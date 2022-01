Snowpiercer Stagione 3: data di uscita, come guardare e come recuperare

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Snowpiercer è un classico racconto distopico, con tutti gli ingredienti per creare un thriller divertente, anche se l'ambientazione sembra un po' improbabile, a bordo di un treno in continuo movimento.

È basato su una graphic novel francese e immagina in modo tempestivo un mondo in cui c'è stato un disastro climatico, che ha provocato una nuova era glaciale e vede i resti dell'umanità cercare rifugio a bordo di un treno lungo 1001 vagoni.

C'è divisione sociale, ribellione, oppressione in stile totalitario, il genere di cose che è caratteristico del genere, che lo rende una serie divertente.

La terza stagione di Snowpiercer arriverà il 24 gennaio 2022 negli Stati Uniti, dove è disponibile su TNT.

Snowpiercer Stagione 3 disponibile il 25 gennaio 2022 nel Regno Unito, dove è disponibile su Netflix. Nuovi episodi verranno rilasciati settimanalmente.

La terza stagione dovrebbe avere 10 episodi.

Sì, c'è e l'abbiamo incorporato di seguito.

La stagione 2 di Snowpiercer si conclude con l'esame dei dati raccolti da Melanie fuori, nel mondo reale, rivelando segni che il pianeta sta iniziando a scaldarsi di nuovo. Snowpiercer è diviso, con Layton e una piccola banda su un treno pirata, Wilford con il resto del treno e la maggior parte dei passeggeri.

Naturalmente, sappiamo che Layton ha intenzione di riprendere il treno principale, ma la scoperta di una sopravvissuta, Asha (Archie Panjabi) che è stata fuori al freddo per 8 anni solleva molte domande.

Il trailer mostra aree di terra scongelate, suggerendo una maggiore esplorazione fuori treno nella stagione 3.

Ci aspettiamo anche il ritorno di Melanie (Jennifer Connelly). Pur essendo ritenuta morta alla fine della seconda stagione, Melanie fa un numero sorprendente di apparizioni nel trailer della terza stagione e sui materiali promozionali.

Nel frattempo possiamo vedere che il signor Wilford (Sean Bean) sta governando il treno con il pugno di ferro, qualcosa che non starà bene a Layton.

Sì, è già stato confermato, con Daveed Diggs, che interpreta Layton, confermando la notizia a luglio 2021.

Psssttt! La stagione 4 di #Snowpiercer sta arrivando. Siete pronti? pic.twitter.com/8kljUtcSq0 — Snowpiercer su TNT (@SnowpiercerTV) 29 luglio 2021

Per quelli negli Stati Uniti, se vuoi recuperare il ritardo sulle stagioni 1 o 2 di Snowpiercer, sono disponibili su HBO Max per lo streaming . Dovrai guardarli prima della terza stagione, altrimenti non avrai idea di cosa stia succedendo.

Puoi anche acquistare episodi o stagioni da Amazon.com per lo streaming o acquistarlo su DVD o Blu-ray.

Nel Regno Unito puoi recuperare il ritardo sulla stagione 1 e 2 di Snowpiercer su Netflix.

Il film Snowpiercer del 2013 è un po' più oscuro della serie TV, ma vale la pena guardarlo. È interpretato da Chris Evans, Jamie Bell, Ed Harris e John Hurt, ma è soprattutto del regista Bong Joon Ho (noto per Parasite). Bong è anche produttore esecutivo della serie TV Snowpiercer, legando efficacemente i due fili.

Negli Stati Uniti, puoi trovare il film Snowpiercer su Netflix.

Nel Regno Unito, il film Snowpiercer è su Amazon Video.

Scritto da Chris Hall.