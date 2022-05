Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Il franchise slasher preferito da tutti ha una nuova vita dopo il successo del "requel" del 2022. Mentre c'è stato un enorme divario di undici anni tra il terzo e il quarto film della serie, nonché tra il quarto e il quinto, non dovremmo aspettare molto per il prossimo film.

Il quinto film di Scream, intitolato semplicemente Scream, è uscito nel gennaio del 2022 e, dopo un successo al botteghino, il sesto film è stato autorizzato a febbraio. È ancora presto e non è stato rivelato molto sul prossimo film, ma abbiamo raccolto tutto quello che sappiamo finora e continueremo ad aggiornare questa pagina non appena ne sapremo di più.

L'ultimo film di Scream è stato un po' un reset per il franchise. Se da un lato ha riportato in vita il cast originale, dall'altro ha aggiunto un nuovo cast di personaggi per portare avanti il progetto. La banda originale era ancora parte integrante della trama di Scream, ma possiamo immaginare che diventeranno meno centrali con il proseguire del franchise.

Finora sappiamo che Courtney Cox tornerà per riprendere il ruolo dell'iconica reporter Gale Weathers. Non ci sono notizie ufficiali sulla nostra regina dell'urlo originale, Neve Campbell, ma pensiamo che sia più che probabile che la vedremo apparire a un certo punto. Nel febbraio del 2022, la Campbell aveva dichiarato di essere stata contattata per un ritorno, ma di essere in attesa di leggere il copione.

È interessante notare che Hayden Panettiere tornerà a vestire i panni di Kirby Reed da Scream 4. Mentre sembrava che non fosse sopravvissuta alla fine di Scream 4, il suo destino è stato finalmente confermato più di dieci anni dopo in Scream. Questo sarà il suo primo ruolo in un film dopo otto anni. Si unirà agli ultimi sopravvissuti, Melissa Barrera, Jasmin Savoy Brown, Mason Gooding e Jenna Ortega.

È troppo presto per i trailer, ma consigliamo di rivedere il franchise dall'inizio. Tutti i film sono validi a sé stanti e se vi state chiedendo quale sia l'ordine migliore per guardarli, ecco il nostro consiglio:

La trama di Scream 6 è tutta una speculazione a questo punto. Non c'era una soluzione ovvia alla fine di Scream, ma non c'è mai stata in questo franchise.

Potremmo immaginare che Sidney e Gale passino in secondo piano rispetto ai nuovi membri del cast più giovani, ma un'intervista di Fandom a Bettinelli-Olpin suggerisce che potrebbe non essere così. Ha dichiarato: "Pensiamo più che altro che ci siano nuove persone nella famiglia. Per noi, qualsiasi cosa sia giusta per il prossimo è giusta".

"Ci piacerebbe molto poter lavorare di nuovo con Neve e Courteney. È stata davvero un'esperienza meravigliosa e sono state fantastiche per tutto il tempo".

Siamo abbastanza certi che vedremo ancora molto Sam e Tara Carpenter, soprattutto visto il legame parentale di Sam con lo Scream originale.

Come sempre, ci saranno alcune meta-commedie che circondano i moderni tropi horror. Il quinto film ha preso di mira i "requel", i fandom ossessivi e l'"horror elevato". Cosa rimane per Scream 6? La vostra ipotesi è valida quanto la nostra: forse "sequel di requel", anche se forse dovranno trovare un nome più accattivante.

La Paramount ha annunciato che il prossimo film di Scream uscirà il 31 marzo 2023. L'inizio delle riprese è previsto per l'estate del 2022.

Si tratta dell'intervallo più breve tra i film di Scream dal primo e dal secondo film. Potremmo entrare in una nuova età dell'oro di Ghostface? Lo speriamo proprio.

