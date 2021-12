Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - I fan di Harry Potter gioiscono! La riunione che stavi aspettando sta effettivamente accadendo: Return to Hogwarts vedrà Daniel Radcliffe, Rupert Grint ed Emma Watson unirsi al regista Chris Columbus e ai membri del cast di tutti i film di Harry Potter che tornano a Hogwarts.

Simile alla Riunione degli amici , potrai sintonizzarti, unirti al cast e rivivere alcuni dei momenti più belli dei film di Harry Potter.

Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts andrà in onda il 1 gennaio 2022. Esatto, verrà mostrato il giorno di Capodanno, regalandoti un po di nostalgia visiva perfetta.

Negli Stati Uniti è stato confermato che sarà disponibile allo scoccare della mezzanotte, non abbiamo unora esatta nel Regno Unito, ma probabilmente sarà disponibile allo stesso tempo, cioè 05:00.

Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts sarà mostrato su HBO Max negli Stati Uniti e sarà disponibile per lo streaming, come abbiamo detto, dalla mezzanotte del giorno di Capodanno.

Nel Regno Unito, potrai guardare Ritorno a Hogwarts su Sky o tramite Now . Lora esatta è ancora da confermare.

Questo è fondamentalmente lo stesso accordo del programma Friends di recente.

Mentre la maggior parte dellattenzione sarà su Harry, Ron e Hermione (Radcliffe, Grint e Watson), abbiamo un elenco di partecipanti confermati:

Helena Bonham Carter - Bellatrix Lestrange

Robbie Coltrane - Hagrid

Ralph Fiennes - Lord Voldemort

Jason Isaacs - Lucius Malfoy

Gary Oldman - Sirius Black

Imelda Staunton - Delores Umbridge

Tom Felton - Draco Malfoy

James Phelps - Fred Weasley

Oliver Phelps - George Weasley

Mark Williams - Arthur Weasley

Bonnie Wright - Ginny Weasley

Alfred Enoch - Dean Thomas

Matthew Lewis - Neville Paciock

Evanna Lynch - Luna Lovegood

Ian Hart - Professor Raptor

Questo non è un elenco così esaustivo come ci aspettiamo che appariranno anche altri personaggi.

Sì, un trailer ha anticipato lo show sia in TV che online. Questo non rivela molto su ciò che vedremo nella riunione di Harry Potter, ma una presa in giro ha mostrato che alcuni dei personaggi ricevevano candidamente inviti a Hogwarts.

Ci sono molte opzioni per guardare i film e il Natale è un ottimo momento per guardarli, poiché il Natale gioca un ruolo nella maggior parte dei film, quindi cè qualcosa di leggermente festoso in loro.

Puoi aggiornarti sui film di Harry Potter su HBO Max negli Stati Uniti e lintera collezione sarà disponibile anche su Sky, con un canale pop-up dal 19 dicembre che include anche i due film di Animali fantastici.

Per rispolverare lordine migliore per guardare i film, dai unocchiata al nostro ordine di visione, inclusa lultima aggiunta, I segreti di Silente.