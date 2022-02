Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Guardare gli spot pubblicitari e i trailer dei film che vanno in onda durante il Super Bowl ogni anno è divertente tanto quanto guardare la partita. Quest'anno i Los Angeles Rams hanno sconfitto i Cinncinatti Bengals (23 a 20) al teatro SoFi di Inglewood. Il gioco è durato quattro ore ed è stato costellato di decine di annunci, inclusi gli ultimi trailer di film e trailer di programmi TV. La Marvel ci ha regalato scorci del suo prossimo film Doctor Strange e dello spettacolo Moon Knight Disney+ , mentre la Universal ha anticipato il prossimo capitolo di Jurassic Park e Amazon ha presentato in anteprima il suo nuovo spettacolo de Il Signore degli Anelli .

Se eri troppo impegnato a parlare durante le pause per vedere i trailer, o forse eri bloccato al lavoro e ti sei perso il grande gioco, ecco tutti i film e gli spot che sono andati in onda durante il Super Bowl LVI. Se stai cercando le pubblicità e gli spot pubblicitari - sai, come quella pubblicità di Polestar EV che ha attaccato Volkswagen e Tesla - guarda la nostra carrellata separata di quelle pubblicità qui.

Di seguito è riportato ogni trailer del film andato in onda durante il Super Bowl. Continua a leggere per arrivare ai trailer dei programmi TV.

Inoltre: sequenza temporale MCU: l'ordine di guardare tutti i film e gli spettacoli Marvel

Inoltre: data di uscita di Jurassic World Dominion, trailer, come trasmettere in streaming

Di seguito è riportato ogni trailer della serie andato in onda durante il Super Bowl.

Inoltre: data di uscita de Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere e altro ancora

Inoltre: Marvel's Moon Knight: data di uscita, trailer e come guardarlo

Il Super Bowl si è svolto domenica 13 febbraio 2022, con il calcio d'inizio alle 18:30 ora orientale.

Questo è il Super Bowl LVI, o Super Bowl 56.

Il SoFi Stadium di Inglewood, in California, ha ospitato per la prima volta il Super Bowl.

I Cincinnati Bengals sono andati contro i Los Angeles Rams nel Super Bowl LVI.

I Bengals sono andati da 10 a 7 nella stagione regolare, hanno vinto l'AFC North per la prima volta dal 2015 e si sono guadagnati la testa di serie numero 4 nei playoff dell'AFC. Hanno sconfitto i Las Vegas Raiders (26-19) nel round di apertura, quindi hanno sconfitto i Tennessee Titans (19-16) e Kansas City Chiefs (27-24) per raggiungere il Super Bowl. I Los Angeles Rams erano anche la testa di serie numero 4 nei playoff della NFC dopo una stagione regolare da 12 a 5 e un titolo NFC West. I Rams sconfissero gli Arizona Cardinals (34 a 11), i Tampa Bay Buccaneers (30 a 27) e i San Francisco 49ers (20 a 17) per raggiungere il Super Bowl.

Prima del Super Bowl LVI, i Bengals hanno giocato due volte nel Super Bowl, perdendo entrambe le volte contro i 49ers: 26 a 21 nel Super Bowl XVI nel 1982 e 20 a 16 nel Super Bowl XXIII nel 1989.

Nel frattempo, i Rams hanno avuto quattro precedenti apparizioni al Super Bowl, solo una delle quali ha vinto. Hanno vinto 23 a 16 sui Titans nel Super Bowl XXXIV nel 2000; ma hanno perso 31 contro 19 contro i Pittsburgh Steelers nel Super Bowl XIV nel 1980, 20 contro 17 contro i New England Patriots nel Super Bowl XXXVI nel 2002 e 13 contro 3 contro i Patriots nel Super Bowl LIII nel 2019.

Quest'anno, i Los Angeles Rams hanno sconfitto i Cincinnati Bengals (23 a 20).

Scritto da Maggie Tillman.