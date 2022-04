Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - È finalmente giunto il momento: il sorteggio per la Coppa del Mondo FIFA 2022 è proprio dietro l'angolo, e deciderà i gironi che disputeranno il torneo quando si giocherà in Qatar entro la fine dell'anno.

Per fortuna, il sorteggio è ampiamente trasmesso in televisione, quindi non è troppo difficile trovare un modo per guardarlo dal vivo, così puoi mangiarti le unghie dal vivo mentre aspetti che la palla della tua squadra venga estratta. Ecco come guardarlo.

Il sorteggio si terrà oggi, 1 aprile 2022, in Qatar, e inizierà correttamente alle 18:00 CEST. Di seguito troverai una manciata di altri fusi orari:

Londra - 17:00 BST

New York - 12:00 EDT

San Francisco - 09:00 PDT

Tokyo - 01:00 JST, 2 aprile

Nuova Delhi - 21:30 IST

Sydney - 03:00, 2 aprile

Se sei nel Regno Unito, è facile: l'intero sorteggio verrà mostrato su BBC1 e anche su BBC iPlayer , come parte dell'accordo di copertura della BBC per il torneo. La trasmissione inizierà alle 16:45 BST, quindi assicurati di non essere in ritardo!

Negli Stati Uniti, il sorteggio sarà trasmesso su FS1 e Telemundo dalle 11:30, ma anche sul servizio di streaming Peacock della NBC.

La FIFA dice anche che trasmetterà il sorteggio sul suo sito web , quindi dovrebbe essere un toccasana se non riesci a trovare una stazione locale che mostri il procedimento. Dovrebbe anche mostrare il disegno sul suo canale YouTube , quindi aggiorneremo questa storia quando c'è un flusso verso cui possiamo indirizzarti.

Sappiamo già una discreta quantità del sorteggio, in particolare in quali fasce si trovano le squadre: questo influenzerà le squadre contro cui possono confrontarsi, per assicurarci di non avere un girone con quattro squadre di prima classe. Detto questo, probabilmente finirà per esserci un gruppo di morte!

Il sorteggio finale della FIFA #WorldCup Qatar 2022 si svolgerà domani, venerdì 1 aprile alle 19:00 ora di Doha.



Questi sono i piatti della classifica.



Il conto alla rovescia è! pic.twitter.com/jcQoM1q4yl — FIFA.com (@FIFAcom) 31 marzo 2022

Con quelli già chiariti, non resta che pareggiare le squadre - detto questo, preparatevi. Questi sorteggi richiedono sempre molto più tempo di quanto si possa supporre, grazie a tutte le regole su chi può affrontarsi e quante squadre di ciascuna regione possono essere in un determinato girone.

Scritto da Max Freeman-Mills. Modifica di Britta O'Boyle.