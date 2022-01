Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Il franchise di Kingsman ha accolto con favore una terza puntata, ma, questa volta, Taron Egerton e Colin Firth non sono coinvolti.

L'ultimo film si chiama The King's Man e segue Kingsman: The Secret Service del 2015, interpretato sia da Egerton che da Firth. Il suo sequel, Kingsman: The Golden Circle, è stato presentato in anteprima due anni dopo. Per quanto riguarda il terzo film, ora è uscito e funge da prequel, quindi ha un cast completamente nuovo.

Ecco tutto ciò che devi sapere su The King's Man, incluso di cosa tratta, chi fa parte del cast e dove è disponibile per lo streaming.

The King's Man adotta un approccio piuttosto diverso ai due film precedenti. È un prequel del franchise di Kingsman, che racconta la storia delle origini dell'agenzia di intelligence. In quanto tale, introduce un nuovo cast, tra cui Harris Dickinson, Ralph Fiennes, Gemma Arterton e Djimon Hounsou.

Ecco il riassunto del film:

"Mentre una raccolta dei peggiori tiranni e menti criminali della storia si riunisce per tramare una guerra per spazzare via milioni di persone, un uomo deve lottare contro il tempo per fermarli. Scopri le origini della prima agenzia di intelligence indipendente in The King's Man".

C'è un sacco di potere da star in The King's Man. Ecco alcuni dei più grandi nomi e dei rispettivi ruoli in The King's Man:

Ralph Fiennes interpreta Orlando Oxford, il co-protagonista del film

Gemma Arterton interpreta Polly, serva trasformata in spia

Harris Dickinson interpreta il protetto di Orlando Conrad Oxford

Rhys Ifans interpreta il monaco russo Grigori Rasputin

Tom Hollander interpreta il re Giorgio V d'Inghilterra, il Kaiser Guglielmo II di Germania e lo zar Nicola II di Russia

Matthew Goode interpreta Morton

Daniel Bruhl interpreta Erik Jan Hanussen

Djimon Hounsou interpreta Shola

Charles Dance interpreta Herbert Kitchener

Aaron Taylor-Johnson interpreta Archie Reid

Aaron Vodovoz interpreta Felix Yuzupov (l'assassino di Rasputin)

Il cast è completato anche da Todd Boyce nel ruolo di Alfred DuPont, Branka Katic nel ruolo della zarina Alix di Russia, Valerie Pachner nel ruolo della spia Mata Hari, Olivier Richters nel ruolo dell'HMSG Hugh Machine Shark Guard), Stanley Tucci nel ruolo dell'ambasciatore USA e Alison Steadman nel ruolo di Rita.

The King's Man è stato finalmente rilasciato il 22 dicembre 2021 negli Stati Uniti e il 26 dicembre 2021 nel Regno Unito.

Il film prequel è stato ritardato più volte a causa della pandemia di COVID-19 e di altri fattori. In effetti, la Walt Disney Studios Motion Pictures (attraverso la sua etichetta 20th Century Studios) originariamente intendeva pubblicare The King's Man nel novembre 2019.

Il film sarà proiettato nei cinema per 45 giorni prima di dirigersi sulle piattaforme digitali negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in altri mercati internazionali.

18 febbraio 2022: negli Stati Uniti, The King's Man debutterà su Hulu. Dovrebbe arrivare anche su HBO Max.

The King's Man debutterà su Disney+ sotto lo stendardo Star in selezionati mercati internazionali:

9 febbraio 2022: Regno Unito, Irlanda, Giappone e Corea

Regno Unito, Irlanda, Giappone e Corea 23 febbraio 2022: Germania, Svizzera, Austria, Italia, Spagna, Norvegia, Svezia, Finlandia, Danimarca, Paesi Bassi, Portogallo, Belgio, Australia, Nuova Zelanda, Taiwan, Singapore, Hong Kong, Lussemburgo

Germania, Svizzera, Austria, Italia, Spagna, Norvegia, Svezia, Finlandia, Danimarca, Paesi Bassi, Portogallo, Belgio, Australia, Nuova Zelanda, Taiwan, Singapore, Hong Kong, Lussemburgo 2 marzo 2022: America Latina (tramite Star+)

Sì, puoi guardarne uno nella parte superiore di questa pagina.

Abbiamo anche incorporato teaser, trailer e featurette di seguito.

L'uomo del re | Trailer ufficiale 2 | Studios del XX secolo

L'uomo del re | Trailer ufficiale del teaser | Studios del XX secolo

L'uomo del re | Look speciale legacy | Studios del XX secolo

Video ufficiale di danza Rasputin | L'uomo del re | Studios del XX secolo

Storia | L'uomo del re | Studios del XX secolo

Per essere completamente preparato e pronto a guardare The King's Man, dovresti davvero rivedere gli altri due film che lo hanno preceduto. Ma, dato che The King's Man è un film prequel, non è del tutto necessario, solo qualcosa di divertente per gli amanti del franchise. Puoi trasmetterli in streaming - vedi sotto.

Puoi anche acquistare il DVD se preferisci possederne una copia fisica:

Ed ecco il Blu-Ray di The Golden Circle:

