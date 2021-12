Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Il Natale non è solo un ottimo momento per riunire le famiglie, condividere regali e rimpinzarsi di mince pie e Quality Street, ma è anche uno dei periodi migliori dell'anno per guardare alcuni fantastici film e programmi TV.

I servizi di streaming in particolare stanno impazzendo per i film festivi e puoi catturare alcuni dei migliori classici delle vacanze su Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ e Now TV.

Ecco la nostra selezione dei migliori film di Natale da vedere su uno dei servizi online.

Un abbonamento Netflix costa da £ 5,99 / $ 8,99 al mese per un piano standard non HD fino a £ 13,99 / $ 17,99 al mese per il pacchetto completo pronto per 4K in cui puoi guardare fino a quattro dispositivi contemporaneamente. Puoi ottenere un mese gratuito se sei un nuovo abbonato.

Ideato dallo stesso team di produzione dietro Home Alone e Harry Potter e la pietra filosofale, The Christmas Chronicles ha come protagonista Kurt Russell nei panni di Babbo Natale ed è un'esclusiva Netflix. Si fa aiutare da un paio di bambini dopo che la sua slitta si è guastata, il che lo porta a una grande avventura.

Ora è disponibile anche un sequel sulla piattaforma, con Russell che torna nei panni di Babbo Natale insieme alla moglie del mondo reale Goldie Hawn nei panni di Mrs Claus. Aspettati più divertimento d'azione per tutta la famiglia.

Un'altra esclusiva Netflix - che è andata a ruba quando un'uscita al cinema non era possibile - questo musical per famiglie è l'equivalente a tema natalizio adatto ai bambini di The Greatest Showman. Forest Whitaker interpreta un eccentrico fabbricante di giocattoli che crea un'invenzione magica.

Con bellissime animazioni disegnate a mano e un elenco di fantastici doppiatori come JK Simmons, Rashida Jones e Norm Macdonald, questo film è diventato un classico all'istante. Klaus è un racconto commovente che reinventa la classica mitologia di Babbo Natale.

Il primo di una serie di quattro film, Nativity è un racconto commovente e divertente con Martin Freeman nei panni di un insegnante che mentisce erroneamente sul fatto che la sua natività scolastica si trasformi in un film, solo per impressionare una ragazza. L'ilarità nasce in questo gioco britannico di famiglia sorprendentemente divertente.

Questo Netflix Original del 2020 è un rom-com autocosciente che è sul lato volgare, quindi sicuramente non uno da guardare con i bambini. Il film segue due sconosciuti che accettano di diventare platonici per tutto un anno, ma inevitabilmente iniziano a innamorarsi l'uno dell'altro con il passare del tempo.

Lo spettacolo natalizio di Bill Murray ha debuttato su Netflix nel 2015 ed è diventato un classico istantaneo, anche se a volte piuttosto strano. Bill e alcuni dei suoi amici famosi si uniscono per cantare alcuni classici di Natale all'interno di un film comico che ti farà divertire quest'anno.

Da non confondere con il film horror con lo stesso nome, questo classico del 1998 ha come protagonista Michael Keaton ed è un toccante strappalacrime per tutta la famiglia. La trama segue un padre ucciso in un incidente d'auto, solo per essere riportato in vita sotto forma di un pupazzo di neve tramite un'armonica magica.

Buddy Hall (Danny DeVito) si è appena trasferito nel quartiere e ha intenzione di decorare la sua casa con abbastanza luci natalizie in modo che possa essere vista dallo spazio. Il suo nuovo vicino Steve (Matthew Broderick) è sempre stato conosciuto come "il ragazzo del Natale" e quindi non prende di buon occhio i piani di Buddy. Segue così una commedia di Steve che cerca di sabotare i festeggiamenti, ma le cose non vanno sempre per il verso giusto.

Amazon Prime costa £ 79 / $ 119 all'anno ma dà accesso al servizio di streaming Prime Video dei rivenditori, oltre a una serie di bonus aggiuntivi aggiuntivi, come la consegna gratuita in un giorno e lo streaming di Amazon Music. Puoi anche scegliere di pagare mensilmente a £ 7,99 / $ 12,99 al mese.

I nuovi clienti possono registrarsi per un periodo di prova gratuito di 30 giorni.

Una delle più famose commedie romantiche natalizie di sempre vede Richard Curtis assemblare un cast familiare di personaggi per interpretare 10 diverse trame, tutte ambientate a Natale, molte delle quali sono in qualche modo interconnesse. È un allegro divertimento britannico al suo meglio e non può fare a meno di farti sorridere. Disponibile anche su Netflix .

Non proprio per i bambini ma ottimo per i fan delle commedie romantiche, The Holiday vede protagonisti Jude Law, Cameron Diaz, Kate Winslet e Jack Black in due, intrecciando storie d'amore durante le festività natalizie. Ci sono lacrime, risate ed è un film ideale per afferrare un boccale di vin brulé e guardare mentre si rannicchia sotto una coperta. Disponibile anche su Netflix.

Una per soli adulti, questa è una commedia esilarante con Joseph Gordon-Levitt, Seth Rogen e Anthony Mackie (Falcon in The Avengers) nei panni di un trio di amici che si incontrano per un'ultima grande notte della vigilia di Natale prima di accettare l'età adulta.

Chiunque sia stato a una festa di Natale in ufficio sa quanto velocemente le cose possono sfuggire di mano, ma in questo film le cose sfuggono davvero di mano. Una divertente commedia con Jason Bateman, TJ Miller e Olivia Munn.

Se hai voglia di qualcosa di un po' diverso questo Natale, che ne dici di un musical natalizio scozzese sull'apocalisse di zombi? In questo film, Anna e le sue amiche devono combattere e cantare per sopravvivere nella sonnolenta cittadina di Little Haven.

Scrooge è un adattamento musicale del 1970 del classico racconto di Charles Dickens "A Christmas Carol" e molti credono che sia uno dei migliori. Se in qualche modo l'hai evitato fino ad ora, forse è il momento di tuffarti e vedere di cosa si tratta.

Disney+ è relativamente nuovo, ma grazie ai numerosi studi di proprietà della casa del topo, ha moltissime prelibatezze natalizie.

Un abbonamento costa £ 5,99 / $ 6,99 al mese, £ 59,99 / $ 69,99 all'anno. Tuttavia, tali prezzi aumenteranno a marzo 2021, quindi vale la pena dare un'occhiata alle attuali offerte di 12 mesi se si desidera risparmiare un sacco di soldi su tutta la linea.

Senza dubbio uno dei più grandi film di Natale di tutti i tempi, l'originale Home Alone è disponibile quest'anno su Disney+. È improbabile che tu non l'abbia mai visto prima, ma ti consigliamo vivamente di provarlo di nuovo perché ogni volta si diletta - la violenza dei cartoni animati e tutto il resto.

Disponibile anche su Disney+ è il sequel di Home Alone che vede Kevin McAllister bloccato a New York. Incontra persino l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che appare nel film. Ha anche un titolo appropriato, poiché Trump ha effettivamente perso a New York. E Michigan. E Georgia. E...

Questo potrebbe non essere amato come i suoi predecessori, ma se hai voglia di un nuovo giro sulla classica formula di Home Alone, allora perché non provare questo nuovissimo sequel del 2021? Questo concorrente della serie vede protagonisti Rob Delaney ed Ellie Kemper nei panni del duo criminale e Archie Yates nei panni del ragazzo che, come hai indovinato, viene lasciato a casa, da solo.

Michael Caine interpreta Ebenezer Scrooge nella versione dei Muppet del classico film Canto di Natale. Ottimo per i bambini, ma non è solo un film per bambini con alcuni personaggi familiari tra cui il Grande Gonzo, Kermit e Miss Piggy in ruoli tradizionali.

La versione animata 3D della Disney sullo stesso materiale originale, come puoi immaginare, è un po' più oscura della versione dei Muppets. Con un cast all-star con artisti del calibro di Jim Carrey, Gary Oldman e Bob Hoskins e alcune immagini incredibili, è un grande orologio.

Tim Allen è grande come il papà che uccide accidentalmente Babbo Natale e deve quindi prendere il suo posto. Ci sono anche un paio di sequel, ma nessuno dei due è buono come questo originale.

Il capolavoro di animazione in stop motion di Tim Burton e Henry Selick è uno di quelli che ci piacciono ogni anno. Ha canzoni incredibili in tutto, mentre la storia di Jack Skellington che cerca di riempire gli stivali di Babbo Natale mentre è stanco di Halloween è commovente quanto divertente.

Mentre alcuni si rifiutano di ammettere che Die Hard è un film di Natale, si sbagliano. Si svolge durante una festa di Natale e contiene la frase immortale "ora ho una mitragliatrice, ho, ho, ho". Che cosa vuoi di più?

Avrai bisogno di un abbonamento mensile Now TV Sky Cinema per guardare film su qualsiasi dispositivo con un'app Now TV. Il pass costa £ 11,99 al mese.

Puoi visualizzare le offerte dello Sky Cinema Month Pass qui .

Tutti i seguenti sono disponibili anche sull'app Sky Go, che è gratuita per gli abbonati Sky Q.

Questo eccellente film britannico dello studio del creatore di Wallace e Gromit, Nick Park, ha una forte influenza emotiva ed è una nuova interpretazione di quella che potrebbe essere considerata una tradizionale storia di Natale. Segue il figlio di Babbo Natale, Arthur, nella sua missione di consegnare un regalo a una bambina per salvarle il Natale, aiutato lungo la strada da una squadra di fidati aiutanti.

Che fine ha fatto Chevy Chase? Non riusciamo a capire perché sia svanito dal grande schermo negli anni '90 perché, in questo spettacolo, era in cima alla scala della commedia. I film per la famiglia Griswold sono sempre stati molto divertenti, ma questa uscita di Natale è stata su un altro livello. È ancora divertente oggi come lo era negli anni '80.

Un nuovissimo film britannico che racconta la storia delle origini di Babbo Natale e, naturalmente, del suo simpatico topino. Questo ha dimostrato di essere un successo tra i critici e gli spettatori, vale la pena dare un'occhiata questo Natale.

Con Iwan Rheon, famoso per Game Of Thrones, e Freida Pinto, di The Millionaire; questo Sky Original è una storia romantica a tema music-biz che vede un musicista thrash metal che cerca di fare un disco di Natale di successo.

Con Neil Patrick Harris (che potresti riconoscere da How I Met Your Mother) 8-Bit Christmas è ambientato negli anni '80 e segue le buffonate di un giovane ragazzo per assicurarsi il più grande regalo di Natale di tutti i tempi, il Nintendo Entertainment System.

Questo film d'animazione norvegese è ambientato in una città piena di mucche e include uno gnomo furioso tutto saltato su farina d'avena. Confuso? Lo siamo anche noi, ma sembra molto divertente, soprattutto per gli spettatori più giovani.