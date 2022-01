La potente scatola di streaming Android Leap-S1 offrirà TV HDR 4K, Google Stadia, Chromecast e altro

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Strong ha confermato il suo ingresso nel mercato britannico con lo Strong Leap-S1. La società, già disponibile in gran parte dell'Europa, è una suddivisione di Skyworth, uno dei più grandi produttori di TV cinesi e un nome familiare a chiunque conosca i propri televisori.

Lo Strong Leap-S1 è in realtà già disponibile nel Regno Unito ed è stato per alcuni mesi, ma con un nuovo anno sembra esserci una nuova spinta, offrendoti un'altra opzione quando si tratta di streaming sulla tua TV.

Questa scatola di streaming si basa su Android TV OS 10, offrendo quei vantaggi di Google, come l'accesso al Play Store per le app, Google Assistant e la funzione Chromecast, oltre a offrire Google Stadia (se sei abbonato), per un'esperienza di gioco più avanzata .

C'è il supporto HDMI 2.1a e otterrai risoluzioni 4K HDR, supporto per l'audio Dolby, mentre la scatola offre anche una gamma di opzioni di connessione.

Poiché questa scatola è più grande di molti dei dongle offerti altrove, apre alcune altre opportunità. Ha Ethernet e Wi-Fi, per cominciare, ma offre anche USB e microSD per l'espansione.

Inoltre viene fornito con un telecomando Bluetooth, il che significa che non hai bisogno di una linea di vista, puoi nasconderlo e mantenere il controllo della tua scatola.

Potrai ottenere uno sconto di £ 10 su questa scatola se acquisti nel Regno Unito, il che significa che puoi ritirarla per £ 59,99.

