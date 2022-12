Che cos'è Pluto TV? Il servizio di TV in streaming gratuito spiegato

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Il servizio di streaming Pluto TV è attivo da molti anni, in particolare negli Stati Uniti, dove è cresciuto fino a comprendere più di 200 canali di TV dal vivo e contenuti on demand gratuiti.

Forse è meno conosciuto al di fuori degli Stati Uniti, anche se è disponibile in molti altri Paesi importanti, tra cui Regno Unito, Germania, Spagna, Italia, Francia, Austria, Svizzera e America Latina.

Quindi, cos'è Pluto TV e cosa offre. Qui vi spieghiamo tutto.

Che cos'è Pluto TV?

Pluto TV è un servizio di televisione via Internet completamente gratuito che offre centinaia di canali live di contenuti raccolti da partner e fonti in rete.

Negli Stati Uniti ci sono oltre 200 canali, mentre in altre regioni ce ne sono di meno. Il Regno Unito, ad esempio, ne ha circa la metà.

Ci sono canali che trattano molti argomenti, come l'intrattenimento, i film, le notizie e lo sport. Ci sono anche molti canali partner, come My5 nel Regno Unito, con contenuti di Channel 5.

Come ottenere Pluto TV

Pluto TV è generalmente disponibile attraverso un'applicazione per smart TV o set-top-box.

L'accessibilità dipende dalla regione, ma le applicazioni di Pluto TV sono generalmente disponibili per i seguenti canali:

Amazon Fire TV

Android

Android TV

Apple TV

Chromecast

iOS

TV intelligenti LG

PS4 E PS5

Roku

TV intelligenti Samsung

Non è necessario accedere all'app Pluto TV. Basta avviarla e partire.

Sono disponibili contenuti on demand su Pluto TV?

Oltre a diversi canali di streaming in diretta che mostrano la programmazione come un servizio televisivo terrestre tradizionale, è disponibile una vasta libreria di serie e film on demand da guardare in streaming.

Il tutto è gratuito.

Cosa è disponibile su Pluto TV?

Su Pluto TV ci sono un sacco di canali live di tipo tradizionale, compresi i contenuti di MTV e le stazioni di Channel 5 (nel Regno Unito). Tuttavia, la stragrande maggioranza dei canali è basata sugli spettacoli stessi, come ad esempio un canale dedicato a Starsky e Hutch e uno a Mad Men.

L'ampia quantità di contenuti trasmissibili in streaming comprende film e serie televisive d'archivio. Tra questi c'è un'ottima selezione di film classici che non si trovano altrove.

Scritto da Rik Henderson.