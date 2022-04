Star Trek Picard stagione 3: tutto quello che sappiamo finora

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Patrick Stewart è tornato in uno dei suoi ruoli più iconici nel 2020, con l'uscita di Star Trek: Picard su CBS All Access (ora Paramount+). Ora, la seconda stagione è in corso, e anche se non ha ancora finito di andare in onda, la Paramount sta già annunciando il cast della terza stagione. Ecco tutto quello che sappiamo finora sulla prossima terza stagione di Picard.

La prima stagione di Star Trek: Picard ha affrontato due eventi che erano in realtà residui di diversi film di Star Trek del passato: La morte di Data in Star Trek: Nemesis del 2002 (Picard lotta con questo per tutta la prima stagione), e la distruzione di Romulus in Star Trek del 2009 (che è stato utilizzato per introdurre gli umani sintetici che hanno contribuito a impedire il salvataggio dei rifugiati romulani e, infine, ha posto le basi per le dimissioni di Picard dalla Flotta Stellare). I synth sono soggetti a un divieto, e Picard è spinto ad aiutarli a causa di due gemelli sintetici che sono imparentati con il suo vecchio amico Data.

Spoiler alert: tutto questo culmina con Picard che trova la casa del creatore originale di Data e diventa lui stesso un sintetico alla fine della prima stagione per prevenire la sua stessa morte.

Questo ci porta dove abbiamo lasciato Picard l'ultima volta: a bordo della nave La Sirena con un nuovo equipaggio improvvisato, diretto verso qualsiasi nuova avventura ci aspetti. La seconda stagione inizia con Picard trasportato nell'anno 2024 insieme ad alcuni dei suoi vecchi amici della serie Star Trek: The Next Generation (come la Sette di Nove di Jerri Ryan e il Raffi Musiker di Michelle Hurd). Picard e gli amici devono scoprire cosa ha fatto l'onnipotente Q (John De Lancie) per cambiare la linea temporale che ha creato una versione xenofoba della Flotta Stellare - la Confederazione della Terra - che vuole distruggere tutti gli alieni.

Anche se la stagione non è ancora finita, si può dire che la Paramount+ non ha intenzione di lasciare finalmente Jean Luc Picard a godersi la sua pensione.

Il nuovo teaser della terza stagione lo vede rovistare nella sua vecchia attrezzatura di Star Trek: The Next Generation, e poi vediamo lui e il suo vecchio compagno Riker (Jonathan Frakes), in piedi fianco a fianco, che puntano i phaser contro qualcuno. Il teaser promette anche altri personaggi di ritorno nella terza stagione come Brent Spinner come Data e Levar Burton come Geordi La Forge.

Star Trek: Picard stagione tre data di uscita - presumibilmente all'inizio del 2023

Una data di uscita per Star Trek: Picard stagione tre non è ancora stata annunciata, ma la produzione, le riprese e le riprese delle stagioni due e tre sono iniziate tutte contemporaneamente nel 2020. Tenete presente che la seconda stagione di Star Trek: Picard ha debuttato nel marzo 2022 - due anni dopo la fine della prima stagione. La terza stagione dovrebbe uscire all'inizio del 2023, con Jonathan Frakes e Terry Matalas alla regia di questa stagione finale.

LeVar Burton, Michael Dorn, Jonathan Frakes, Gates McFadden, Marina Sirtis e Brent Spiner sono stati annunciati dalla Paramount per raggiungere Patrick Stewart nel cast della terza stagione di Star Trek: Picard.

La missione continua. Guarda chi si unisce al cast della terza stagione di #StarTrekPicard! pic.twitter.com/HMBc9wyAFa- Star Trek su Paramount+ (@StarTrekOnPPlus) 5 aprile 2022

Per riferimento, qui sotto c'è il cast confermato per la seconda stagione di Picard:

Patrick Stewart come Jean Luc Picard

Alison Pill come Agnes Jurati

Isa Briones come Soji Asha

Evan Evagora come Elnor

Michelle Hurd come Raffi Musiker

Santiago Cabrera - Cristobal "Chris" Rios

Jeri Ryan è Sette di Nove

Orla Brady è Laris

Brent Spiner è Altan Inigo Soong

Whoopi Golberg è Guinan

John De Lancie - Q

LeVar Burton come Geordi Le Forgee

La terza stagione non è ancora disponibile. Qui di seguito è dove sarete probabilmente in grado di trasmetterla in streaming quando uscirà.

La seconda stagione di Picard ha preso la fascia oraria del giovedì di Discovery su Paramount+. Ha debuttato nel marzo 2022 e sta ancora andando in onda. La terza stagione non ha ancora debuttato ma sarà ovviamente un'esclusiva di Paramount+.

Amazon Prime Video è la casa di Picard nel Regno Unito, con nuovi episodi che vanno in onda un giorno dopo a partire dal 4 marzo 2022. Si deve presumere che la terza stagione arriverà anche su Prime Video nel Regno Unito, ma non è confermato.

In Canada, la seconda stagione è disponibile su Crave. Sospettiamo che anche la terza stagione sarà disponibile su Crave una volta che sarà presentata all'inizio del 2023.

Finora è stato rilasciato solo un teaser trailer per la terza stagione. Potete guardarlo tramite il player incorporato in cima a questa pagina.

Per essere completamente preparati a guardare la terza stagione, dovreste davvero guardare le stagioni uno e due. Puoi vederle in streaming su Paramount+.

Puoi anche comprare la prima stagione su DVD:

