(Pocket-lint) - La gamma Galaxy S21 di Samsung - composta dallo standard S21, S21+ e S21 Ultra - è stata presentata a gennaio 2021, il che significa che i suoi successori dovrebbero essere rivelati presto, all'inizio di febbraio.

Ci sono molte voci sulla gamma S22, che dovrebbe essere il Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra. Abbiamo trattato i due modelli precedenti in una rubrica separata , ma qui ci concentriamo su tutto ciò che abbiamo sentito finora sul modello Ultra top di gamma.

Evento Samsung Galaxy S22 Unpacked: come guardare e cosa aspettarsi

9 febbraio 2022

Da € 1249

Samsung ha confermato che il prossimo Galaxy Unpacked per la serie Galaxy S22 si svolgerà il 9 febbraio 2022. Il Samsung Galaxy S21 Ultra è stato rivelato nel gennaio 2021, anche se questo era prima della sequenza temporale tipica dell'azienda per il lancio della serie Galaxy S. Prima del 2021, la gamma è stata rivelata a febbraio e resa disponibile entro marzo.

Sebbene non sia confermata, si dice che la data di vendita della serie S22 sia il 21 febbraio, con i negozi che dovrebbero ricevere i telefoni dal 24 febbraio, prima dell'inizio del Mobile World Congress 2022 .

In termini di prezzo, il Galaxy S21 Ultra parte da £ 1149 nel Regno Unito e $ 1199 negli Stati Uniti. È probabile che il rispettivo successore dell'S22 Ultra si manterrà all'interno di un campo di gioco simile, ma per ora è troppo presto per dirlo. Si dice che partirà da € 1249, con il modello di punta che costa € 1449.

Alloggiamento della fotocamera prominente

Penna S integrata

Fotocamera perforata

Si dice che il Samsung Galaxy S22 Ultra vedrà un cambiamento di design più grande in termini di alloggiamento della fotocamera posteriore rispetto ai modelli S22 standard rispetto ai loro predecessori.

MySmartPrice

I rendering trapelati suggeriscono che l'S22 Ultra offrirà un alloggiamento della fotocamera piuttosto prominente con tre obiettivi e un'unità flash all'interno di un quadrato, con un quarto obiettivo posizionato sotto, creando un aspetto insolito. Ci sono state anche immagini trapelate di vita reale che suggeriscono che l'S22 Ultra non avrà affatto un alloggiamento per fotocamera separato, con obiettivi della fotocamera appena rialzati sul retro e rendering del noto leaker Evan Blass suggeriscono anche questo, rendendolo ancora più probabile.

C'è stato anche il suggerimento di uno stilo S Pen integrato - con le immagini della vita reale e i rendering di stampa trapelati a supporto di questo - che si ritiene non sarà una caratteristica dei modelli S22 e S22 Plus standard.

Ci aspetteremmo un telefono premium nell'S22 Ultra, con un retro in vetro, e i rendering trapelati suggeriscono una fotocamera perforata al centro della parte superiore del display, piuttosto che una fotocamera sotto il display come il Galaxy Z Fold 3 offre . È prevista l'impermeabilità, così come la ricarica USB di tipo C.

Risoluzione Quad HD+ da 6,81 pollici

Frequenza di aggiornamento variabile di 120 Hz

Cornici più sottili?

Il Samsung Galaxy S21 Ultra ha un display da 6,8 pollici. Le voci suggeriscono che Samsung potrebbe ridurre le dimensioni dei suoi display nella gamma S22, quindi al momento non è chiaro quale dimensione dello schermo possa offrire l'S22 Ultra. Ci sono affermazioni di cornici più sottili e anche angoli più arrotondati.

Ci aspetteremmo che l'S22 Ultra continui a offrire una risoluzione più elevata e un display con bordo curvo, rispetto ai pannelli più piatti dell'S22 e dell'S22+ standard, anche se per ora questa è una speculazione.

Sull'S22 Ultra sono previsti il supporto per HDR e una frequenza di aggiornamento variabile di 120 Hz , proprio come offre l'S21 Ultra.

Chipset Qualcomm Snapdragon ed Exynos di nuova generazione

Almeno 12 GB di RAM

Nessun caricatore nella scatola

Al momento, non è chiaro cosa offrirà il Samsung Galaxy S22 Ultra in termini di hardware, anche se è probabile che abbia a bordo il prossimo processore Qualcomm Snapdragon di punta - l'8 Gen 1 - o il chipset Exynos 2200 di nuova generazione con AMD, a seconda della regione. Tutti i telefoni S22 saranno compatibili con il 5G in base al loro utilizzo di queste piattaforme.

In termini di altre specifiche, le voci affermano che ci saranno tre modelli, un modello da 8 GB di RAM e 128 GB, un modello da 12 GB di RAM e 256 GB e un modello da 12 GB di RAM e 512 GB. Si è parlato anche di un'opzione di archiviazione da 1 TB e non è previsto il supporto per microSD.

Ci aspettiamo che l'S22 offra supporto per la ricarica rapida (si dice che 45 W) e la ricarica wireless veloce. Samsung ha confermato che il caricabatterie non arriverà nella confezione, una mossa fatta da Apple per la sua serie iPhone 12 e proseguita per la serie iPhone 13, con solo il cavo incluso.

Le voci affermano che il Galaxy S22 Ultra avrà una batteria da 5000 mAh, proprio come l'S21 Ultra, che lo rende la capacità più grande della serie.

Si dice che il sensore da 200 MP, 108 MP in più

Configurazione simile a S21 Ultra

Sappiamo che Samsung ha lavorato su un sensore per fotocamera da 200 megapixel, l'ISOCELL HP1, che inizialmente si diceva potesse apparire per la prima volta nel Galaxy S22 Ultra. Tuttavia, ora sembra più probabile che questo sarà invece un sensore da 108 megapixel migliorato.

Altre voci suggeriscono che Samsung stia esaminando la tecnologia di spostamento del sensore, come quella offerta dalla gamma iPhone 13 , e ci sono state alcune chiacchiere su un nuovo obiettivo periscopio in grado di spostare gli obiettivi liberamente tra lo zoom 3x e 10x, in arrivo anche sull'S22 Ultra.

Si ritiene che il Galaxy S22 Ultra presenterà una configurazione a quattro fotocamere posteriori, composta da quel sensore principale da 108 MP con un'apertura f/1.8, un sensore ultra-wide da 12 MP con apertura f/2.2 e due teleobiettivi da 10 MP, uno con un f/ 4.9 apertura e zoom 10x, l'altro con apertura f/2.4 e zoom 3x. Se è vero, sembra che non ci sarà un'enorme differenza nella configurazione della fotocamera rispetto al Galaxy S21 Ultra, oltre a quel sensore "migliorato" da 108 MP comunque.

Si afferma che l'S22 Ultra potrebbe essere dotato di un pulsante nell'app della fotocamera che migliorerà i dettagli, il colore e la luminosità utilizzando l'IA. Si parla anche di una funzione chiamata Nightography, suggerendo che i pixel più grandi sul sensore e il framerate automatico ti aiuteranno a girare video al buio. Le fotocamere anteriore e posteriore dovrebbero anche offrire foto di ritratti notturni.

Questo è tutto ciò che abbiamo sentito finora sul Samsung Galaxy S22 Ultra.

Amazon Australia ha elencato la gamma Samsung Galaxy S22 prima della sua rivelazione. Le immagini dei dispositivi sono state pubblicate sul sito, così come i dettagli dei dispositivi, i prezzi e le date di rilascio.

Amazon

Lanzuk ha pubblicato un paio di immagini del Galaxy S22 Ultra insieme al tablet Tab S8 Ultra. Anche la confezione del Galaxy S22 Ultra è trapelata.

Blog.Naver.com

Sono trapelate una serie di custodie ufficiali Samsung , che mostrano le opzioni che dovrebbero essere disponibili per i nuovi dispositivi.

TechInsider

MySmartPrice ha pubblicato una serie di immagini che mostrano quelle che sembrano essere immagini di marketing della gamma Galaxy S22. Le immagini sono state originariamente pubblicate da Evan Blass, che ha un ottimo track record.

Samsung ha confermato che il prossimo Galaxy Unpacked si svolgerà il 9 febbraio, mentre Evan Blass ha pubblicato i rendering per la stampa di tutti e tre i dispositivi prima di rimuoverli a causa di una "segnalazione del detentore del copyright".

MySmartPrice

Evan Blass ha twittato un'immagine dell'invito Galaxy Unpacked con una data del 9 febbraio 2022 e un'ora di 15:00, sebbene il fuso orario sia attualmente sconosciuto.

Ronald Quandt di WinFuture ha suggerito prezzi europei e varianti della gamma S22.

Chi ha detto che la serie S22 doveva essere più economica, non ha pensato al Covid, alla carenza di componenti e all'inflazione.



Prezzi ufficiali EURO effettivi:

S22 8/128 GB = 849

S22 8/256 GB = 899

S22+ 8/128 GB = 1049

S22+ 8/256 GB = 1099

S22 Ultra 8/128 GB = 1249

S22 Ultra 12/256 GB = 1349

S22 Ultra 12/512 GB = 1449 pic.twitter.com/QRnfrhkzTz — Roland Quandt (@rquandt) 22 gennaio 2022

Il leaker Ishan Agarwal ha affermato che il Samsung Galaxy S22 Ultra sarà disponibile in un'opzione di archiviazione da 1 TB, anche se potrebbe dipendere dalla regione.

Posso confermare che ci sarà una variante Galaxy S22 Ultra con 1 TB di spazio di archiviazione, ma Samsung potrebbe rilasciarla solo in alcune regioni. I mercati europei importanti lo avranno sicuramente. https://t.co/QSaed40FPD — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) 15 gennaio 2022

Il coreano DDaily conferma con Samsung che Unpacked avverrà l'8 febbraio , con i telefoni che si dice saranno in vendita non appena il 21 febbraio.

Secondo un recente report , Samsung Galaxy Unpacked potrebbe svolgersi l'8 febbraio.

Il leaker Evan Blass ha condiviso alcuni render stampa del Samsung Galaxy S22 Ultra, supportando le precedenti perdite in termini di design.

Technizo Concept ha creato alcuni render per LetsGoDigital del Samsung Galaxy S22 Ultra mostrando il dispositivo in nero, bianco, verde, rosso bordeaux e rosé/viola.

L'utente di Twitter @hypark22 ha pubblicato alcune immagini pratiche del Samsung Galaxy S22 Ultra.

Il leaker Ice Universe ha affermato che il Samsung Galaxy S22 Ultra potrebbe essere dotato di un pulsante di miglioramento dei dettagli dell'IA nell'app della fotocamera.

Nella modalità 108MP di S22 ultra, nell'angolo in basso a destra della pagina viene visualizzato un nuovo pulsante, ovvero il pulsante di miglioramento dei dettagli dell'IA. Dopo averlo aperto, le tue foto hanno più dettagli, colori e luminosità rispetto ai normali 108 MP. pic.twitter.com/QAhJTbUa36 — Universo di ghiaccio (@UniverseIce) 23 dicembre 2021

Il Samsung Galaxy S22 Ultra è apparso su un sito Web Geekbench (individuato da MySmartPrice) con il numero di modello SM-S908B.

Jon Prosser ha pubblicato alcune immagini sul suo account Twitter rivelando il Galaxy S22 Ultra in carne ed ossa e una data di uscita.

Jon Prosser

Un altro tweet di @UniverseIce ci offre uno sguardo da vicino al Samsung S22 Ultra. Il leaker afferma che lo schermo dell'S22 Ultra avrà una curvatura più piccola rispetto a quella del Note 20 Ultra e potrebbe essere più simile al Note 10+.

Il Note20 Ultra completamente evoluto, si chiama S22 Ultra pic.twitter.com/RkKYawREqK — Universo di ghiaccio (@UniverseIce) 2 novembre 2021

Secondo un tweet di @UniverseIce su Twitter, il sistema di fotocamere dell'S22 Ultra seguirà lo stesso approccio dell'S21 Ultra, offrendo un sistema a quattro fotocamere con due obiettivi zoom.

Fotocamera ultra S22

108mp Versione migliorata di HM3 principale 1/1.33 "0.8 um F1.8 FOV 85

12MP 0.6X Sony 1/2.55" 1.4um F2.2 FOV 120

10MP 10X nuovo Sony 1/3.52" 1.12um F4.9 FOV 11

10MP 3X nuovo Sony 1/3.52" 1.12um F2.4 FOV 36 — Universo di ghiaccio (@UniverseIce) 26 ottobre 2021

Lo smartphone di punta di Samsung del 2022, il Samsung Galaxy S22 Ultra sarà dotato di supporto per la ricarica rapida da 45 W e una batteria da 5.000 mAh, secondo le indiscrezioni di Ice Universe .

S22 Ultra 45W 5000mAh

35 min 70% — Universo di ghiaccio (@UniverseIce) 23 ottobre 2021

Il giornalista tecnico Max Weinbach suggerisce che i prossimi telefoni di punta Samsung S22 includeranno nuovamente modelli dotati di chip Qualcomm ed Exynos.

oh yeah s22, s22+, s22 ultra avranno una versione exynos 2200 e snapdragon 898



trovato qualche settimana fa — Max Weinbach (@MaxWinebach) 22 ottobre 2021

Il leaker @OnLeaks ha pubblicato una serie di render con @digitindia che mostrano una prima occhiata di ciò che viene detto al Samsung Galaxy S22 Ultra.

Sooo... Ecco il tuo primo e primo sguardo al #Samsung #GalaxyS22Ultra e al suo design piuttosto "unico" dell'alloggiamento della fotocamera posteriore! (video a 360° + splendidi rendering 5K + dimensioni)



A nome di @digitindia -> https://t.co/vBGM3WJfru pic.twitter.com/YDqfFrVGLW — Steve H.McFly (@OnLeaks) 24 settembre 2021

Il leaker Ice Universe ha affermato su Twitter che il Galaxy S22 Ultra avrà una S Pen nascosta.

GalaxyClub ha riferito che la capacità della batteria della serie Galaxy S22 sarà inferiore a quella della serie Galaxy S21. Si dice che solo il Galaxy S22 Ultra rimanga lo stesso.

Il leaker Ice Universe ha affermato su Twitter che Samsung opterà per una fotocamera perforata piuttosto che una fotocamera sotto il display per la gamma Galaxy S22.

Si può confermare che la serie Galaxy S22 utilizza ancora Hole e utilizza ancora lo stesso design dell'area della fotocamera dell'S21 — Universo di ghiaccio (@UniverseIce) 14 settembre 2021

Leaker Ice Universe ha rivelato alcuni dettagli di ciò che doveva arrivare nella gamma Samsung Galaxy S22 in termini di specifiche di display, fotocamera e batteria.

L'utente di Twitter @MauriQHD ha suggerito che Samsung ridimensionerà tutti e tre i modelli della famiglia Galaxy S22, rispetto alla serie S21. Significato: i normali S22, S22 Plus e S22 Ultra avranno tutti schermi più piccoli rispetto ai loro predecessori.

Il leaker Ice Universe ha rivelato su Weibo che i bracci elettromeccanici e semiconduttori di Samsung hanno unito le forze su una nuova soluzione di zoom continuo che potrebbe essere adottata dall'ammiraglia del prossimo anno.

Utilizza un'unità obiettivo periscopio che può spostare gli obiettivi liberamente tra lo zoom 3X e 10X, aumentando notevolmente le capacità dello zoom ottico.

Si dice che Samsung stia lavorando su una fotocamera da 200 megapixel che potrebbe arrivare sull'S22 Ultra.

Nel database BIS indiano è apparso un adattatore di ricarica rapida Samsung da 65 W che funziona in modo simile a FCC o TENAA. Il caricabatterie suggerisce che Samsung potrebbe cercare di offrire una ricarica rapida da 65 W ai futuri smartphone, come l'S22.

Sammobile ha riferito che ET News ha affermato che Samsung ha scelto di non includere un sensore ToF sui modelli Galaxy S22.

Secondo quanto riportato dal sito olandese Galaxy Club, Samsung spera di integrare la tecnologia di spostamento del sensore nelle sue prossime fotocamere per smartphone.

Stanno circolando notizie secondo cui Samsung ha discusso con Olympus sulla possibilità di collaborare alla tecnologia delle fotocamere degli smartphone.

In un rapporto di domande e risposte sulla pagina Mobile Press di Samsung, Samsung ha confermato che non includerà i caricatori nella confezione per i dispositivi futuri.

Il leaker Ice Universe ha affermato su Twitter che Samsung stava lavorando su nuovi processori Exynos, inclusi il 9855 e il 9925, l'ultimo dei quali potrebbe essere con GPU AMD.

Scritto da Britta O'Boyle.