscita: 13 maggio 2022

A partire dal 13 maggio 2022, The Northman è disponibile per il noleggio o il possesso on-demand attraverso Amazon Prime Video e altre piattaforme di distribuzione video.

Negli Stati Uniti, The Northman costa 19,99 dollari per il noleggio in UHD da Amazon Prime Video. Oppure si può acquistare per 24,99 dollari in UHD da Amazon.

Scritto da Maggie Tillman.