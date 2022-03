Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Il remake di West Side Story di Steven Spielberg è uscito nei cinema lo scorso dicembre. Ora è diretto a un paio di servizi di streaming selezionati, il che significa che potrai guardare il musical acclamato dalla critica comodamente dal tuo divano. Ecco tutto ciò che devi sapere sul blockbuster, incluso dove puoi guardarlo online.

West Side Story di Steven Spielberg è in realtà il secondo adattamento lungometraggio dell'omonimo musical teatrale del 1957. Per non essere da meno nell'adattamento del 1961 con protagonista la defunta Natalie Wood, quest'ultima versione di West Side Story ha già ottenuto sette nomination all'Oscar. Attualmente è in palio per il miglior regista (Steven Spielberg), la migliore attrice non protagonista (Ariana DeBose), i migliori costumi, il miglior sound design, la migliore fotografia e la migliore scenografia. ( I prossimi Oscar sono previsti per il 27 marzo 2022. )

Ecco la sinossi ufficiale di West Side Story:

"L'amore a prima vista colpisce quando il giovane Tony vede Maria a un ballo del liceo nella New York City del 1957. La loro nascente storia d'amore aiuta ad alimentare il fuoco tra i Jets e gli Sharks in guerra, due bande rivali in lizza per il controllo delle strade".

La durata di West Side Story (2021) è di 2 ore e 36 minuti e il film ha una valutazione PG-13.

Dopo essere stato ritardato più volte a causa della pandemia di COVID-19, West Side Story è uscito nelle sale di tutto il mondo alla fine del 2021, giusto in tempo per la stagione dei premi dell'anno.

Il nuovo West Side Story è stato presentato in anteprima nei cinema statunitensi il 10 dicembre 2021. Arriverà a selezionare i servizi di streaming nel paese prima della chiusura della tradizionale finestra di 90 giorni nelle sale.

Il nuovo West Side Story è stato presentato in anteprima nei cinema del Regno Unito il 10 dicembre 2021.

Negli Stati Uniti, avrai a disposizione due opzioni di streaming.

squirrel_widget_187869

West Side Story sarà disponibile per lo streaming su Disney+ il 2 marzo 2022. Uno speciale di un'ora (Something's Coming: West Side Story, un'edizione speciale di 20/20) è già in servizio. Il prezzo di un abbonamento Disney+ parte da soli $ 7,99 al mese negli Stati Uniti e includerà l'accesso istantaneo a West Side Story quando sarà disponibile per lo streaming. Se non vuoi pagare per Disney+, gli abbonati ad Amazon Music Unlimited possono ottenere sei mesi di Disney+ gratuitamente. Iscriviti ad Amazon Music Unlimited qui per guardare West Side Story gratuitamente.

squirrel_widget_4152470

Grazie a un accordo in cui i diritti di streaming per l'uscita dei 20th Century Studios sono divisi tra Disney+ e HBO Max, West Side Story uscirà anche su HBO Max il 2 marzo 2022.

Negli Stati Uniti, HBO Max costa $ 14,99 al mese per il piano senza pubblicità. Il livello con pubblicità costa $ 9,99 al mese. HBO Max non offre attualmente una prova gratuita. Tuttavia, c'è una soluzione alternativa: puoi ottenere un'offerta di prova HBO Max iscrivendoti alla prova Hulu di 7 giorni qui , che include HBO Max gratuitamente.

Oltre a Steven Spielberg come regista, la troupe è completata da alcuni grandi nomi del settore, tra cui veterani di Broadway come lo sceneggiatore Tony Kushner, il coreografo Justin Peck e la compositrice Jeanine Tesori, oltre al direttore della Filarmonica di Los Angeles Gustavo Dudamel.

Per il cast, ci sono nuovi arrivati e molti volti riconoscibili nella formazione. Ecco i ruoli chiave e da chi sono interpretati in questo adattamento:

Rachel Zegler - Maria

Ansel Elgort - Tony

Ariana De Bose - Anita

David Alvarez - Bernardo

Mike Faist - Riff

Josh Andres Rivera - Chino

Ana Isabelle - Rosalia

Corey Stoll - Tenente Schrank

Maddie Ziegler - Velma

Brian d'Arcy James - Agente Krupke

Rita Moreno (protagonista nel film del 1961) - Valentina, in sostituzione del negoziante Doc

Di seguito sono riportati alcuni trailer e featurette di West Side Story (2021).

"West Side Story" di Steven Spielberg | Rimorchio ufficiale | Studios del XX secolo

West Side Story - Cast 2021 - America (da "West Side Story")

Rachel Zegler, Ansel Elgort - Scena sul balcone (stasera) (da "West Side Story")

Storia del lato ovest | Il cast discute 'America' | Al cinema adesso

"West Side Story" di Steven Spielberg | Questo è il nostro tempo | Studios del XX secolo

Se non vuoi entrare nel nuovo film alla cieca, forse guarda l'originale West Side Story. Attualmente puoi noleggiare o acquistare West Side Story (1961) su Amazon Prime in 4K HD.

Scritto da Maggie Tillman.