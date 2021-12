Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Paramount+ ha introdotto 18 canali TV sempre attivi che trasmettono programmi in streaming 24 ore su 24, 7 giorni su 7, proprio come la televisione vecchio stile.

E sono disponibili per tutti gli abbonati.

Il servizio di abbonamento video premium chiama i suoi nuovi canali lineari Live Channels e sta caricando ciascuno di essi con una selezione a tema e curata di spettacoli e film da tutta la libreria ViacomCBS. In qualsiasi momento durante una giornata di 24 ore, puoi sintonizzarti per guardare contenuti popolari da proprietà come CBS, Comedy Central, MTV, Nickelodeon, BET, Smithsonian Channel e altri.

Ogni canale si rivolge a un genere, come i reality TV o persino a franchise come Star Trek. Ecco lelenco completo dei canali live di Paramount+:

Risate 24 ore su 24, 7 giorni su 7: con episodi di serie comedy popolari come Tosh.0

con episodi di serie comedy popolari come Tosh.0 Animazione per adulti: contiene contenuti di serie come Celebrity Deathmatch

contiene contenuti di serie come Celebrity Deathmatch All Day Drama: con spettacoli come Evil, Ai confini della realtà e The Guardian

con spettacoli come Evil, Ai confini della realtà e The Guardian Animazioni preferite: con serie animate per bambini come Rugrats

con serie animate per bambini come Rugrats Black Voices: con voci nere come Chappelles Show e Key e Peele

con voci nere come Chappelles Show e Key e Peele Crime and Justice: con procedure in prima serata come CSI: Miami

con procedure in prima serata come CSI: Miami Storia e da scoprire: con una selezione dallo Smithsonian Channel

con una selezione dallo Smithsonian Channel Bambini e divertimento in famiglia: con i preferiti della famiglia come iCarly e Zoey 101

con i preferiti della famiglia come iCarly e Zoey 101 Hit nostalgiche: con serie iconiche tra cui Cheers, Frasier e Wings

con serie iconiche tra cui Cheers, Frasier e Wings Paw Patrol: include episodi dello show, così come Paw Patrol: The Movie

include episodi dello show, così come Paw Patrol: The Movie Angolo prescolare: con contenuti per gli spettatori più giovani come Blues Clues

con contenuti per gli spettatori più giovani come Blues Clues Reality TV: Competizione: con serie TV di realtà come RuPauls Drag Race

Competizione: con serie TV di realtà come RuPauls Drag Race Reality TV: Shores: con contenuti del franchise di MTV Jersey Shore

Shores: con contenuti del franchise di MTV Jersey Shore SpongeBob Universe: con episodi dello show e dei film di SpongeBob

con episodi dello show e dei film di SpongeBob Star Trek: include originali come Star Trek: Discovery, oltre a The Next Generation

include originali come Star Trek: Discovery, oltre a The Next Generation Sopravvissuto: con 40 stagioni della serie reality di lunga data

con 40 stagioni della serie reality di lunga data La sfida: contiene contenuti della serie di realtà, tra cui The Challenge

contiene contenuti della serie di realtà, tra cui The Challenge Classici TV: con serie iconiche come I Love Lucy e The Love Boat

Questi canali si uniscono allattuale programma televisivo in diretta di Paramount+ che include sport da campionato, come la NFL su CBS e UEFA, oltre alle ultime notizie dalla CBSN. Gli abbonati Premium hanno anche accesso alle loro stazioni CBS live locali. Per quanto riguarda gli annunci, al momento del lancio non ci saranno annunci sui canali live né per i livelli Paramount+ Premium ($ 9,99 al mese) né per i livelli Essential ($ 4,99 al mese) di supporto pubblicitario .

Vale la pena notare che Paramount+ sta copiando il modello lineare in stile TV utilizzato anche da Pluto TV , acquisito da Viacom allinizio del 2019. Tom Ryan, il fondatore di Pluto TV, è diventato presidente e CEO di ViacomCBS Streaming circa un anno fa.

