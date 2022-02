Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Yellowstone, il dramma ranch interpretato da Kevin Costner, è stato rinnovato per una quinta stagione per ViacomCBS-Paramount Network. La serie ha avuto visualizzazioni da record per il suo finale, andato in onda lo scorso gennaio e che ha portato oltre 10 milioni di spettatori totali. Con quel tipo di successo, era scontato che la famiglia Dutton sarebbe tornata per un'altra stagione.

Yellowstone si concentra sull'allevatore di bestiame del Wyoming, John Dutton, un colono di sesta generazione e padre di quattro figli. La sua proprietà è il più grande ranch degli Stati Uniti, con una città in espansione, una riserva indiana e il primo parco nazionale d'America ai suoi confini. La famiglia Dutton cerca costantemente di proteggere il ranch da politici, corporazioni corrotte e costruttori che si accaparrano la terra.

Yellowstone è stato creato da Taylor Sheridan con John Linson.

Entrambi sono produttori esecutivi insieme ad Art Linson, Kevin Costner, David C. Glasser, Bob Yari e Stephen Kay.

Costner guida anche il cast. Le guest star della quinta stagione includono Jen Landon e Kathryn Kelly, che sono state entrambe nominate regolari della serie. Le star di ritorno includono Luke Grimes, Kelly Reilly, Wes Bentley, Cole Hauser, Kelsey Asbille, Brecken Merrill, Jefferson White, Forrie Smith, Denim Richards, Ian Bohen, Finn Little, Ryan Bingham e Gil Birmingham.

Kevin Costner nel ruolo di John Dutton

Luke Grimes nel ruolo di Kayce Dutton

Kelly Reilly nel ruolo di Bethany Dutton

Wes Bentley nel ruolo di Jamie Dutton

Cole Hauser nel ruolo di Rip Wheeler

Kelsey Asbille nel ruolo di Monica Long Dutton

Brecken Merrill nel ruolo di Tate Dutton

Jefferson White nel ruolo di Jimmy Hurdstrom

Gil Birmingham nel ruolo del capo Thomas Rainwater

Forrie J. Smith nel ruolo di Lloyd Pierce

Denim Richards come Colby Mayfield

Ian Bohen nel ruolo di Ryan

Ryan Bingham nel ruolo di Walker

Finn Little come Carter

Mentre ViacomCBS ha dato il via libera alla quinta stagione nel febbraio 2022, una data di uscita deve ancora essere annunciata. La produzione della quinta stagione dovrebbe iniziare a maggio 2022.

La prossima quinta stagione di Yellowstone sarà disponibile su Paramount Network negli Stati Uniti. Il dramma non è disponibile su Paramount+.

Non si sa ancora quando la serie Yellowstone andrà in onda nel Regno Unito.

Ma si prevede che Paramount+ arriverà nel paese nel 2022 tramite le piattaforme Sky, quindi forse sarà disponibile per lo streaming in quel momento.

Yellowstone ha ricevuto il via libera da Kevin Kay, un ex dirigente di Spike TV che ha lavorato alla Paramount Network di proprietà di ViacomCBS. È prodotto internamente da MTV Entertainment Studios e 101 Studios.

Ma, negli Stati Uniti, le prime tre stagioni di Yellowstone sono disponibili per lo streaming solo sul servizio di streaming di NBCUniversal, Peacock . La quarta stagione è disponibile su Paramount Network, ma è sotto un paywall di accesso via cavo. Questo perché ViacomCBS non ha i diritti di streaming su Yellowstone, anche se possiede il servizio di streaming Paramount+. Quindi, probabilmente vuole che il vecchio contratto di licenza dei contenuti venga restituito da NBCUniversal. L'accordo - firmato prima della fusione di Viacom e CBS e prima che CBS All Access si trasformasse in Paramount+ - ha Yellowstone in streaming esclusivamente su Peacock.

Secondo quanto riferito, i dirigenti di ViacomCBS stanno cercando di riacquistare quei diritti.

Nel frattempo, stanno cavalcando il successo di Yellowstone: stanno portando i fan alla Paramount+ con il prequel di Yellowstone di Sheridan, 1883, che ha recentemente debuttato sul servizio di streaming.

Non ci sono trailer per la quinta stagione. Ma puoi guardare un video dietro le quinte di Yellowstone della serie qui sotto.

I BTS guardano Yellowstone con Kevin Costner, Taylor Sheridan e altri! | Rete fondamentale

Per prepararti alla quinta stagione di Yellowstone, guarda le prime quattro stagioni di Yellowstone. Sono in streaming su Peacock , il servizio di streaming di NBCUniversal. Ogni stagione è anche disponibile per l'acquisto tramite Amazon Prime Video, oppure puoi acquistare la serie in DVD se preferisci possederne una copia fisica.

L'universo di Dutton si sta espandendo non con una ma due serie spin-off. Il creatore di Yellowstone Taylor Sheridan ha rivelato l'anno scorso che ci sarebbero stati due spettacoli. Uno dei quali è il 1883 (vedi la guida su come guardare di Pocket-lint per quella serie prequel qui). L'altra serie è Yellowstone 6666, che uscirà il 4 marzo 2022 su Paramount+ . Ecco la sinossi completa di 6666:

"Fondato quando Comanches governava ancora il Texas occidentale, nessun ranch in America è più immerso nella storia dell'Occidente come il 6666. Operando ancora come due secoli prima e comprendendo un'intera contea, il 6666 è il luogo in cui lo stato di diritto e le leggi della natura si fondono in un luogo in cui la cosa più pericolosa che si fa è la prossima cosa... Il 6666 è sinonimo dello sforzo spietato di allevare i cavalli e il bestiame più belli del mondo e, infine, dove nascono i cowboy di livello mondiale e La serie sarà prodotta da Sheridan, John Linson, Art Linson, David Glasser, Ron Burkle e Bob Yari".

