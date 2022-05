È in arrivo una serie TV su Alan Wake

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Lo sviluppatore di giochi Remedy ha confermato che sta lavorando con AMC a un adattamento televisivo della serie Alan Wake, che proseguirà con un sequel completo nei prossimi anni.

L'annuncio è stato dato nell'ambito delle celebrazioni per l'anniversario del gioco e ribadisce che Remedy vede un futuro ricco per la sua storia di stampo horror.

Potete vedere il video di aggiornamento completo qui sotto, anche se la discussione sulla serie è davvero breve, con il creatore Sam Lake che si limita a confermare che ci si sta lavorando.

Non si tratta di un'informazione del tutto nuova: è da un po' di tempo che si dice che il progetto sia in lavorazione, ma il fatto che Remedy sia in grado di riconoscerlo apertamente è un buon segno per i fan che sperano di vedere Alan Wake in un nuovo medium.

La struttura a episodi del gioco originale era fortemente ispirata e omaggiata da serie horror come Twin Peaks. Arrivava persino a includere dei riassunti durante il gioco per ricordare cosa era successo "l'ultima volta in Alan Wake".

È quindi probabile che si tratti di uno degli adattamenti più naturali possibili per un adattamento televisivo, e non vediamo l'ora di saperne di più sul progetto man mano che procede. Naturalmente, è altrettanto possibile che non arrivi mai sui nostri schermi.

Scritto da Max Freeman-Mills.