(Pocket-lint) - Lo spettacolo live-action di Halo della Paramount sarà presentato in anteprima il mese prossimo dopo anni di fermo nella produzione, ma anche prima dell'inizio della prima stagione, la serie è stata rinnovata per una seconda stagione.

La Paramount, proprietaria del servizio di streaming Paramount+ che andrà in onda su Halo, ha annunciato martedì in un comunicato stampa e durante una chiamata con gli investitori che David Wiener sarà lo showrunner e il produttore esecutivo della seconda stagione.

(Durante quella stessa chiamata, ViacomCBS ha anche annunciato che sta effettuando il rebranding in Paramount come parte del suo focus sullo streaming.)

Halo ha ricevuto per la prima volta il via libera nel 2018 come serie Showtime di proprietà di ViacomCBS prima di subire numerosi ritardi di produzione legati al COVID-19. In una dichiarazione, David Nevins, CEO di Showtime Networks, ha affermato che il ritiro della seconda stagione riflette la fiducia che abbiamo nel potere di questa serie epica di attrarre e coinvolgere gli spettatori". Halo ha affermato che Halo è stata una "grande collaborazione" con Amblin e 343 Industries.

Halo è interpretato da Pablo Schreiber nei panni di Master Chief, Natascha McElhone nei panni della dottoressa Halsey e Jen Taylor, la doppiatrice di Cortana, nei panni dell'assistente AI di Master Chief.

Preparatevi, spartani. L'attesa è finita. #HaloTheSeries debutterà il 24 marzo esclusivamente su @ParamountPlus con una seconda stagione già ordinata. pic.twitter.com/xWPP3wOJfE — Halo su Paramount+ (@HaloTheSeries) 15 febbraio 2022

La prima stagione debutterà su Paramount+ il 24 marzo 2022. Puoi guardare il trailer più recente su YouTube qui.

Scritto da Maggie Tillman.