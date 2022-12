Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Paramount+ è stato lanciato negli Stati Uniti e in Canada nella primavera del 2021, ma ora è disponibile anche nel Regno Unito, in Irlanda e in diversi altri Paesi.

Ecco cosa c'è da sapere sul servizio di streaming: dove è disponibile, quanto costa e quali contenuti offre.

Che cos'è Paramount+?

Paramount+ è nato come rebrand di CBS All Access, un servizio di abbonamento alla TV in diretta lanciato da CBS nel 2014.

Da allora, tuttavia, è diventato un valido concorrente di Netflix, Prime Video e Disney+.

Paramount+ è unico perché offre contenuti della rete combinata ViacomCBS, che comprende proprietà come Paramount, Nickelodeon, MTV, BET e Comedy Central.

ViacomCBS possiede anche il servizio di streaming gratuito Pluto TV e la rete Showtime (quest'ultima appare come sezione in-app nella versione britannica di Paramount+).

Quando è stato lanciato Paramount+?

Paramount+ è stato lanciato in Nord e Sud America il 4 marzo 2021. Successivamente è arrivato in Corea del Sud il 16 giugno 2022 e nel Regno Unito e in Irlanda il 22 giugno.

Si è poi esteso ad altri Paesi in Europa e nel resto del mondo, tra cui Australia, Caraibi, Francia, Italia, Germania, Austria e Svizzera.

Quanto costa Paramount+?

Premium (senza pubblicità, tranne che sui canali live): 9,99 dollari al mese

9,99 dollari al mese Essential (ha la pubblicità e non ha la CBS locale in diretta): 4 ,99 dollari al mese

,99 al mese Nel Regno Unito: 6,99 sterline al mese o senza costi aggiuntivi per gli abbonati a Sky Cinema con Sky Q o Sky Glass.

6,99 sterline al mese o senza costi aggiuntivi per gli abbonati a Sky Cinema con Sky Q o Sky Glass. In Europa: 7,99 euro al mese

Paramount+ costa 9,99 dollari al mese o 99,99 dollari all'anno per lo streaming senza pubblicità negli Stati Uniti. Questo piano "premium" include tutto quello che c'è su Paramount+, compresi gli streaming live dei canali locali di CBS Network (ma c'è pubblicità nei canali live). Paramount+ costa anche 4,99 dollari al mese o 49,99 dollari all'anno con un piano "essenziale". Il piano essenziale prevede annunci pubblicitari ed elimina l'accesso alla stazione CBS locale in diretta.

Con il piano essenziale, la NFL su CBS e la UEFA Champions League sono ancora disponibili tramite feed live separati.

Nota: è possibile ottenere il piano essenziale anche con Showtime per 11,99 dollari al mese. Anche in questo caso, il piano essenziale non include la stazione CBS locale in diretta. Se volete la vostra stazione CBS locale in diretta, acquistate il piano premium. È possibile ottenere anche il piano premium con Showtime, per 14,99 dollari al mese.

Nel Regno Unito, Paramount+ costa 6,99 sterline al mese o 69,90 sterline all'anno. È inoltre disponibile senza costi aggiuntivi per i clienti Sky Q e Sky Glass abbonati a Sky Cinema.

Il prezzo è di 7,99 euro al mese in Germania, Francia, Italia e altri Paesi dell'UE.

Dove è disponibile Paramount+?

Paramount+ è stato lanciato prima negli Stati Uniti, in Canada e in America Latina. In America Latina, Paramount+ è disponibile in Argentina, Bolivia, Cile, Colombia, Costa Rica, Repubblica Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Uruguay e Venezuela.

Paramount+ è disponibile anche nel Regno Unito, Irlanda, Ungheria, Russia, Corea del Sud, Australia, Caraibi, Francia, Italia, Germania, Austria, Svizzera e Medio Oriente.

L'India riceverà Paramount+ nel 2023.

Nel Regno Unito è disponibile sulle piattaforme Sky (Sky continua a trasmettere anche i canali a pagamento di ViacomCBS, come Comedy Central) e attraverso un'applicazione indipendente. Gli abbonati a Sky Cinema ricevono Paramount+ senza costi aggiuntivi.

Cosa si può guardare su Paramount+?

Negli Stati Uniti, Paramount+ offre una programmazione sportiva in diretta, sport e notizie dell'ultima ora, oltre a 30.000 film e programmi televisivi del più ampio ViacomCBS Network, che comprende CBS, Paramount, Nickelodeon, MTV, BET, Comedy Central e Smithsonian Channel.

Anche la versione britannica offre molto di quanto sopra (a parte lo sport o le notizie in diretta). Include i contenuti del canale Showtime.

Un grande nome aggiunto nel dicembre 2022 è Top Gun: Maverick.

Vale la pena notare che attualmente nel Regno Unito lo streaming dei contenuti è limitato a un massimo di Full HD (1080p) e con audio surround 5.1 Dolby. Mentre negli Stati Uniti gli abbonati premium hanno accesso ad alcuni spettacoli e film in 4K HDR (Dolby Vision) e Dolby Atmos.

Tuttavia, un portavoce di Paramount+ UK ha dichiarato a Pocket-lint che sono previsti "ulteriori sviluppi per il futuro".

Quali sono le caratteristiche principali di Paramount+?

Il download da mobile è disponibile attraverso l'app Paramount+ dedicata, anche se limitata a 25 titoli. Inoltre, è possibile creare profili separati (fino a sei), compresi quelli per bambini con blocco dell'età. Infine, consente tre streaming simultanei. Per una descrizione dettagliata di altre caratteristiche, consultare la pagina delle FAQ di Paramount+.

Quali dispositivi supportano Paramount+?

Paramount+ è disponibile in streaming su ParamountPlus.com e sulle applicazioni mobili Paramount+ per dispositivi Apple iOS e Android. Inoltre, è accessibile ovunque sia supportato CBS All Access, tra cui:

Apple TV

iPhone e iPad

Android TV

Telefono e tablet Android

Chromecast

Amazon Fire TV

Portale TV

PlayStation

TV Samsung

Sky Q

Sky Glass

TV Vizio

TV LG

Roku

Xbox

Xfinity Flex

È possibile consultare l'elenco completo dei dispositivi supportati qui.

Cosa succede se si è abbonati a CBS All Access?

Gli abbonamenti a CBS All Access vengono trasferiti automaticamente a Paramount+.

Scritto da Maggie Tillman e Rik Henderson.