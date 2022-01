Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Uno dei più grandi giochi di tutti i tempi, The Last of Us , è stato adattato per il piccolo schermo.

Annunciato durante l'estate del 2021, da allora ha iniziato la produzione e dovrebbe concludersi a metà del 2022.

Ecco tutto quello che sappiamo finora.

Non c'è ancora una data di uscita ufficiale.

Considerando che la produzione completa non dovrebbe concludersi fino a giugno 2022, è improbabile che la vedremo in onda almeno fino alla fine di quest'anno. È più probabile che finisca per raggiungere la stagione televisiva primaverile nel 2023.

Secondo quanto riferito, le riprese sono terminate, ma il processo di post-effetti sarà un'impresa enorme, immaginiamo.

Lo spettacolo è prodotto da PlayStation Productions e Naughty Dog per HBO. Ciò significa che la prima stagione e oltre saranno esclusive di HBO negli Stati Uniti.

Grazie a un accordo tra HBO e Sky, è probabile che venga mostrato su Sky Atlantic nel Regno Unito .

Altre regioni hanno altre offerte locali.

Annunciato per la prima volta a giugno 2020, The Last of Us sarà un adattamento del videogioco di Naughty Dog. La prima stagione potrebbe anche presentare alcuni punti della storia di The Last of Us Part 2 , anche se questo deve ancora essere confermato.

Segue l'improbabile coppia di Joel ed Ellie mentre attraversano gli Stati Uniti post-apocalittici, afflitti da mutanti simili a zombi (gli infetti) e mortali banditi umani. È immune alla malattia di origine vegetale che ha colpito tanti altri, quindi potrebbe essere l'ultima speranza dell'umanità. Il compito di Joel è consegnarla ai Fireflies, un gruppo militarista che cerca di salvare il mondo ad ogni costo.

Lo spettacolo è scritto dal creatore di Chernobyl Craig Mazin, con numerosi registi a bordo per gestire gli episodi. Il pilot è stato diretto da Kantemir Balagov (Closeness, Beanpole), mentre il director del gioco, Neil Druckmann, dirigerà anche almeno un episodio della serie TV.

Ha twittato la prima immagine ufficiale della produzione nel settembre 2021, mostrando Joel ed Ellie da dietro. Il loro stile è quasi identico alle loro controparti nel gioco.

Quando li ho visti per la prima volta sul set in costume intero, ho pensato: "Oh, merda! Sono Joel ed Ellie! !"



La @HBO adattamento del @Naughty_Dog 's The Last of Us è avanti a tutto vapore!



Non vedo l'ora di mostrarti di più (da tutti i nostri progetti!) Buon #TLoUDay !!! pic.twitter.com/trq9N340FW - Dr. Uckmann (@Neil_Druckmann) 27 settembre 2021

Joel Miller è interpretato da Pedro Pascal, star di The Mandalorian, de Il Trono di Spade e di Narcos. Ellie è interpretata da Bella Ramsey, anche lei famosa per Il Trono di Spade.

Altri attaccati al progetto includono Gabriel Luna nei panni del fratello di Joel, Tommy, Murray Bartlett nei panni di Frank e Merle Dandridge nei panni di Marlene. Anna Torv (Mindhunter) interpreta Tess, mentre Storm Reid di Euphoria è stato confermato per il ruolo dell'amica di Ellie, Riley.

La figlia di Thandie Newton, Nico Parker, interpreta Sarah, la figlia di Joel.

Purtroppo, non ci sono ancora trailer per la serie.

Scritto da Rik Henderson.