(Pocket-lint) - Riesci a credere che sono passati cinque anni da quando Downton Abbey è finito?

Fortunatamente, nel 2019, i fan della serie drammatica d'epoca hanno avuto la possibilità di rivedere la famiglia Crawley e le loro numerose cameriere e camerieri, ancora una volta con un lungometraggio. Ma questo non è stato il gran finale dell'universo di Downton Abbey.

Nel 2021, Focus Features ha annunciato che un film sequel - chiamato Downton Abbey: A New Era con molti degli stessi personaggi della serie originale e del primo film. Ecco tutto quello che dovete sapere su Downton Abbey 2.

Nel nuovo film, la famiglia Crawley si recherà nel sud della Francia per "scoprire il mistero della villa appena ereditata dalla Contessa Vedova".

Data di uscita nelle sale: 29 aprile 2022

Nell'aprile 2021, Focus Features ha confermato che un film sequel di Downton Abbey sarà nei cinema a Natale 2021. "Dopo un anno molto impegnativo con così tanti di noi separati dalla famiglia e dagli amici, è un enorme conforto pensare che ci aspettano tempi migliori e che il prossimo Natale saremo riuniti con i tanto amati personaggi di Downton Abbey", ha detto Gareth Neame, il produttore del film in una dichiarazione.

Nel luglio 2021, però, la data della prima è stata spostata al 18 marzo 2022. È stata poi spostata di nuovo al 29 aprile 2022 nel Regno Unito, mentre la data di uscita negli Stati Uniti è stata fissata al 20 maggio 2022.

Essendo arrivato il 29 aprile, Downton Abbey 2 è ora nei cinema del Regno Unito.

Data di uscita in streaming: 4 luglio 2022, su Peacock

La data esatta di uscita per la disponibilità in streaming di Downton Abbey 2 non è stata ancora annunciata per il Regno Unito e gli Stati Uniti.

Detto questo, Deadline ha riferito che NBCUniversal prevede di rilasciare i suoi film sul servizio di streaming Peacock già 45 giorni dopo il loro giorno di apertura nelle sale. Universal Pictures - e la sua controllata Focus Features - sono i principali produttori e distributori di A New Era, quindi il film probabilmente sbarcherà su Peacock negli Stati Uniti intorno al 4 luglio 2022.

Tieni presente che Peacock ha lanciato nel Regno Unito come parte di Sky TV il 16 novembre 2021. È disponibile per i clienti di Sky TV, Sky Glass, Sky Q e Now nel Regno Unito e in Irlanda. Non è ancora chiaro se apparirà su Peacock nel Regno Unito prima della data statunitense.

Potete guardare l'ultimo trailer di Downton Abbey: A New Era qui sopra. Ne abbiamo inserito un altro qui sotto.

Potete vedere le prime foto del nuovo film nella galleria qui sotto:

Focus Features

Downton Abbey: A New Era è scritto dal creatore Julian Fellowes e diretto da Simon Curtis.

Il sequel riporta la maggior parte dei membri del cast principale della serie e del primo film.(Per Focus Features, "Il cast principale originale tornerà ancora una volta per il secondo film). Ci saranno anche nuovi personaggi, con Hugh Dancy, Laura Haddock, Nathalie Baye e Dominic West che si uniranno al cast.

Hugh Bonneville - Robert Crawley, il conte di Grantham

- Robert Crawley, il conte di Grantham Elizabeth McGovern - Cora Crawley, la contessa di Grantham

Cora Crawley, la contessa di Grantham Michelle Dockery - Lady Mary Talbot, la figlia maggiore dei Crawley

- Lady Mary Talbot, la figlia maggiore dei Crawley Laura Carmichael - Edith Pelham, la marchesa di Hexham e figlia di mezzo dei Crawley

- Edith Pelham, la marchesa di Hexham e figlia di mezzo dei Crawley Maggie Smith - Violet Crawley, Contessa Vedova di Grantham

Violet Crawley, Contessa Vedova di Grantham Allen Leech - Tom Branson, il marito vedovo della figlia minore dei Crawley, Sybil

- Tom Branson, il marito vedovo della figlia minore dei Crawley, Sybil Jim Carter - Charles Carson, il maggiordomo in pensione

- Charles Carson, il maggiordomo in pensione Phyllis Logan - Elsie Carson, la governante precedentemente conosciuta come Mrs Hughes

Elsie Carson, la governante precedentemente conosciuta come Mrs Hughes Robert James-Collier - Thomas Barrow, l'attuale maggiordomo

- Thomas Barrow, l'attuale maggiordomo Joanne Froggatt - Anna Bates, la cameriera di Lady Mary

Anna Bates, la cameriera di Lady Mary Lesley Nicol - Beryl Patmore, capo cuoca

- Beryl Patmore, capo cuoca Sophie McShera - Daisy Mason, assistente cuoca

Daisy Mason, assistente cuoca Penelope Wilton - Isobel Grey, baronessa Merton e ex suocera di Mary

Isobel Grey, baronessa Merton e ex suocera di Mary Samantha Bond - Lady Rosamund Painswick, la sorella di Robert

- Lady Rosamund Painswick, la sorella di Robert Harry Hadden-Paton - Bertie Pelham, marchesa di Hexham e marito di Edith

- Bertie Pelham, marchesa di Hexham e marito di Edith Matthew Goode - Henry Talbot, il marito di Mary

- Henry Talbot, il marito di Mary Douglas Reith - Dickie Grey, barone Merton e marito di Isobel

Dickie Grey, barone Merton e marito di Isobel Kevin Doyle - Joseph Molesley, ex cameriere e insegnante

Joseph Molesley, ex cameriere e insegnante Michael Fox - Andy Parker, cameriere

Andy Parker, cameriere Imelda Staunton - Lady Maud Bagshaw, cugina di Robert

- Lady Maud Bagshaw, cugina di Robert Tuppence Middleton - Lucy Smith, la fidanzata di Tom e l'erede di Lady Bagshaw

Lucy Smith, la fidanzata di Tom e l'erede di Lady Bagshaw Laura Haddock - Myrna Dalgleish

Il primo trailer di Downtown Abbey: A New Era prende in giro un matrimonio per il personaggio di Tom Branson, e la storia di una relazione della Contessa vedova. Poco altro si sa sulla trama del sequel, ma grazie al teaser trailer, e ad alcune ipotesi educate, possiamo fare delle supposizioni sulle potenziali trame.

Il primo film di Downton Abbey è ambientato nel 1927 e si concentra sulla visita di Re Giorgio V e della Regina Maria a Downton Abbey. Il film sequel sembra seguire immediatamente, quindi potrebbe essere ambientato intorno al 1928 o 1929. Il teaser trailer mostra Tom Branson che sposa Lucy, conosciuta nel primo film.

Nel primo film, Violet, la Contessa Vedova di Grantham, dice a sua nipote Mary che sta morendo. Fortunatamente, la si vede nel teaser trailer.

La vediamo dire alla famiglia Crawley che ha incontrato un uomo prima che i suoi figli nascessero e, come risultato, ora possiede una villa nel sud della Francia. Alcuni dei Crawley - inclusi Lord e Lady Grantham, Lady Edith e suo marito, e Tom Branson e la sua nuova moglie Lucy - sembrano visitare la villa.

Il teaser trailer di Downton Abbey: A New Era non mostra Henry Talbot, il marito di Mary e compagno di Tom. È interpretato da Matthew Goode. Nel teaser, la famiglia si mette in fila per le foto del matrimonio, ma Henry manca all'appello. Henry è apparso solo brevemente nel primo film, per spiegare che è necessario per un viaggio di lavoro.

Per chi non lo sapesse: Goode è protagonista di A Discovery of Witches, quindi forse ha tempo solo per un cameo in A New Era. Per ora, non si sa se apparirà, e non è nemmeno chiaro se Mary e Henry sono ancora sposati. Non c'è motivo di sospettare il contrario, ma cos'è una storia senza un po' di dramma e di conflitto?

Per essere preparati all'ultimo film di Downton Abbey, dovreste davvero guardare il primo film e anche l'intera serie. Qui sotto ci sono alcuni link al film e alla serie su Peacock e Prime.

