(Pocket-lint) - Preparati a urlare: Ghostface è tornato.

Sono passati più di un decennio da quando il quarto film di Scream di Wes Craven è stato presentato in anteprima nei cinema. E sebbene l'icona dell'horror sia scomparsa nel 2015, il suo franchise di Scream è tutt'altro che morto. In effetti, l'ultima aggiunta è un rilancio totale della serie. Ecco tutto ciò che devi sapere sul nuovo Scream, noto anche come Scream 5 o Scream 2022. Pocket-lint ha persino raccolto trailer e dettagli su quando puoi guardare il film in streaming.

Ambientato 25 anni dopo gli omicidi originali a Woodsboro, una nuova Ghostface è in città che va in giro a uccidere adolescenti e Sidney Prescott deve tornare per scoprire la verità. Neve Campbell sta effettivamente riprendendo il suo ruolo. Anche Courteney Cox e David Arquette sono tornati nei panni di Gale Weathers e Dewey Riley, il che significa che la nostalgia sarà sicuramente fuori scala in Scream 5. In effetti, le prime recensioni per quest'ultima puntata sono assolutamente killer.

Oltre al trio originale - Neve Campbell, Courteney Cox e David Arquette - dei film precedenti, il cast è completato da Marley Shelton nei panni di Judy Hicks e Roger L Jackson come voce di Ghostface. I nuovi membri del cast includono Melissa Barrera, Mason Gooding, Jenna Ortega, Jack Quaid, Dylan Minnette, Mason Gooding, Kyle Gallner, Jasmin Savoy Brown, Mikey Madison e Sonia Ben Ammar.

Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett hanno co-diretto Scream 5, mentre James Vanderbilt e Guy Busick sono co-sceneggiatori.

Il nuovo Scream è uscito nelle sale americane il 14 gennaio 2022.

USA: probabilmente su Paramount+ a febbraio 2022

Non è stato ancora annunciato quando il nuovo film di Scream sarà disponibile per lo streaming online. Tuttavia, considerando che la Paramount sta distribuendo il film negli Stati Uniti, sarà probabilmente aggiunto al servizio di streaming Paramount+ . Nel 2021, i film della Paramount sono stati distribuiti online da 30 a 45 giorni dopo la loro prima nelle sale. Se questa pratica continua nel 2022, puoi aspettarti che Scream 5 sarà disponibile per lo streaming da metà a fine febbraio 2022.

Paramount+ deve ancora essere rilasciato nel Regno Unito, ma dovrebbe essere rilasciato all'inizio del 2022 grazie a un accordo tra ViacomCBS Networks International e Sky di Comcast, che vedrà la piattaforma di streaming arrivare nel Regno Unito e in altri territori europei. Quando arriverà, forse Scream 5 sarà incluso nel catalogo di lancio dei film. Pocket-lint aggiornerà sicuramente questa guida quando le opzioni di streaming internazionali saranno confermate.

Sì, puoi guardarne uno nella parte superiore di questa pagina.

Abbiamo anche incorporato teaser e featurette di seguito.

Scream (2022) - Trailer finale - Paramount Pictures

Urla | Ghostface è tornato Featurette (film del 2022)

Scream (2022) - Incontra il nuovo sangue - Paramount Pictures

Ci sono altri quattro film di Scream e persino una serie di Scream che dovresti considerare di guardare prima di immergerti in Scream 5. Pocket-lint ha raccolto l'ordine migliore per guardare il franchise , completo di tutte le tue opzioni di streaming. Se preferisci possedere i DVD, dai un'occhiata alle offerte seguenti:

Scritto da Maggie Tillman.