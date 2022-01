Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - The Fresh Prince of Bel-Air sta per ottenere un riavvio.

Il nuovo spettacolo, chiamato Bel-Air, ha persino ricevuto il suo primo trailer. Il tuo interesse è stuzzicato? Ecco tutto ciò che devi sapere sul riavvio, incluso cosa aspettarti, come trasmetterlo in streaming e come recuperare il ritardo.

Bel-Air è una "rivisitazione drammatica" della storia di The Fresh Prince of Bel-Air. La sinossi ufficiale del prossimo spettacolo recita:

"Ambientata nell'America moderna, la nuova serie drammatica di un'ora di Peacock, Bel-Air, immagina l'amata sitcom The Fresh Prince of Bel-Air attraverso una nuova, drammatica interpretazione del complicato viaggio di Will dalle strade di West Philadelphia alle ville recintate di Bel-Air. Mentre questi due mondi si scontrano, Will fa i conti con il potere delle seconde possibilità mentre naviga tra i conflitti, le emozioni e i pregiudizi di un mondo molto diverso dall'unico che abbia mai conosciuto."

Il cast per il riavvio include:

Jabari Bank nel ruolo di Will

Adrian Holmes nel ruolo dello zio Phil

Cassandra Freeman nel ruolo di zia Viv.

Olly Sholotan nel ruolo di Carlton

Coco Jones nel ruolo di Hilary

Akira Akbar nel ruolo di Ashley

Jordan L. Jones nel ruolo di Jazz

Simone Joy Jones nel ruolo di Lisa

Jimmy Akingbola nei panni di Geoffrey, il maggiordomo/direttore della casa

Il nuovo spettacolo è prodotto esecutivamente dall'originale Fresh Prince Will Smith, che ha affermato di essere stato ispirato da un trailer di una scenetta caricata su YouTube.

Condividendo il trailer dello show , Will Smith ha scritto:

"Tre anni fa, il mio ragazzo Morgan Cooper ha caricato il suo fan trailer su YouTube, mostrando come immaginava il principe fresco come un dramma. Ora, ecco il primo sguardo completo alla sua rivisitazione della storia che è sempre stata così vicina al mio cuore. Non vedo l'ora che lo vedate il 13 febbraio su @Peacock."

Bel-Air uscirà il 13 febbraio 2022, alias Super Bowl Sunday.

I primi tre episodi della prima stagione debutteranno contemporaneamente. Da allora in poi, nuovi episodi usciranno su base settimanale.

Negli Stati Uniti, la nuova serie sarà disponibile per la visione su Peacock. Il servizio di streaming di NBCUniversal ha un livello gratuito supportato da pubblicità e un livello premium senza pubblicità per $ 5 al mese. Puoi saperne di più su Peacock qui.

Una versione nel Regno Unito non è stata ancora confermata, ma il riavvio sarà presumibilmente disponibile nel paese su Peacock tramite Sky/NOW.

Sì. Il primo trailer è arrivato il 10 gennaio 2022. Puoi guardarlo in cima a questa pagina.

Dovresti guardare la serie di successo originale, The Fresh Prince of Bel-Air, andata in onda per la prima volta nel settembre 1990 ed è durata sei stagioni. Lo spettacolo segue le avventure dell'adolescente Will mentre impara a sopravvivere nell'ambientazione più esclusiva della casa di sua zia e suo zio a Bel-Air. È disponibile per lo streaming su HBO Max , oppure puoi noleggiare o acquistare le diverse stagioni da Amazon Prime Video .

Puoi anche acquistare lo spettacolo in DVD se preferisci possederne una copia fisica.

Infine, dovresti dare un'occhiata anche allo speciale della reunion , andato in onda su HBO Max nel 2020 e con tutti i membri del cast sopravvissuti.

