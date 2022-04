Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Plex è cambiato e si è trasformato nel corso degli anni, da una piattaforma per lo streaming dei propri file multimediali a un hub per ogni tipo di contenuto digitale.

Ora sono state aggiunte due nuove funzionalità principali per espandere ulteriormente l'app: ora può essere utilizzata come piattaforma unica per tutti i tuoi servizi di streaming.

Oltre all'accesso a film, programmi TV e TV in diretta supportati dalla pubblicità tramite i propri partner, Plex ora offre la possibilità di cercare un programma TV o un film e inserirli in un elenco di controllo personalizzato, indipendentemente dal servizio di streaming su cui da cui hanno origine.

Plex Discover consente la ricerca di contenuti attraverso i servizi online, li mette in un unico posto con tutte le informazioni di cui hai bisogno, quindi ti consente di avviarli dall'app Plex per TV o dispositivi mobili. Funzionerà finché avrai l'abbonamento al servizio di streaming di hosting e l'app.

L'altra importante novità è Plex Universal Watchlist. Ciò ti consente di aggiungere in modo efficace programmi o film a un elenco, indipendentemente dal fatto che siano attualmente disponibili su uno dei tuoi servizi di streaming o meno. E, in caso contrario, l'Universal Watchlist ti avviserà quando un programma elencato diventa disponibile. Ti darà sempre l'ultimo posto per guardarlo, anche se il contenuto ha cambiato piattaforma.

"Sono anni che diciamo che il nostro obiettivo era quello di creare uno sportello unico per tutto l'intrattenimento che conta per te, e oggi abbiamo messo a posto un enorme pezzo di quel puzzle", ha affermato il CEO di Plex, Keith Valory .

"Con i nuovi servizi di streaming, film e programmi costantemente disponibili, è tempo di domare il caos dei media ed è quello che miriamo a fare con queste nuove funzionalità. In breve, sappiamo che è doloroso trovare cosa guardare. Vogliamo solo portarti lì il prima possibile."

Le nuove funzionalità sono disponibili oggi in Plex tramite Web, TV e dispositivi mobili.

Scritto da Rik Henderson.