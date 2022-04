Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Il romanzo prequel di Hunger Games, The Ballad of Songbirds and Snakes, sarà trasformato in un film il prossimo anno. Sfortunatamente, i dettagli sono scarsi sull'adattamento cinematografico, ma Pocket-lint sta comunque raccogliendo tutto quello che sappiamo finora, compresa la data di uscita e i dettagli sulla storia. Le informazioni sul cast e i trailer non sono ancora disponibili, ma li aggiungeremo qui non appena saranno annunciati.

Il film prequel di Hunger Games si chiamerà The Ballad of Songbirds and Snakes. È basato sull'omonimo romanzo prequel scritto da Suzanne Collins, l'autrice della trilogia originale di Hunger Games.

Data di uscita: attualmente previsto nei cinema per il 17 novembre 2023

Il film The Ballad of Songbirds and Snakes uscirà il 17 novembre 2023. Il prequel è stato annunciato durante l'evento della Lionsgate al Cinemacon, una conferenza annuale in cui gli studi cinematografici presentano in anteprima i loro progetti.

Il romanzo The Ballad of Songbirds and Snakes è uscito nel 2020.

La storia parla di Coriolanus Snow, il presidente di Panem durante la trilogia originale, da giovane. Parla anche di Lucy Gray Baird, una misteriosa ragazza del Distretto 12, a cui Snow fa da mentore durante i 10 Hunger Games. Tenete presente che Katniss Everdeen - il fulcro della trilogia originale ambientata più di 60 anni dopo - viene dal Distretto 12 e si oppone a Snow e al suo regime.

La sinossi della Lionsgate per il film recita:

"Anni prima di diventare il tirannico presidente di Panem, il diciottenne Coriolanus Snow vede la possibilità di un cambiamento di fortuna quando viene scelto come mentore di Lucy Gray Baird, la ragazza tributo dell'impoverito Distretto 12".

La logline della Lionsgate per il film recita:

"Coriolanus Snow fa da mentore e sviluppa dei sentimenti per la ragazza tributo del Distretto 12 durante i 10 Hunger Games".

The Ballad of Songbirds and Snakes sarà sviluppato da Color Force e distribuito da Lionsgate. La produzione inizierà presumibilmente nella prima metà del 2022, secondo Deadline.

Lionsgate non ha ancora annunciato il cast di The Ballad of Songbirds and Snakes.

La Lionsgate ha detto che il film The Ballad of Songbirds and Snakes sarà diretto da Francis Lawrence, che in precedenza ha diretto Hunger Games: Catching Fire, Mockingjay Parte 1 e Mockingjay Parte 2. The Hunger Games è uno dei franchise cinematografici con i maggiori incassi di tutti i tempi. Ha guadagnato quasi 3 miliardi di dollari in tutto il mondo.

Il film La ballata degli uccelli canterini e dei serpenti sarà scritto dallo scrittore di Catching Fire Michael Arndt.

Non ci sono ancora trailer per The Ballad of Songbirds and Snakes.

Tuttavia, la Lionsgate ha riferito di aver mostrato un breve teaser durante la sua presentazione al CinemaCon 2022. "Siete invitati a tornare ai Giochi", si leggeva sullo schermo mentre il ghiaccio mungeva in una scena invernale, rivelando un uccello e un serpente, secondo The Hollywood Reporter. "Nel 2023, il mondo scoprirà chi è un uccello canterino e chi è un serpente". Il teaser non è ancora disponibile online per essere condiviso con il pubblico.

Dovresti davvero guardare i precedenti film di Hunger Games per entrare in The Ballad of Songbirds and Snakes con una buona conoscenza del mondo, della storia e dei personaggi:

Scritto da Maggie Tillman.