(Pocket-lint) - Questo sequel di How I Met Your Mother ha avuto una storia lunga e rocciosa in fase di sviluppo, ma finalmente arriverà sui nostri schermi quasi un decennio dopo l'originale.

How I Met Your Father è un Hulu Original che vede la nostra protagonista, Sophie, raccontare a suo figlio la storia di come ha incontrato suo padre.

Proprio come la serie da cui ha origine, lo spettacolo ha sede a New York e segue un gruppo di giovani amici che cercano di farsi strada attraverso la vita da single.

Siamo solo all'inizio in questo momento e stiamo ancora conoscendo questi nuovi personaggi, ma forse si rivelerà "legen - wait for it - dary" come l'originale.

La prima stagione di How I Met Your Father è iniziata in streaming il 18 gennaio 2022. Hulu ha rilasciato due episodi per la prima e un nuovo episodio segue ogni martedì. Ciò continuerà per tutta la durata della serie e dovrebbe concludersi martedì 15 marzo 2022.

La prima serie di How I Met Your Father avrà 10 episodi in totale, di seguito sono elencate tutte le date di uscita previste:

Episodio 1: 18 gennaio 2022

Episodio 2: 18 gennaio 2022

Episodio 3: 25 gennaio 2022

Episodio 4: 1 febbraio 2022

Episodio 5: 8 febbraio 2022

Episodio 6: 15 febbraio 2022

Episodio 7: 22 febbraio 2022

Episodio 8: 1 marzo 2022

Episodio 9: 8 marzo 2022

Episodio 10: 15 marzo 2022

How I Met Your Father è una produzione originale di Hulu e, come tale, è un'esclusiva di Hulu negli Stati Uniti.

Hulu costa $ 6,99 al mese o $ 69,99 all'anno, è disponibile solo negli Stati Uniti ed è supportato dalla pubblicità.

Per $ 12,99 al mese, puoi ottenere la visualizzazione senza pubblicità su Hulu .

La Disney, la società madre di Hulu, ha confermato che How I Met Your Father sarà disponibile su Disney+ , tuttavia, verrà lanciato in un secondo momento.

Nel Regno Unito, How I Met Your Father sarà disponibile per lo streaming da mercoledì 9 marzo 2022.

Disney+ costa £ 7,99 al mese nel Regno Unito o £ 79,90 con un abbonamento annuale.

C'è infatti, e per un'idea di cosa aspettarsi dalla serie, potete guardarla qui:

Nulla è stato annunciato ufficialmente e probabilmente dovremo aspettare e vedere come andrà la prima stagione prima di sentire notizie di un rinnovo.

Storicamente, tuttavia, Hulu ha un track record di attenersi agli spettacoli per più di una stagione, quindi ci sono buone probabilità che ce ne saranno altri in arrivo.

Scritto da Luke Baker.