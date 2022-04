Fast X: tutto quello che sappiamo finora su Fast and Furious 10

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Dominic Toretto e la sua banda hanno fatto a pezzi le strade per oltre due decenni e mentre i film di Fast and Furious sono cambiati significativamente nel corso degli anni - sia le trame che gli stunt sono diventati più estremi - è un franchise che sta ancora andando forte circa 21 anni dopo l'uscita del primo film.

Il film più recente - Fast 9 - è uscito nel 2021 e ora tutti gli occhi sono puntati su Fast and Furious 10 - conosciuto come Fast X.

Questo è tutto quello che sappiamo finora sulla prima parte del finale in due parti che concluderà la saga di Fast, incluso quando è previsto che esca, chi ci sarà dentro e tutte le notizie che lo circondano.

19 maggio, 2023

È stato inizialmente confermato dalla Universal che Fast and Furious 10, o Fast X come è ufficialmente conosciuto ora, sarebbe arrivato nei cinema il 7 aprile 2023.

Questa data è stata ora spostata leggermente indietro, con la nuova data confermata al 19 maggio 2023.

Vin Diesel (Dominic Toretto) ha confermato sul suo account Instagram il 20 aprile che le riprese sono iniziate, confermando anche il titolo del film.

Non sarebbe giusto avere un finale di Fast and Furious senza la maggior parte dell'equipaggio principale, giusto? E sì, alcuni di loro non sono più in vita - Gisele per esempio - ma questo non ha impedito alla Saga Fast di trovare un modo per riportare personaggi chiave nel passato. Sì Han, stiamo parlando di te.

Brian O'Connor sarà molto tristemente più difficile da fare con questo, naturalmente, data la tragica morte di Paul Walker nel novembre 2013, ma O'Connor vive nella Saga quindi senza dubbio sarà menzionato almeno e chissà con la tecnologia di questi giorni cosa potrebbero fare i registi per mantenere il personaggio di O'Connor splendente in questo film.

Con nessuno dell'equipaggio principale morto in Fast 9, ci aspettiamo che i seguenti membri del cast ritornino per Fast X:

Vin Diesel come Dom

Michelle Rodriguez come Letty

Tyrese Gibson come Roman

Ludacris come Tej

Nathalie Emmanuel come Ramsey

Sung Kang come Han

Jordana Brewster come Mia

Charlize Theron ha confermato il suo ritorno nella saga di Fast, il che significa che Cipher tornerà come villian. Non saremmo sorpresi di vedere Jason Statham tornare come Deckard Shaw, dato che è apparso nei titoli di coda di Fast 9, e sua madre, Magdalene 'Queenie' Shaw interpretata da Helen Mirren, sarebbe anche una sorprendente omissione.

Dato che Fast 9 ha introdotto il fratello di Dom, Jakob Toretto, interpretato da John Cena, alla festa, ci aspettiamo che anche lui possa tornare in qualche veste - e dalla parte dei buoni fin dall'inizio piuttosto che dei cattivi per Fast X.

Fast 9 ha lasciato il destino di My Nobody (Kurt Russell) in dubbio, ma dato che lui è la ragione per cui Han è vivo grazie al suo aiuto per fingere la sua morte, ci aspettiamo che abbia un qualche ruolo da giocare nel finale. Purtroppo sembra che un ritorno di Dwayne Johnson - alias The Rock - che ha interpretato Luke Hobbs in diversi film di Fast and Furious non sia previsto.

Jason Momoa, Daniela Melchior e Brie Larson sono stati tutti confermati per Fast X, anche se al momento non conosciamo i loro ruoli, a parte che Momoa sarà un cattivo.

È difficile dire quale sarà la trama di Fast X al momento. Ci si aspetta che gli ultimi due film raccontino una storia generale, anche se al momento non è chiaro su cosa si concentrerà questa storia.

L'equipaggio di Dom senza dubbio salverà il mondo e Cipher senza dubbio cercherà di distruggerlo, ma chi sarà da quale parte e cosa faranno i personaggi è ancora tutto da vedere. Con Fast 9 che vede Tej e Roman andare nello spazio, però, siamo onesti, tutto è possibile.

Sospettiamo che scopriremo se Mr Nobody è vivo o morto e la sequenza dei titoli di coda di Fast 9 suggerisce che la storia di Han e Shaw potrebbe essere prominente nel prossimo film, ma dovremo aspettare e vedere per ora dove va il finale con questo.

Non c'è ancora un trailer per il film Fast X - è ancora un po' presto. Vi consigliamo di seguire Vin Diesel su Instagram, perché spesso condivide il dietro le quinte delle riprese, quindi probabilmente potrete avere un piccolo assaggio nei prossimi mesi. Ha già postato un video della prima settimana di riprese.

Quando Fast 9 era atteso per giugno 2020, un trailer è stato rilasciato a gennaio 2020, sei mesi prima. È quindi improbabile che vedremo un trailer di Fast X prima di novembre 2022.

23 aprile 2022: Adir Abergel ha postato due immagini di Charlize Theron sul set di Fast X. Ha detto "Cipher is back and ready! Fast and Furious X, @thefastsaga Andiamo!"

Vedi questo post su Instagram Un post condiviso da Adir Abergel (@hairbyadir)

21 aprile 2022: Vin Diesel condivide un video di lui che parla con il regista Justin Lin, che ha detto che le riprese della prima settimana di Fast X "sembrano l'inizio di un finale epico". Diesel ha chiesto se "era giusto dire che questo sarà il migliore finora" e Lin ha risposto "nel mio cuore, sì".

Guarda questo post su Instagram Un post condiviso da Vin Diesel (@vindiesel)

20 aprile 2022: Vin Diesel ha detto che lo script iniziale per il film Fast 10 non includeva Mia Toretto e sua figlia ha detto al regista "No Mia, No Fast 10". Dato che Brewster è confermato per Fast X, ovviamente ha avuto un impatto.

20 aprile 2022: Vin Diesel conferma che le riprese di Fast and Furious 10 sono iniziate e che il film si chiamerà Fast X.

10 aprile 2022: Vin Diesel conferma che Brie Larson di Captain Marvel si unirà al film Fast and Furious 10. "Non avete idea di quanto sarà senza tempo e straordinaria nella nostra mitologia. Al di là della sua bellezza, del suo intelletto... del suo Oscar, haha è quest'anima profonda che aggiungerà qualcosa che forse non vi sareste aspettati ma che desideravate ardentemente. Benvenuta nella FAMIGLIA Brie".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vin Diesel (@vindiesel)

21 luglio 2021: Parlando del suo futuro nei film di Fast and Furious, Dwayne Johnson ha detto: "Auguro loro buona fortuna per Fast 9. E auguro loro la migliore fortuna per Fast 10 e Fast 11 e il resto dei film Fast & Furious che faranno e che saranno senza di me".

26 giugno 2021: Vin Diesel ha detto al Metro: "Abbiamo lavorato su 10 nell'ultimo anno, quindi ho così tanto da condividere e mi sto trattenendo. So che una delle cose che Justin vuole fare è girare in tutti e sette i continenti, il che penso sia piuttosto spettacolare, come un omaggio al mondo che ha adottato questa saga come propria.

Ha aggiunto: "Penso che sarete piuttosto scioccati quando vedrete Fast 10. Potrebbe non essere necessariamente a causa di un certo posto in cui andiamo, ma c'è qualcosa di speciale in arrivo di cui sono così eccitato. Non posso dirvelo, ma vorrei poterlo fare".

20 ottobre 2020: Deadline ha riportato che Justin Lin, che ha diretto cinque dei film di Fast and Furious, dirigerà gli ultimi due.

Nell'ottobre 2020, è stato rivelato che Justin Lin avrebbe diretto gli ultimi due film del franchise Fast and Furious. Tyrese Gibson - che interpreta Roman - aveva precedentemente detto che il piano era di girare Fast and Furious 10 e Fast and Furious 11 back-to-back.

Al momento non c'è nessuna parola su una data di uscita per Fast and Furious 11, anche se se i due film sono girati back-to-back, si spera che non dovremo aspettare troppo tempo dopo Fast X prima di avere la seconda parte del finale. È comunque probabile che sia il 2024, dato che non vedremo Fast X fino a maggio 2023.

Abbiamo una caratteristica separata che ti dice l'ordine migliore per guardare i film Fast and Furious in, ma se vuoi sapere dove guardare i film, ti abbiamo coperto qui sotto.

Ecco dove vedere in streaming i film di Fast and Furious se sei nel Regno Unito:

Fast and Furious (2001) - Amazon Prime Video

2 Fast 2 Furious (2003) - Amazon Prime Video

The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006) - Amazon Prime Video

Fast and Furious 4 (2009) - Amazon Prime Video

Fast Five (2011) - Amazon Prime Video

Fast and Furious 6 (2013) - Amazon Prime Video

Furious 7 (2015) - Sky Cinema o NOW Cinema

The Fate of the Furious 8 (2017) - Disponibile solo per l'acquisto o il noleggio

Fast and Furious Presents: Hobbs and Shaw (2019) - Disponibile solo per l'acquisto

Fast and Furious 9 (2021) - Sky Cinema o NOW Cinema

squirrel_widget_148897

Ecco dove vedere in streaming i film di Fast and Furious se sei nel Regno Unito:

Fast and Furious (2001) - Hulu o HBO Max

2 Fast 2 Furious (2003) - Hulu o HBO Max

The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006) - Disponibile solo per l'acquisto

Fast and Furious 4 (2009) - Peacock

Fast Five (2011) - Peacock

Fast and Furious 6 (2013) - Hulu, Peacock o Sling

Furious 7 (2015) - Hulu o Sling

The Fate of the Furious 8 (2017) - Disponibile solo per l'acquisto o il noleggio.

Fast and Furious Presents: Hobbs and Shaw (2019) - Disponibile solo per l'acquisto.

Fast and Furious 9 (2021) - Amazon Prime Video

squirrel_widget_148895

Scritto da Britta O'Boyle.