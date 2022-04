Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - La Warner Bros con la New Line Cinema ha cercato, come molti, di replicare il successo delMarvel Cinematic Universe creando universi cinematografici propri.

Nel 2013, ha rilasciato un horror soprannaturale chiamato The Conjuring, che ha generato oltre 300 milioni di dollari in tutto il mondo. Ha generato un sequel diretto e poi altri cinque film spin-off. Tutti questi film sono culminati con la recente uscita di The Conjuring 3: The Devil Made Me Do It nei cinema e su HBO Max. Questo film ha anche portato l'universo di The Conjuring oltre la soglia dei 2 miliardi di dollari al box office.

Gli stessi film di Conjuring raccontano la storia di Ed e Lorraine Warren, una coppia della vita reale che ha iniziato a indagare sulle attività paranormali negli anni '60. I primi due film di Conjuring sono basati sui file di alcune delle loro esperienze più terrificanti, mentre gli altri film dell'universo, tra cui Annabelle e The Nun, servono come storie di origine per le entità demoniache che infestano i Warren.

Puoi guardare tutti i film del The Conjuring Universe nell'ordine in cui sono usciti nelle sale. Questo è sempre divertente. Ma un'esperienza visiva più interessante e forse anche terrificante è quella di guardarli nell'ordine degli eventi che accadono (aka cronologicamente). Permetteteci di spiegare.

Per saltare gli spoiler, controlla la nostra versione at-a-glance di questa guida in fondo.

NOTA: CI SONO SPOILER QUI SOTTO.

The Nun si svolge prima nell'universo di The Conjuring - nel 1952 in un monastero in Romania. Dopo che un locale trova il corpo di una suora ai piedi del monastero, il Vaticano invia Padre Burke (Demian Bichir) e Irene (Taissa Farmiga), una giovane suora che deve ancora prendere i voti, per indagare. Una volta lì, la coppia deve esplorare il complesso secolare e le origini di un demone chiamato Valak.

Ora, questo non è ufficiale, ma internet sembra credere che Irene possa essere Lorraine Warren. Gli attori che interpretano entrambi i personaggi sono sorelle e si assomigliano. I personaggi stessi avrebbero la stessa età, sono entrambi religiosi e hanno delle visioni. Come abbiamo detto, questo non è stato confermato, ma è qualcosa da tenere a mente mentre si guarda The Conjuring Universe e si collegano i punti.

Gary Dauberman ha scritto The Nun, ed è stato diretto da Corin Hardy. Dauberman è anche noto per aver scritto il nuovo IT e IT: Capitolo 2.

Ambientato nel 1955, Annabelle: Creation è in realtà un prequel di Annabelle del 2014. Racconta la storia di un fabbricante di bambole di nome Samuel Mullins (Anthony LaPaglia) e sua moglie (Miranda Otto). Dopo la chiusura di un orfanotrofio locale, aprono la loro casa a sei orfani e alla sorella Charlotte (Stephanie Sigman). Ma, essendo questo un film horror, agli orfani viene chiesto di non entrare nella stanza della figlia defunta dei Mullin. Quasi immediatamente, una ragazza malata di poliomielite, Janice (Talitha Bateman), trova un modo per entrare e libera un male un tempo contenuto.

Tenete d'occhio gli indizi e i legami con altri film dell'universo. Per esempio, abbiamo individuato Valak, nei panni della suora demone, in una fotografia.

Inoltre, Gary Dauberman ha scritto Anabelle: Creation e Annabelle, mentre David Sanberg, che ha fatto anche Shazam e Lights Out, ha diretto questo film.

Ambientato 12 anni dopo Anabelle: Creation, il primo film di Annabelle è diretto da John Leonetti e inizia con un giovane medico (Ward Horton) che regala a sua moglie incinta, Mia (Annabelle Wallis), una rara bambola - Annabelle - che lei ha desiderato per completare la sua collezione di bambole incredibilmente inquietante. Poco dopo, la coppia vive un'orribile tragedia che li costringe a cestinare la bambola e a fuggire in un nuovo appartamento. Ma Annabelle li segue.

Janice, la ragazza con la poliomielite in Anabelle: Creation, fa anche un'apparizione in questo film, anche se non è affatto come prima.

Il primo film dell'universo di The Conjuring è in realtà il quarto film, cronologicamente. È anche il primo a concentrarsi su Ed (Patrick Wilson) e Lorraine Warren (Vera Farmiga). Vengono in aiuto della famiglia Perron, che si è trasferita in una vecchia fattoria e ha iniziato a sperimentare violenti attacchi paranormali. Vediamo anche un po' di Annabelle, che è conservata nella stanza degli artefatti dei Warren.

James Wan, co-creatore dei franchise Saw e Insidious e produttore della maggior parte dei film dell'universo di The Conjuring, ha diretto The Conjuring. Ma la sceneggiatura del film è stata scritta dai fratelli Chad e Carey Hayes.

Annabelle Comes Home mostra le immediate conseguenze del fatto che i Warren hanno preso Annabelle da infermiere che hanno ricevuto in dono la bambola e ora sostengono che sia la fonte dell'attività paranormale che stanno vivendo. La storia salta poi al futuro, circa un anno dopo gli eventi di The Conjuring, e vediamo i Warren assumere Mary Ellen (Madison Iseman) come babysitter per la loro figlia Judy (Mckenna Grace).

Poiché le babysitter non possono mai avere una bella serata tranquilla nei film horror, Annabelle e diversi altri spiriti e demoni chiusi nella stanza dell'artefatto scappano accidentalmente nel corso di una sola notte - e tutto mentre i Warren sono fuori casa.

Gary Dauberman ha scritto ancora una volta questa puntata di Annabelle, insieme a James Wan, e l'ha anche diretta.

The Curse of La Llorona è ambientato nel 1977 e segue l'assistente sociale vedova Anna Garcia (Linda Cardellini). Dopo che Anna indaga sulla casa di una famiglia traumatizzata, raccomanda che due giovani ragazzi siano presi dalla loro madre, Patricia (Patricia Velásquez). Quando i ragazzi vengono ritrovati morti quella notte, Anna scopre presto che la madre li stava proteggendo da un vendicativo spirito messicano che ora sta cercando i suoi figli, Samantha (Jaynee-Lynne Kinchen) e Chris (Roman Christou).

C'è un prete in questo film che è apparso anche in Annabelle. Sentiamo anche brevemente parlare dei Warren in una scena. Ma, a parte questo, La Maledizione della Llorona è più una produzione a sé stante che tecnicamente fa parte dell'Universo di The Conjuring, ma non si sente proprio tale.

Michael Chaves ha scritto questo film, mentre Mikki Daughtry e Tobias Iaconis lo hanno diretto.

The Conjuring 2 riprende con i Warren all'indomani di un'indagine sugli omicidi di Amityville e una tempesta mediatica che ne è seguita. È principalmente ambientato nel sobborgo londinese di Enfield e presenta una madre single, Peggy Hodgson (Frances O'Connor), e la sua famiglia. Iniziano a sperimentare eventi paranormali dopo che la figlia di Peggy, Janet (Madison Wolfe), gioca con una tavola ouija. Per fortuna, i Warren possono aiutare.

The Conjuring 2 si collega davvero a The Nun, ma non vogliamo svelare troppo, quindi dovrete guardarli entrambi per scoprire come.

Inoltre, James Wan è tornato per dirigere The Conjuring 2. È stato scritto da Chad e Carey Hayes, David Leslie Johnson-McGoldrick e Wan.

L'ultimo capitolo dell'universo di The Conjuring esce il 4 giugno 2021 su HBO Max e nei cinema. Patrick Wilson e Vera Farmiga tornano nei panni dei Warren per aiutare a difendere Arne Cheyenne Johnson, che nel 1981 ha proclamato la sua innocenza contro un'accusa di omicidio sostenendo di essere posseduto da un demone. I Warren scopriranno presto che c'è una nuova minaccia demoniaca con cui dovranno confrontarsi. Michael Chaves, che ha fatto The Curse of La Llorona, ha diretto questo film, con David Leslie Johnson-McGoldrick come sceneggiatore.

Come parte dell'uscita di Annabelle: Creation nel 2017, la Warner Bros Pictures ha annunciato un concorso per i partecipanti per creare i propri cortometraggi che potrebbero esistere all'interno dell'universo di The Conjuring. I vincitori sono disponibili su YouTube.

Ecco la stessa lista di cui sopra, ma senza spoiler.

The Nun (2018)

Annabelle: Creation (2017)

Annabelle (2014)

The Conjuring (2013)

Annabelle Comes Home (2019)

La maledizione della Llorona (2019)

The Conjuring 2 (2016)

The Conjuring: The Devil Made Me Do It (2021)

Se preferisci guardare i film del The Conjuring Universe nell'ordine in cui sono usciti nelle sale, segui questo elenco:

The Conjuring (2013)

Annabelle (2014)

L'evocazione 2 (2016)

Annabelle: Creation (2017)

The Nun (2018)

La maledizione della Llorona (2019)

Annabelle Comes Home (2019)

The Conjuring: The Devil Made Me Do it (2021)

