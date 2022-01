Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - La serie TV di successo Yellowstone ha appena concluso la sua quarta stagione. Se sei un fan, probabilmente ti starai chiedendo cosa accadrà nell'universo di Dutton. Bene, è stato ampliato, grazie a un prequel spinoff chiamato 1883. Ecco tutto ciò che devi sapere sul nuovo programma TV, inclusi chi è il protagonista, di cosa si tratta, trailer disponibili, come guardarlo e persino come aggiornarti prima di te guarda la prima.

La nuova serie TV 1883 segue la storia delle origini della famiglia Dutton, mentre "espandono l'Occidente attraverso le Grandi Pianure verso l'ultimo bastione dell'America non colonizzata". Il prequel è interpretato da Tim McGraw e Faith Hill. Ed è stato creato da Taylor Sheridon, che ha anche creato Yellowstone.

Oltre a Tim McGraw e Faith Hill, il cast è completato da Sam Elliott nei panni di Shea Brennan, un cowboy che guida i Dutton dal Texas al Montana. Interpreta anche Isabel May nei panni di Elsa, la figlia maggiore dei Dutton; LaMonica Garrett nei panni di Thomas, un Pinkerton che lavora con Shea di Sam Elliott; e c'è un'apparizione di Billy Bob Thornton nei panni del maresciallo Jim Courtright.

Altri membri del cast includono Audie Rick nei panni del figlio dei Dutton (e futuro nonno di John Dutton Sr) e Dawn Olivieri nei panni della sorella di James Dutton, Claire. Si uniscono anche Marc Rissmann, Eric Nelsen, James Landry Hebert, Emma Malouff, Alex Fine, Gratiela Brancusi, Anna Fiamora, Nichole Galicia, Stephanie Nur, Amanda Jaros e Noah Le Gros.

I primi due episodi del 1883 sono andati in onda dopo Yellowstone il 19 dicembre 2021. La prima stagione sarà composta da 10 episodi.

Puoi guardare 1883 negli Stati Uniti esclusivamente sul servizio di streaming Paramount+ , con nuovi episodi disponibili la domenica. Paramount+ offre due piani: il livello Essential con pubblicità limitata a $ 4,99 al mese e il piano Premium da $ 9,99 senza pubblicità (tranne in diretta TV e alcuni programmi).

Non si sa ancora quando 1883 o Yellowstone andranno in onda nel Regno Unito. Ma si prevede che Paramount+ arriverà nel Regno Unito nel 2022 tramite le piattaforme Sky.

Sì, puoi guardarne uno nella parte superiore di questa pagina.

Abbiamo anche incorporato teaser e featurette di seguito.

1883 | Teaser (sguardo esteso) | Sommo+

1893 Flashback | Yellowstone | Rete fondamentale

Per prepararti al 1883, dovresti guardare le prime quattro stagioni di Yellowstone su Peacock , il servizio di streaming della NBC Universal negli Stati Uniti. Ogni stagione è anche disponibile per l'acquisto tramite Amazon Prime Video, oppure puoi acquistare la serie in DVD se preferisci possederne una copia fisica.

L'universo di Dutton si sta espandendo non con una ma due serie spin-off. Il creatore di Yellowstone Taylor Sheridan ha rivelato l'anno scorso che ci sarebbero stati due spettacoli. Uno dei quali è 1883. L'altro è Yellowstone 6666, che uscirà il 4 marzo 2022 su Paramount+.

Ecco la sinossi completa di 6666:

"Fondato quando Comanches governava ancora il Texas occidentale, nessun ranch in America è più immerso nella storia dell'Occidente come il 6666. Operando ancora come due secoli prima e comprendendo un'intera contea, il 6666 è il luogo in cui lo stato di diritto e le leggi della natura si fondono in un luogo in cui la cosa più pericolosa che si fa è la prossima cosa... Il 6666 è sinonimo dello sforzo spietato di allevare i cavalli e il bestiame più belli del mondo e, infine, dove nascono i cowboy di livello mondiale e La serie sarà prodotta da Sheridan, John Linson, Art Linson, David Glasser, Ron Burkle e Bob Yari".

Scritto da Maggie Tillman.