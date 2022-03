Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Hulu con Live TV offre DVR illimitato a tutti gli utenti a partire dal prossimo mese. Questa funzione sarà disponibile senza costi aggiuntivi.

Quindi, se hai un abbonamento Hulu con Live TV , a partire dal 13 aprile 2022, puoi utilizzare DVR e riproduzione e avanzamento rapido delle tue registrazioni per un massimo di nove mesi. È lo stesso periodo di archiviazione offerto dalla rivale YouTube TV . In precedenza, Hulu con Live TV offriva fino a 50 ore di archiviazione DVR, con la possibilità di aggiornare fino a 200 ore di archiviazione tramite componenti aggiuntivi che partivano da $ 10 al mese. Se hai scelto un pacchetto che forniva spazio DVR aggiuntivo, non ti verrà più addebitato lo spazio di archiviazione aggiuntivo a partire da aprile.

Offrendo spazio di archiviazione DVR illimitato a tutti gli abbonati, Hulu con Live TV può competere meglio con YouTube TV, che ha la stessa funzione e fornisce accesso a oltre 100 canali. Hulu con gli abbonati alla TV in diretta ottengono solo circa 80 canali, ma ottengono anche tutte le principali reti di trasmissione oltre a Hulu , Disney+ ed ESPN+ raggruppate insieme.

Tieni presente che Hulu con Live TV ha recentemente aumentato la tariffa del suo piano base a $ 70 al mese da $ 65 al mese, lo stesso prezzo di YouTube TV.

Scritto da Maggie Tillman.