Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - È passato molto tempo dall'ultima volta che abbiamo incontrato Sidney Prescott e gli intrisi di sangue che sembrano seguirla ovunque vada.

L'attesa volge finalmente al termine nel gennaio 2022, con Ghostface che scatena ancora una volta il caos sul grande schermo.

Quindi, che tu sia un fan che cerca di rinfrescare la tua memoria o un nuovo arrivato che vuole vedere di cosa si tratta, ti starai chiedendo dove sia il posto migliore per iniziare.

Fortunatamente per noi, il franchise di Scream tende a rimanere contemporaneo e non ci sono prequel confusi di cui preoccuparsi. L'unico elemento chiave in lavorazione è la serie TV, che è un bonus opzionale, ma che ci è piaciuto molto.

Si potrebbe dire che il primo film di Scream ha inaugurato una nuova era per i film horror. È stato uno dei primi orrori autoconsapevoli che allo stesso tempo derideva e adorava i film slasher che lo avevano preceduto.

Scream è un superbo mix di mistero whodunnit, slasher spaventoso e meta-commedia irriverente. La formula funziona meravigliosamente, ti fa indovinare dall'inizio alla fine ed è facile capire perché sono stati realizzati così tanti sequel.

Arrivato solo un anno dopo l'uscita del primo film, Scream 2 è un sequel davvero forte che raddoppia tutto ciò che abbiamo amato dal primo film.

Il meta-commento è forte qui con i personaggi che esplorano le regole dei sequel di film horror, mentre le sperimentano in prima persona.

Scream 2 dà il via al franchise cinematografico all'interno di un tema di franchise cinematografico, con l'uscita del film slasher chiamato Stab, basato sugli eventi del primo film. Meta abbastanza per te ancora?

La maggior parte sarebbe d'accordo sul fatto che Scream 3 sia il film più debole del franchise, ma nonostante ciò, è comunque un orologio molto divertente. Scream 3 è più un primo approccio alla commedia, mentre le altre voci sono orrori con momenti comici.

Scream 3 ruota di nuovo attorno al franchise immaginario di Stab, questa volta ambientato in gran parte all'interno degli studi cinematografici che producono il prossimo slasher di successo. Ci sono delle scene fantastiche e delle risate autentiche da fare, ma il film è pieno di scelte sconcertanti che ci hanno fatto grattare la testa.

C'era un grande divario tra Scream 3 e Scream 4, guarda caso, la stessa quantità di tempo è passata tra Scream 4 e l'ultimo film.

Scream 4 potrebbe essere visto come una sorta di riavvio del franchise. Tuttavia, segue ancora gli stessi personaggi e, come ci si potrebbe aspettare, è assolutamente carico di meta-barzellette sui riavvii del franchise.

È un vero ritorno alla forma per la serie e fa un lavoro fantastico nel ricreare il tono e le paure dell'originale; il tutto inserendo alcuni nuovi fantastici personaggi nel mix.

La serie TV Scream è un po' un'eccezione, ma se sei un completista, gli eventi rappresentati nello show si svolgono dopo Scream 4 e prima di Scream 2022.

Lo spettacolo non presenta nessuno dei personaggi dei film e non sembra essere ambientato nello stesso universo. Detto questo, molti degli elementi che rendono i film di Scream così fantastici sono presenti qui ed è un orologio divertente. Abbiamo particolarmente apprezzato le prime due stagioni.

È disponibile su Netflix nel Regno Unito e vale la pena guardarlo se sei abbonato.

L'ultimo concorrente del franchise si chiama in modo confuso Scream, proprio come il primo film. Tuttavia, non è un remake e presenta ancora il cast originale di Neve Campbell nei panni di Sidney, Courteney Cox nei panni di Gale e David Arquette nei panni di Dewey.

Ambientato 25 anni dopo l'originale Scream, il quinto film presenta un nuovo assassino a Woodsboro, che ha indubbiamente intenzione di rendere la vita di Sidney spiacevole.

Scream uscirà il 14 gennaio 2022 solo nei cinema.

Urlo (1996)

Urla 2 (1997)

Urla 3 (2000)

Urla 4 (2011)

Scream: La serie TV (2015-2019)

Urlo (2022)

Scritto da Luke Baker.