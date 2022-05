Paramount+ rivela la data di lancio e i prezzi per la spinta nel Regno Unito

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Paramount+ ha confermato la tanto attesa notizia dei piani per lanciare il servizio di streaming nel Regno Unito. Era stato precedentemente rivelato che, grazie ad un accordo ViacomCBS, sarebbe stato disponibile sulla piattaforma Sky - ma ora abbiamo tutti i dettagli su quando, dove e quanto si pagherà.

Il servizio di streaming - un rebranding di CBS All Access - sarà reso disponibile nel Regno Unito dal 22 giugno 2022.

Come accennato, Paramount+ sarà un'opzione per i clienti Sky, integrata nell'esperienza Sky, ma sarà anche disponibile attraverso l'app Paramount+, e attraverso i dispositivi Apple, Amazon, Google, Roku e Samsung.

Ciò significa che sarete in grado di trasmettere Paramount+ attraverso praticamente tutti i principali dispositivi, il che significa che l'accesso dovrebbe essere facile.

Paramount+ promette 8000 ore di contenuti, tra cui artisti del calibro di Yellowstone, Star Trek - incluso Discovery, South Park, e molto altro.

Paramount+ costerà 6,99 sterline al mese quando verrà lanciato nel Regno Unito a giugno, o ci sarà l'opzione di prendere un abbonamento annuale di 69,90 sterline risparmiando circa 14 sterline per tutto l'anno.

Tuttavia, grazie all'accordo con ViacomCBS, Sky Cinema avrà accesso a Paramount+ senza costi aggiuntivi.

Ci sarà una prova gratuita che vi darà 7 giorni di accesso.

Paramount+ sarà lanciato anche in Corea a giugno, e arriverà anche in Irlanda, Italia, Germania e Austria nella seconda metà del 2022. È previsto anche un ulteriore lancio in India nel 2023.

Scritto da Chris Hall.