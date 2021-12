Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Spider-Man non è un tipico supereroe. È un personaggio dello Spider-Verse, una complessa rete di Spider-People in universi alternativi. Ma tutto sembra convergere nel prossimo film di Spider-Man, No Way Home.

La versione di Spider-Man guidata da Tom Holland è solo una delle tre versioni del personaggio che abbiamo visto sul grande schermo. Nel frattempo, Sony ha prodotto film derivati da Spider-Verse, con Venom del 2018 e il sequel del 2021, Let There Be Carnage. Il sequel ha in particolare una scena post-crediti che vede (SPOILER ALERT) Venom trasportato nel Marvel Cinematic Universe, poiché mostra Spider-Man di Holland in TV.

I film di Spider-Man di Holland sono coproduzioni Sony e Marvel.

Non dimentichiamo inoltre che la Marvel ha scelto Sam Raimi per dirigere Doctor Strange in the Multiverse of Madness, un film di prossima uscita del MCU. Raimi ha diretto tutti e tre i film di Tobey Maguire Spider-Man nei primi anni 2000. Ciò sta spingendo la speculazione sul fatto che Peter Parker di Maguire riemergerà nel prossimo sequel di Doctor Strange, che presumibilmente riguarderà la realtà che crolla. Anche Doctor Strange gioca un ruolo chiave in Spider-Man: No Way Home.

Quindi, questo è un momento fantastico per rivedere Spider-Man se vuoi sapere tutto sull'MCU e, in particolare, saperne di più sullo Spider-Verse.

squirrel_widget_187869

In fondo a questa guida, troverai una versione con elenco puntato senza spoiler.

NOTA: SOTTO CI SONO SPOILER.

In fondo a questa guida, troverai una versione con elenco puntato senza spoiler.

NOTA: SOTTO CI SONO SPOILER.

squirrel_widget_237814

Un successo a sorpresa che ha incassato oltre 375 milioni di dollari al botteghino statunitense, questo film d'animazione è diretto da Bob Persichetti. Mostra un personaggio di nome Miles Morales (doppiato da Shameik Moore) che viene morso da un ragno radioattivo e sviluppa poteri simili a quelli di Peter Parker nella maggior parte dei film di Spider-Man. Morales incontra poi altre persone che hanno poteri da ragno.

Into the Spider-Verse ha vinto il premio come miglior film d'animazione alla 91esima edizione degli Academy Awards. Ti consigliamo di iniziare con questo film perché rivela più versioni di Spider-People provenienti da più universi, ovvero lo Spider-Verse.

squirrel_widget_237829

Molto prima della Marvel, di The Avengers e dell'MCU, questo film del 2002 era ciò che i film di supereroi speravano di essere: successi con una grande storia. Diretto da Sam Raimi, il film segue il giovane Peter Parker (interpretato da Tobey Maguire) mentre sviluppa super velocità, forza e capacità di produrre ragnatele e attaccarsi ai muri dopo essere stato morso da un ragno geneticamente modificato. Il film è interpretato anche da Kirsten Dunst nei panni di Mary Jane Watson e Willem Dafoe nei panni del cattivo Green Goblin.

Uno dei sequel di supereroi più amati vede Tobey Maguire tornare ad affrontare il suo mentore Otto Octavius (interpretato da Alfred Molina), che si è trasformato nel Dottor Octopus a seguito di un esperimento andato storto. Per rendere le cose più difficili per Parker questa volta, i suoi poteri gli stanno venendo meno e la sua relazione con Mary Jane è in difficoltà. Anche Sam Raimi è tornato per dirigere questo film.

L'ultimo film della trilogia di Spider-Man di Sam Raimi è il più deludente. Vede il ritorno della maggior parte degli attori principali della serie, come Maguire nei panni di Peter Parker, Dunst nei panni di Mary Jane e James Franco nei panni di Harry Osborne. Ma, questa volta, Spider-Man è costretto ad affrontare due nemici: il pericoloso simbionte Venom, che si è legato al collega giornalista Eddie Brock (Topher Grace); e Flint Marko, un piccolo delinquente che ha avuto un ruolo nella morte dello zio di Peter, Ben.

squirrel_widget_237828

La Sony ha riavviato il franchise di Spider-Man nel 2012, ma con Andrew Garfield nel ruolo principale di Peter Parker ed Emma Stone nel ruolo della sua amata Gwen Stacey. Il film vede Parker scoprire alcune delle ricerche del padre defunto su un modo in cui gli umani possono far ricrescere gli arti perduti. Peter consegna questi appunti all'ex compagno di suo padre, Curt Conners (interpretato da Rhys Ifans), che usa le nuove informazioni per tentare un pericoloso esperimento.

squirrel_widget_237853

Garfield torna a interpretare Parker, mentre Jamie Foxx interpreta il cattivo Electro. Non solo Peter combatte Electro in questo film, ma deve anche vedersela con il suo amico malato terminale Harry Osborne, che crede che il sangue di Spider-Man possa contenere la chiave per curarlo. Dopo il successo del primo film, Sony ha fatto grandi piani per arricchire l'universo di Spider-Man, inclusi spin-off incentrati su Venom e The Sinister Six. Tuttavia, The Amazing Spider-Man 2 è stato una tale bomba che la maggior parte di quei piani sono stati cancellati.

squirrel_widget_157994

Dopo il crollo del proprio universo di Spider-Man, Sony ha accettato di lasciare che il personaggio di Spider-Man fosse utilizzato dalla Marvel nell'MCU. Ciò ha portato al debutto di Tom Holland nei panni di Peter Parker in Civil War. Quando Capitan America (interpretato da Chris Evans) e Tony Stark (interpretato da Robert Downey Jr) cadono su fronti opposti di un dibattito sul controllo del governo sui superumani, reclutano le proprie squadre per affrontarsi, portando Tony a visitare l'appartamento di Peter a New York Città.

squirrel_widget_158010

Dopo la sua avventura con Tony Stark (interpretato da Robert Downey Jr), l'olandese Peter Parker torna alla sua vita con sua zia May (interpretata da Marisa Tomei). Tuttavia, con quel gusto della vita dei Vendicatori, Parker continua a combattere il crimine nel suo quartiere, il che lo porta a confrontarsi con Adrian Toomes (interpretato da Michael Keaton), un ex operaio edile che vende armi recuperate dalla Battaglia di New York in il primo film dei Vendicatori.

squirrel_widget_158059

Nel terzo capitolo di Spider-Man nell'MCU, Tom Holland ci ha regalato uno dei momenti più strazianti della serie di oltre 20 film, quando vediamo il destino di Peter Parker dopo lo schiocco. Vedremo anche Spider-Man combattere con l'armatura "Iron Spider", che è fondamentalmente un costume di Iron Man progettato per Spider-Man.

squirrel_widget_157764

Sebbene Spider-Man non sia presente in Endgame, questa puntata di Avengers è importante per il futuro dell'MCU e di Spider-Man, poiché imposta Peter Parker come potenziale futuro leader dei Vendicatori. Tom Holland offre anche un altro strappalacrime, quando il suo mentore, Tony Stark, fa l'ultimo sacrificio.

squirrel_widget_195594

Il primo film MCU post-Endgame, Spider-Man: Far From Home, mostra l'olandese Peter Parker alle prese con le conseguenze della morte del suo idolo e mentore, Tony Stark. Durante una gita in Europa, Parker viene contattato da Nick Fury (interpretato da Samuel L Jackson), che vuole che sia uno dei leader dei Vendicatori. Mentre Parker è inizialmente titubante, trova un altro mentore che lo aiuti durante il processo sotto forma di Mysterio (interpretato da Jake Gyllenhaal).

squirrel_widget_237866

Sony ha finalmente iniziato a dare corpo all'universo di Spider-Man con Venom del 2018. Segue la storia del giornalista investigativo Eddie Brock (interpretato da Tom Hardy) mentre scopre processi non etici - condotti dalla società Life Foundation - su simbionti alieni trovati nello spazio. Quando Brock irrompe nel laboratorio della Fondazione, uno dei simbionti si lega a lui e diventa Venom. Poiché non c'è nessuna apparizione di Spider-Man in Venom, inizialmente abbiamo detto che questo film è facoltativo. Tuttavia, il secondo film di Venom ha cambiato le cose.

squirrel_widget_6267123

Tom Hardy torna come ospite del simbionte Venom, questa volta al fianco di Woody Harrelson.

Ma è la scena post-crediti che vede Venom trasportato nel Marvel Cinematic Universe e nello Spider-Verse. È testimone dell'identità di Peter Parker rivelata in TV. A causa di quel momento, includiamo questo film nella timeline di Spider-Man prima di Spider-Man: No Way Home.

No Way Home vede il ritorno di Tom Holland nei panni di Spider-Man, insieme a MJ (Zendaya) e Ned (Jacob Batalon). Il film si appoggia pesantemente all'idea dello Spider-Verse. Dopo essersi rivolto al Dottor Strange (Benedict Cumberbatch) per chiedere aiuto dopo che la sua identità è stata rivelata, la situazione per l'olandese Peter Parker peggiora solo quando vediamo il ritorno dei nemici di Spider-Man da tutta la storia dei film di Spider-Man.

Willem Defoe è tornato come Norman Osborn, Alfred Molina è tornato come Otto Octavius, Jamie Foxx come Electro, e l'elenco potrebbe continuare.

Questa è una versione della guida sopra, completa dei film di Venom, ma priva di spoiler.

Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018)

L'uomo ragno (2002)

Spider-Man 2 (2004)

Spider-Man 3 (2007)

L'incredibile Spider-Man (2012)

L'incredibile Spider-Man 2 (2014)

Capitan America: Guerra civile (2016)

Spider-Man: Ritorno a casa (2017)

Avengers: Infinity War (2018)

Avengers: Endgame (2019)

Spider-Man: Lontano da casa (2019)

veleno (2018)

Venom: Sia carneficina (2021)

Spider-Man: nessuna via di casa (2021)

Allora forse ti piaceranno le nostre altre guide alla visualizzazione degli ordini di film:

Abbiamo anche queste voci di corridoio sui film in uscita:

Questa è una versione della guida sopra, completa dei film di Venom, ma priva di spoiler.

Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018)

L'uomo ragno (2002)

Spider-Man 2 (2004)

Spider-Man 3 (2007)

L'incredibile Spider-Man (2012)

L'incredibile Spider-Man 2 (2014)

Capitan America: Guerra civile (2016)

Spider-Man: Ritorno a casa (2017)

Avengers: Infinity War (2018)

Avengers: Endgame (2019)

Spider-Man: Lontano da casa (2019)

veleno (2018)

Venom: Sia carneficina (2021)

Spider-Man: nessuna via di casa (2021)

Allora forse ti piaceranno le nostre altre guide alla visualizzazione degli ordini di film:

Abbiamo anche queste voci di corridoio sui film in uscita: