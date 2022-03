Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Secondo quanto riferito, la National Football League sta sviluppando il proprio servizio di streaming in abbonamento.

Secondo The Athletic , i funzionari della NFL hanno recentemente presentato in anteprima il servizio, che attualmente è chiamato NFL+, ai proprietari delle squadre durante l'incontro annuale fuori stagione della lega. Ma probabilmente non sarà pronto fino a quando i proprietari delle squadre non si incontreranno di nuovo nel maggio 2022, quando dovrebbero quindi votare per decidere se la NFL lancerà ufficialmente il servizio. Non è chiaro come una tale piattaforma influenzerebbe gli accordi esistenti della NFL.

Per diversi anni fino al 2021 , Verizon ha avuto diritti esclusivi di streaming mobile sui giochi della NFL, quindi alcuni ipotizzano che la NFL potrebbe utilizzare l'idea della NFL + per costringere Verizon a un accordo migliore. Tieni presente che la NFL avrebbe anche negoziato con Apple e Amazon per ottenere NFL Sunday Ticket , il servizio di giochi fuori mercato della lega, dopo la scadenza del suo accordo con DirecTV nel 2023.

E, a partire dalla stagione 2022 e fino al 2033, Amazon Prime Video sarà l'unico posto dove guardare il Thursday Night Football . Quindi, con la NFL che ha già venduto i diritti per la maggior parte delle sue partite dal vivo tramite il Sunday Ticket e l'accordo del giovedì sera con Amazon, c'è da chiedersi: cosa otterranno effettivamente i consumatori se decideranno di pagare un abbonamento a NFL+?

Le partite dal vivo sono quasi certamente ciò che la gente desidera di più, e l'Athletic sembra pensare che la NFL+ offrirà ancora partite dal vivo oltre ai podcast e ai "contenuti della squadra", il tutto a un prezzo mensile sconosciuto.

Pocket-lint ti terrà informato se e quando la NFL farà un annuncio e, naturalmente, ti forniremo eventuali perdite non appena verranno a galla.

Scritto da Maggie Tillman.