Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - È stato recentemente annunciato che Lionsgate sta sviluppando un prequel di Hunger Games, ma al momento non era chiaro dove il film sarebbe stato disponibile per lo streaming una volta rilasciato. Ora, Peacock ha annunciato di aver firmato un accordo pluriennale per lo streaming dei film Lionsgate a partire dal 2024.

L'accordo inizia con i film dello studio del 2022. Il primo film che arriverà su Peacock sarà The Unbearable Weight of Massive Talent, che vede protagonista Nicolas Cage. Alla fine, Lionsgate introdurrà altri film su Peacock per un periodo di streaming esclusivo, tra cui John Wick: Chapter 4, Borderlands e, sì, il prequel di Hunger Games The Ballad of Songbirds and Snakes.

Altri film includono Expendables 4, Are You There God? Sono io, Margaret, e White Bird: A Wonder Story.

Peacock non avrà i diritti esclusivi di streaming per tutti questi film immediatamente dopo la loro corsa nelle sale, tuttavia. Alcuni arriveranno su Starz e The Roku Channel.

Peacock è stato lanciato per la prima volta nel 2020. È un servizio di streaming video negli Stati Uniti che attinge alla vasta gamma di proprietà di NBCUniversal. È disponibile in tre livelli: Peacock Free, Peacock Premium with Ads (una versione supportata dagli annunci che costa $4.99 al mese o $49.99 all'anno), e Peacock Premium (un'opzione di abbonamento di $9.99 al mese o $99.99 all'anno che ha meno annunci).

Per saperne di più su Peacock, vedi la guida di Pocket-lint.

Scritto da Maggie Tillman.