Data di rilascio, voci, specifiche e funzionalità di Apple iPhone SE Plus

(Pocket-lint) - L' Apple iPhone SE è stato annunciato il 15 aprile 2020. È essenzialmente l'iPhone 8 in termini di design, con la stessa struttura in alluminio e vetro. E a detta di tutti, è stato estremamente popolare poiché è un sostituto ideale per coloro che desiderano un nuovo iPhone con pulsante Home per sostituire un modello obsoleto.

Dal suo lancio quasi due anni fa, tuttavia, le voci hanno continuato a emergere su un iPhone SE Plus. Alcuni suggeriscono che questo sarà un modello più grande di iPhone SE (2020) con un display più grande, mentre altri suggeriscono che il Plus si riferisce a un aggiornamento delle specifiche e all'aggiunta di funzionalità 5G .

Abbiamo raccolto tutte le speculazioni sul prossimo Apple iPhone SE. Ecco tutto ciò che sappiamo finora.

8 marzo 2022

iPhone SE più grande nel 2024?

Il prossimo iPhone SE è stato parlato per un po' di tempo ormai, praticamente da quando è apparsa la seconda generazione. È stato inizialmente affermato che un modello "Plus" sarebbe apparso verso la fine del 2020, per poi passare al 2021. Ovviamente, nessuno dei due è accaduto.

Più recentemente, la sequenza temporale è stata spostata alla prima metà del 2022, con più voci e fonti che suggeriscono che il prossimo iPhone SE - che si chiami iPhone SE (2022), iPhone SE Plus o solo iPhone SE di terza generazione - apparirà a marzo o Aprile 2022. Il rapporto più recente afferma che l'8 marzo è il giorno da scrivere sul diario.

Apple in genere tiene un evento primaverile a marzo, mentre trascorreranno anche due anni dall'apparizione dell'iPhone SE di seconda generazione, quindi è un suggerimento ragionevole che il prossimo iPhone SE possa arrivare allora. Si dice anche che un iPhone SE più grande potrebbe arrivare nel 2024.

Tocca ID

Stessa misura

Sulla base delle voci, il prossimo iPhone SE offrirà un design simile all'attuale iPhone SE (2020). Sembra che il pulsante Touch ID rimanga sotto lo schermo e che lo schermo rimanga delle stesse dimensioni del modello precedente.

L'iPhone SE di seconda generazione ha un design simile all'iPhone 8 - come accennato - con bordi arrotondati e un retro in vetro. Non sarebbe troppo sorprendente vedere il prossimo iPhone SE squadrato per legarsi al resto del portafoglio di Apple, inclusa la serie iPhone 13 , ma per ora non sono trapelati rendering o immagini.

4,7 pollici

Pannello LCD

L'attuale Apple iPhone SE (2020) ha un display da 4,7 pollici con una risoluzione di 1334 x 750 pixel. Qualsiasi versione più grande dell'SE si collocherebbe tra questo iPhone e l'iPhone 13 da 6,1 pollici, ma si dice che il modello non apparirà fino al 2024.

Invece, si dice che il prossimo iPhone SE arriverà con lo stesso display da 4,7 pollici dell'iPhone SE (2020), insieme al Touch ID in basso, differenziandolo dall'iPhone 13 mini .

Il prossimo iPhone SE avrà senza dubbio True Tone , quindi il display si adatterà alle condizioni ambientali per offrirti la migliore grafica, oltre al supporto per Dolby Vision e HDR10. È improbabile che offra la frequenza di aggiornamento di 120 Hz che si trova sui modelli di iPhone 13 Pro .

Come iPhone 13?

Modalità Ritratto, Illuminazione Ritratto, Smart HDR

Cattura video fino a 4K 60fps

Per ora, non ci sono voci che descrivono in dettaglio quali funzionalità della fotocamera offrirà il prossimo iPhone SE. C'è una singola fotocamera su iPhone SE 2020. Utilizza lo stesso sensore di iPhone 8 ma con l'intelligenza di iPhone 11.

È possibile che un iPhone SE di nuova generazione possa avere una doppia fotocamera come l'iPhone 13 e l'iPhone 13 mini, soprattutto se ha lo stesso chipset, ma per ora è solo congettura.

Quello che ci aspetteremmo sono funzionalità come Smart HDR, acquisizione video 4K e modalità notturna.

Mela A15 Bionica

Memoria 64/128/256 GB

Ricarica senza fili

5G

L'Apple iPhone SE (2020) funziona sulla piattaforma Apple A13 Bionic, che è lo stesso chip che alimenta l'iPhone 11. Si dice che il prossimo iPhone SE sfoggi il chip A15 sotto il cofano, mettendolo alla pari con l'iPhone 13 in termini di potenza. Si dice che offrirà anche il 5G, il che dovrebbe renderlo l'iPhone 5G più economico.

Si prevede che le opzioni di archiviazione continueranno a 64/128/256 GB, le stesse del modello attuale, sebbene nessuna voce le abbia ancora dettagliate. Potrebbe essere che Apple abbandoni il modello da 64 GB a favore di un'opzione di partenza da 128 GB come ha fatto con l'iPhone 13, ma per ora non è chiaro.

Come l'iPhone SE, l'iPhone SE di nuova generazione supporterà senza dubbio la ricarica wireless , la ricarica rapida, il Wi-Fi 6 e il supporto per la doppia SIM tramite eSIM.

Ecco tutte le voci che circondano il prossimo iPhone SE Plus finora.

Mark Gurman di Bloomberg ha affermato che Apple spera di organizzare un evento l'8 marzo.

Si dice che un iPhone economico e due iPad siano apparsi sui dati di importazione per i test in India.

Secondo Mark Gurman di Bloomberg , l'iPhone SE dovrebbe essere annunciato a marzo o aprile con 5G, un processore più veloce e un design simile al suo predecessore.

Secondo Ross Young , si dice che il prossimo iPhone SE si chiamerà SE+ 5G e sarà dotato di un display LCD da 4,7 pollici. Modello con display più grande in arrivo nel 2023 o 2024.

La società di ricerche di mercato TrendForce ha affermato che la terza generazione di iPhone SE sarà annunciata nel primo trimestre del 2022, probabilmente a marzo.

L' analista del display Ross Young suggerisce che il prossimo iPhone SE si chiamerà Plus ma avrà lo stesso display da 4,7 pollici e 5G. Si dice che iPhone SE più grande con schermo più grande sia rimandato al 2024.

Ora sentiamo che il prossimo iPhone LCD sarà introdotto nel 2022 e chiamato SE Plus con lo stesso LCD da 4,7" dell'8 insieme al 5G. Sentiamo che l'iPhone SE3 con un LCD da 5,7" - 6,1" è ora spinto al 2024. https ://t.co/9gxiAAk8Yi — Ross Young (@DSCCRoss) 25 ottobre 2021

Il sito giapponese Macotakara , così come Nikkei Asia, affermano che l'iPhone SE (3a generazione) continuerà a offrire un display Retina HD da 4,7 pollici con il sensore di impronte digitali Touch ID e avrà funzionalità 5G. Si dice che entrerà in produzione nel dicembre 2021 e sarà rilasciato nella primavera del 2022.

L'analista del settore Ming-Chi Kuo ritiene che il prossimo iPhone SE verrà lanciato nel 1H22 e offrirà 5G.

Fonti anonime che parlano con Nikkei suggeriscono che Apple stia pianificando di lanciare una nuova versione di iPhone SE nella prima metà del 2022. Ha affermato che iPhone SE offrirebbe 5G, il chip A15 e manterrebbe il display da 4,7 pollici.

Digitimes afferma che il prossimo iPhone SE arriverà nella prima metà del 2022, offrirà funzionalità 5G e verrà fornito con lo stesso display da 4,7 pollici del modello di seconda generazione. Un modello SE più grande potrebbe apparire nel 2023, si dice.

Secondo Ming-Chi Kuo (tramite MacRumors) , il prossimo iPhone SE arriverà nella prima metà del 2022 con 5G e design e display simili al modello iPhone SE (2020).

Apple ha mostrato il suo prossimo grande aggiornamento per iOS . Chiamato iOS 14, avrà numerosi miglioramenti tra cui una schermata iniziale ridisegnata con widget live e una libreria di app. Ci sono anche indicazioni stradali in Mappe, una nuova app Traduttore e chiavi digitali dell'auto. Plus App Clips ti consentirà di utilizzare rapidamente le app senza un download di grandi dimensioni.

A causa della situazione globale, l'analista Ming-Chi Kuo di TF Securities suggerisce che il più grande iPhone SE Plus debutterà nel 2021 invece che più tardi nel 2020.

Sembra che Apple stia pianificando di lanciare un modello "Plus" di iPhone SE. Fondamentalmente, questo sostituirebbe l'iPhone 8 Plus ora fuori produzione: ora non c'è un iPhone "più economico" a grande schermo a parte l'XR.

Solo per mettere un gatto tra i piccioni, questa voce va direttamente contro il pensiero attuale e suggerisce che non vedremo un sensore Touch ID su un iPhone SE Plus, ma uno schermo più lungo e Face ID invece. Non siamo sicuri di questo.

L'analista Ming-Chi Kuo di TF Securities afferma che Apple lancerà l'iPhone SE2 Plus nella prima metà del 2021 e prevede che le dimensioni del display saranno di 5,5 o 6,1 pollici. Tuttavia, suggerisce che il Touch ID farà parte del pulsante di accensione sul lato che non si adatta a ciò che ora sappiamo sull'iPhone SE (2020).

