(Pocket-lint) - La Paramount, precedentemente ViacomCBS, ha rilasciato il primo trailer di una nuova serie di Star Trek diretta al suo servizio di streaming Paramount+.

Il nuovo spettacolo si chiama Star Trek: Strange New Worlds ed è incentrato sulla USS Enterprise. È sia uno spinoff che un prequel, perché vede come protagonista l'equipaggio della USS Enterprise dopo la loro apparizione nella seconda stagione di Star Trek: Discovery, ma è anche un prequel di Star Trek: The Original Series, poiché quello spettacolo è ambientato circa un decennio prima di Kirk diventa capitano.

Nel nuovo spettacolo, la nave è guidata dal capitano Pike, interpretato da Anson Mount, mentre Rebecca Romijn interpreta Una Chin-Riley, il suo primo ufficiale. Lo Spock di Ethan Peck è l'ufficiale scientifico e Nyota Uhura è una cadetta interpretata da Celia Rose Gooding.

Il trailer mostra un Capitano Pike barbuto a cavallo nella neve, dall'aspetto ruvido e trasandato quando riceve le comunicazioni per tornare alla Flotta Stellare. Il numero uno di Romijn narra l'intero teaser di 1:25 minuti, ma non viene rivelato nulla di concreto sul riassunto della trama di Strange New Worlds.

Tutto ciò che sappiamo per certo, secondo la Paramount, è che il capitano Pike e l'ufficiale scientifico Spock "esploreranno nuovi mondi intorno alla galassia sulla USS Enterprise".

Star Trek: Strange New Worlds è solo l'ultimo capitolo del franchise di Star Trek, con la Paramount che ha precedentemente rilasciato Star Trek: Discovery, Star Trek: Picard , Star Trek: Lower Decks e Star Trek: Prodigy. Strange New Worlds si unirà a queste produzioni su Paramount+ a partire dal 5 maggio 2022.

Scritto da Maggie Tillman.