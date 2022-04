Cos'è FIFA+ ed è gratis?

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - L'organo di governo del calcio mondiale, la FIFA, ha lanciato la propria piattaforma di streaming.

FIFA+ offre partite in diretta, documentari, highlights e molti altri video relativi al calcio da guardare su richiesta.

Ecco tutto quello che c'è da sapere su di essa, comprese le piattaforme su cui è disponibile.

FIFA+ è il servizio di streaming video della Fédération Internationale de Football Association (FIFA).

Offre un gran numero di spettacoli diversi legati al calcio, replay di partite classiche e highlights delle partite della Coppa del Mondo maschile e femminile. Sono disponibili anche altri replay e highlights dei tornei FIFA.

Il servizio trasmette anche migliaia di partite nazionali in diretta da tutto il mondo.

L'accesso e la visione di FIFA+ sono completamente gratuiti. Hai solo bisogno di creare un login. Se hai già un account FIFA.com, puoi semplicemente accedere con quello. In alternativa, ci vogliono pochi secondi per registrarsi per la prima volta attraverso il sito ufficiale di FIFA Plus.

FIFA+ è disponibile online per gli utenti di PC, Mac e Chromebook (attraverso un browser).

Ci sono anche applicazioni dedicate per iOS/iPadOS e Android, disponibili tramite App Store e Google Play a seconda dei casi.

Oltre agli highlights e ai replay delle classiche partite dei tornei FIFA, comprese tutte le partite registrate della Coppa del Mondo disponibili, ci sono una serie di spettacoli in stile documentario.

Questi includono FIFA+ Originals, come un documentario sulla vita di Rolandinho, una serie in otto parti su sei capitani che porteranno le loro squadre alla Coppa del Mondo Qatar 2022, e una serie di interviste in cui Gary Lineker parla con diversi vincitori della Coppa del Mondo.

FIFA+ trasmette anche le partite in diretta, compresa la copertura delle partite dei "campionati di punta" europei e molte competizioni che in precedenza non avrebbero potuto essere trasmesse in TV.

Si prevede di mostrare circa 40.000 partite dal vivo all'anno.

FIFA+ ospita anche giochi interattivi, votazioni, quiz e puzzle.

