(Pocket-lint) - Nubia lancerà l'ultimo telefono da gioco RedMagic il giorno di Santo Stefano.

Il RedMagic 8 Pro sarà presentato ufficialmente in Cina il 26 dicembre 2022. L'azienda di proprietà di ZTE ha annunciato la data alcuni giorni fa, ma ora abbiamo anche un paio di immagini, grazie a una fuga di notizie su Twitter.

Secondo il leaker online Abhishek Yadav, il telefono avrà un aspetto molto diverso rispetto ai suoi predecessori, con un display frontale senza la tacca della fotocamera. Inoltre, il display sarà quasi edge-to-edge, con una cornice quasi inesistente.

L' evoluzione estetica di RedMagic 8 Pro verrà lanciata in Cina il 26 dicembre 2022. pic.twitter.com/T6gwUFJrMl- Abhishek Yadav (@yabhishekhd) 20 dicembre 2022

Precedenti fughe di notizie suggeriscono che potrebbe esserci più di un modello di RedMagic 8 Pro, con un elenco sul sito web TENAA che mostra un paio di dispositivi con batterie da 5.000 mAh e 6.000 mAh. Non è ancora chiaro se, oltre al Pro, ci sarà anche un RedMagic 8 standard(come per le generazioni precedenti).

Il Pro è stato anche certificato di recente dall'ente cinese per le comunicazioni (3C), che ha rivelato che sarà dotato di ricarica rapida da 165W.

Non si sa ancora nulla sulle altre specifiche, ma si pensa che entrambi i modelli saranno dotati dell'ultima elaborazione Snapdragon 8 Gen 2.

Attendiamo ulteriori notizie sul RedMagic 8 Pro (e su qualsiasi altra variante), che non tarderanno ad arrivare vista la data di lancio.

