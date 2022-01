Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Loewe, il leggendario marchio TV e audio, celebra questo mese il suo 99° anniversario. Per festeggiare, il marchio sta rilasciando un'edizione speciale limitata della Bild s.77 TV.

Limitata a sole 99 unità a livello globale, l'edizione speciale cerca di migliorare il pluripremiato design della Bild s.77.

Il set in edizione speciale aggiunge autentici elementi placcati in oro al design della TV. Ogni TV è numerata individualmente e ha una bandiera Loewe placcata in oro e un anello Loewe placcato in oro.

In termini di specifiche, è un display OLED 4K da 77 pollici con un processore quad-core SX sotto il cofano. Il televisore ha la certificazione HDR10, HLG e Dolby Vision .

Il Bild S.77 ha una soundbar integrata che viene rivelata quando il set è acceso, utilizza quella che Loewe chiama "tecnologia cinematica" per sollevare il display in modo che la soundbar sia visibile solo quando è in uso.

La soundbar ha dieci driver rivolti in avanti che forniscono 120 watt di qualità audio. Loewe utilizza la tecnologia Mimi Defined per adattare l'audio alle capacità uditive individuali, adattando l'audio in tempo reale per offrire la perfetta esperienza di visione della TV.

Loewe ha potenziato la memoria interna dell'S.77 per l'edizione speciale, che ora dispone di un SDD da 2 TB rispetto a 1 TB della versione standard.

Loewe afferma che "l'edizione Bild s.77 rappresenta le virtù del marchio nella loro massima misura; un desiderio senza pari per il massimo livello di eccellenza nel design, con l'ultima tecnologia all'avanguardia utilizzata al meglio".

L'edizione Bild s.77 è ora disponibile da Loewe TV e rivenditori selezionati di fascia alta, tra cui Harrods, a partire da £ 12.999.