Miliardi di data di uscita della sesta stagione su come guardare e come recuperare il ritardo

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Billions è ora entrato nella sua sesta stagione e segue principalmente i giochi di potere tra il miliardario Bobby Axelrod (Damien Lewis) e l'uomo di legge Chuck Rhodes (Paul Giamatti) mentre combattono per litigare senza apparentemente preoccuparsi di quelli che diventano collaterali danni lungo il percorso.

La sesta stagione prende una svolta leggermente diversa dopo l'enorme colpo di scena alla fine della quinta stagione, ma cosa accadrà dopo e lo spettacolo continuerà con lo stesso approccio feroce? Solo chi sarà lasciato a far fronte a raccogliere i pezzi?

Ecco tutto ciò che devi sapere sulla sesta stagione di Billions, incluso come guardarla, chi c'è dentro e cosa dovrebbe accadere.

Il primo episodio della sesta stagione è andato in onda negli Stati Uniti domenica 23 gennaio con il Regno Unito il giorno dopo.

Negli Stati Uniti Billions è stato mostrato su Showtime in episodi settimanali, oltre a poter essere trasmesso in streaming tramite l'app Showtime e si prevede che la sesta stagione seguirà lo stesso schema.

Nel Regno Unito viene mostrato su Sky Atlantic, il giorno dopo e dovrebbe essere disponibile tramite Sky Glass, Sky Q, l'app Sky Go e, per coloro che non hanno Sky, Now TV.

Tutte le precedenti stagioni di Billions sono state composte da 12 episodi da 1 ora. Database di film e programmi TV - Gli elenchi IMDB della sesta stagione conterranno 12 episodi.

Sì. Per ora.

Damien Lewis, che ha interpretato Bobby Axelrod nelle ultime cinque stagioni, non ha escluso di tornare nello show in futuro: "Forse c'è un'opportunità per me di tornare", ha detto Lewis al New York Times in un'intervista. "Ma per ora, in generale, Axe è stata sconfitta."

Con Axelrod ora fuori dai giochi che è fuggito in Svizzera e Mike Prince (Corey Stoll) che ha acquistato Axe Cap e Axe Bank, la sesta stagione si concentrerà invece su un nuovo miliardario e su come lui e il suo team affrontano l'ereditarietà dello staff di Ax Cap mentre per tutto il tempo respingendo Chuck Rhodes che ha l'obiettivo di distruggere Prince dopo il doppio gioco alla fine della quinta stagione.

Nel frattempo, ci sono indizi che anche il personaggio di Condola Rashad, Kate Sacker, avrà un ruolo più forte e la vedremo diventare sempre più simile a Chuck al punto che potrebbe perdere la sua bussola morale mentre affronta la sfida di abbattere Mike Prince.

"Più a lungo Kate lavora con Chuck, più le cose diventeranno scivolose", ha rivelato Rashad in un'intervista a TV line . "Farà mosse che sulla carta sembrano legittime, ma in realtà non lo è. Kate trova un modo per fare cose losche. È molto intelligente così. Kate l'ha imparato da Chuck, ed è per questo che hanno quel legame. È come un tutoraggio , o un'atmosfera da zio e nipote."

Nel frattempo, con Mafee e Dollar Bill che lasciano Axe Cap per avviare la propria azienda, che potrebbe anche essere una potenziale trama nella sesta stagione, dato che i due hanno aperto un "negozio".

Quello che non sappiamo è cosa accadrà a personaggi come Wags, Wendy e Taylor Mason, anche se appaiono tutti nel teaser della sesta stagione.

A quanto pare il trailer del teaser della sesta stagione ha già rilasciato tutti quelli dietro tranne Damien Lewis.

Ora che la nuova stagione di Billions è iniziata, potresti voler recuperare o aggiornare ciò che è successo in precedenza nei precedenti 60 episodi finora. Negli Stati Uniti sono disponibili su Showtime Anytime e nel Regno Unito tramite Sky o Now TV. Puoi anche acquistare ogni episodio dalla prima alla quarta stagione tramite Apple TV.

Sì. Il presidente dell'intrattenimento di Showtime Gary Levine ha spiegato a Deadline che la troupe ha semplicemente girato insieme gli ultimi episodi della quinta stagione e tutta la sesta. "Ci siamo sentiti in colpa per il fatto che il pubblico ha dovuto aspettare tutto il tempo per vedere il resto della quinta stagione, quindi noi e il resto dei produttori abbiamo semplicemente abbassato la testa e abbiamo detto di andare avanti", ha detto.

Al momento, non c'è alcuna conferma della stagione 7 di Billions. Dato che lo spettacolo ha appena perso uno dei suoi personaggi chiave, sospettiamo che Showtime vorrà vedere come si comporta lo spettacolo senza Damien Lewis per vedere se verrà rinnovato per una settima stagione. Incrociamo le dita si continua.

Scritto da Stuart Miles.