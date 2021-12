Che cos'è l'HDMI 2.1a e quali nuove funzionalità offre?

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Un altro nuovo standard HDMI sarà annunciato al CES 2022 all'inizio di gennaio: HDMI 2.1a.

Ciò potrebbe essere uno shock per coloro che hanno appena investito migliaia in una nuova TV con porte HDMI 2.1, soprattutto se pensavano di essere a prova di futuro. Ma potrebbe non esserci ancora motivo di preoccuparsi.

Spieghiamo cosa intende portare HDMI 2.1a alla festa e se è davvero importante.

Lo standard HDMI 2.1a completo deve ancora essere annunciato dall'HDMI Forum, il collettivo che controlla le specifiche HDMI per i numerosi produttori AV. Tuttavia, The Verge riporta che HDMI 2.1a ha un piccolo ma significativo aggiornamento che i produttori possono implementare in futuro: la mappatura dei toni basata sulla sorgente (SBTM).

La mappatura dei toni basata sulla sorgente è una tecnologia che consente alle apparecchiature sorgente, come un set-top-box o una console di gioco, di inviare l'esatto segnale di tono HDR al display abilitato all'HDR. Attualmente, il display stesso imposta il tono, che può variare in base alla qualità della TV o del monitor, alla sua luminosità, ecc.

Di solito, si affida all'utente che calibra la propria TV o monitor per fornire la migliore presentazione HDR, ma con SBTM dovrebbe eliminare completamente questo passaggio.

Inoltre, SBTM potrebbe consentire a un display di mostrare toni diversi sullo stesso schermo, a seconda del materiale sorgente. Ad esempio, se hai miniature di più sorgenti sullo stesso schermo, alcune in HDR, altre no, la TV o il monitor imposterà un singolo tono HDR sul lotto. Ma, con SBTM abilitato, ogni miniatura potrebbe essere mostrata come originariamente previsto.

Come afferma l'amministratore delle licenze HDMI sul proprio sito Web , SBTM non sostituisce gli standard HDR, come HLG e HDR10, ma può aiutare a semplificare l'ottimizzazione.

Si suggerisce che i produttori aggiorneranno i loro televisori abilitati HDMI 2.1 esistenti tramite un aggiornamento del firmware. Tuttavia, ciò potrebbe non aggiungere tutte le nuove funzionalità fornite con HDMI 2.1a.

Attendiamo le note di rilascio complete prima di saperlo con certezza.

Un altro problema minore è che, come altri standard HDMI, è improbabile che i produttori debbano supportare SBTM per inserire "HDMI 2.1a" sulla porta TV o sui materiali di marketing. Potrebbe finire per creare un po' di confusione.

Vale la pena notare che, escludendo qualsiasi altra funzionalità annunciata, SBTM suona come una tecnologia piacevole ma tutt'altro che essenziale. Altre caratteristiche, come frequenza di aggiornamento variabile e 4K 120Hz, sono più importanti e già incluse in HDMI 2.1. L'attuale capacità della tua TV di riprodurre HDR10 e HLG, oltre a Dolby Vision e HDR10+, ove applicabile, non è interessata.

Aggiorneremo quando il nuovo standard sarà lanciato ufficialmente durante il CES 2022.